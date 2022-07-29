Con trai cưng Bảo Thy mới tí tuổi đã được bố mẹ cho vi vu khắp nơi, check-in nhiều resort đắt đỏ

Bảo Thy cũng nhanh chóng gia nhập hội mẹ bỉm sữa "nghiện" con của Vbiz khi thường xuyên chia sẻ các thông tin về quý tử. Nhiều người nhận thấy đây là cậu bé chào đời ở vạch đích vì sinh ra ở gia đình ba là doanh nhân giàu có, mẹ là ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt.

Bảo Thy - nữ ca sĩ số hưởng nhất showbiz khi lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh và tận hưởng cuộc sống đúng chuẩn bà hoàng. Sau thời gian mặn nồng bên nhau thì cặp đôi đã chính thức hạ sinh một nhóc tỳ cực kỳ đáng yêu và kháu khỉnh. Và không nằm ngoài sự mong đợi, đây chắc hẳn là em bé trong truyền thuyết khi sinh ra đã đầy đủ về chật vất và gần như có mọi thứ khi cả bố và mẹ đều sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Có người mẹ đam mê "bay lượn" nên nhóc tỳ cũng được hưởng ké khi còn nhỏ tuổi đã được mẹ dắt đến nhiều địa điểm nổi tiếng và sang trọng. Đồng hành cùng mẹ trong những chuyến chơi xa, quý tử nhà Bảo Thy được sử dụng những tiện ích hiện đại nhất từ những resort đắt đỏ bậc nhất trong nước. Với tất cả những gì trải qua, đây quả thực là một trong những quý tử nhà sao Việt có được cuộc sống trong mơ từ khi còn nhỏ tuổi.

Từng có quãng thời gian kín tiếng về dung mạo của nhóc tỳ, quý tử nhà Bảo Thy nhận được nhiều sự quan tâm và yêu quý của công chúng. Sau này, khi bé đã cứng cáp hơn, nữ ca sĩ đã chịu tiết lộ diện mạo và thoải mái đăng tải những hình ảnh xuất hiện cùng con trai trong cuộc sống đời thường.

Nếu như trước đây hai vợ chồng nữ ca sĩ di chuyển liên tục, đổi địa điểm du lịch theo mỗi tuần thì giờ đây đi đâu họ cũng có sự tính toán kĩ để đưa bé đi cùng. Khi con còn quá nhỏ, vì vốn phụ huynh yêu thích du lịch nên đành đưa con từ nhà quận 7 sang khách sạn quận 1 để đổi không khí. Giờ đây khi bé cứng cáp hơn, cả nhà cùng đi đến Mũi Né.









Đồng hành cùng mẹ trong những chuyến chơi xa, quý tử nhà Bảo Thy được sử dụng những tiện ích hiện đại nhất từ những resort đắt đỏ bậc nhất trong nước - Ảnh: Internet

Dù ở nơi sang chảnh, thoáng mát, tiện nghi nhưng chồng đại gia của Bảo Thy vẫn rất kĩ tính. Anh lo sợ da con nhạy cảm nên chọn cách giặt luôn ghế nệm trước phòng riêng để bé nằm tắm nắng. Cô kể: "Sau khi ba phải lau chùi, giặt giũ cái vỏ ghế sạch thơm phưng phức thì đại ca nhí ra nằm tắm nắng mà hẳn là nằm ngược".

Không chỉ lo cho nhóc tì mọi điều kiện xung quanh mà đại gia Phan Lĩnh còn kiêm luôn làm phó nháy cho hai mẹ con - Ảnh: Internet

Không chỉ lo cho nhóc tì mọi điều kiện xung quanh mà đại gia Phan Lĩnh còn kiêm luôn làm phó nháy cho hai mẹ con. Bảo Thy vẫn hay khen khả năng chụp ảnh của chồng cải thiện hơn rất nhiều sau khi cưới vợ và anh khá thích công việc này, chủ động cầm máy và hay chụp lén bà xã cùng quý tử.

Là một người kín tiếng, Bảo Thy không bao giờ tiết lộ con số khủng bản thân bỏ ra trong những lần check in sang chảnh. Thế nhưng, nhìn vào không gian xịn sò xung quanh, dân tình có thể tính nhẩm và ước chừng con số không hề nhỏ. Tất nhiên, cậu nhóc cũng sẽ được cung cấp những dịch vụ tốt nhất để phát triển một cách toàn diện, trở thành cậu nhóc ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thông minh.

Nhiều netizen đã không giấu được sự ngưỡng mộ khi liên tục vào trang cá nhân của cô và dành những lời khen có cánh - Ảnh: Internet

Bảo Thy không quá phô trương về cuộc sống đời tư, thỉnh thoảng cô mới cho các thành viên lên sóng và hầu hết cũng giữ kín khuôn mặt. Ở nữ ca sĩ, mọi người thấy được sự tích cực, hiếm khi bàn luận ồn ào của người khác suốt nhiều năm qua.

Bảo Thy cũng hạn chế tối đa vướng thị phi. Chính nhờ việc khéo léo giữ hình ảnh mà một thời gian dài cô vẫn có khán giả đồng hành, nhiều lời khen cho cuộc sống đời tư kín tiếng nhưng bình yên, hạnh phúc. Nhiều netizen đã không giấu được sự ngưỡng mộ khi liên tục vào trang cá nhân của cô và dành những lời khen có cánh.