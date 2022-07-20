Bảo Thy mất ngủ vì cậu quý tử, chỉ có 'mẹ bỉm sữa' mới hiểu cảm giác này thôi

Hậu trường 20/07/2022 11:19

Những chia sẻ của Bảo Thy về con trai đầu lòng khiến bà mẹ bỉm sữa nào cũng gật gù tán thành.

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy là một trong những nữ ca sĩ của Showbiz Việt có cuộc sống hào môn đáng mơ ước ghen tị nhất nhì làng giải trí. Sau khi lấy chồng đại gia, vì chồng không làm trong giới nghệ thuật nên cô chọn ít công khai đời sống cá nhân và thậm chí giấu kín việc có em bé suốt 9 tháng.

Bảo Thy mất ngủ vì cậu quý tử, chỉ có 'mẹ bỉm sữa' mới hiểu cảm giác này thôi - Ảnh 1
Bảo Thy là một trong những nữ ca sĩ của Showbiz Việt có cuộc sống hào môn đáng mơ ước ghen tị nhất nhì làng giải trí - Ảnh: Internet

Đến ngày hạ sinh quý tử cụ thể là tháng 11/2021, nữ ca sĩ mới bất ngờ đăng tải bài viết thông báo mình đã sinh quý tử và hình ảnh của cậu con trai đầu lòng. Em bé của giọng ca 'công chúa bong bóng' cùng ông xã đại gia có tên Thánh là Jerard. Kể từ đó tới nay, mẹ một con thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cu cậu cùng vô số tip nuôi con cho các mẹ bỉm sữa.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Bảo Thy đăng đàn chia sẻ: "Cái thằng cục cưng siêu quậy này đêm lăn lộn đấm đá 80 vòng làm mẹ vừa mệt vừa buồn cười vì cứ phải đi sửa tướng ngủ lại cho anh. Vậy mà nhắm mắt 5 phút quay qua hết hồn, ảnh lại lăn đi đâu mất tiêu".

Bảo Thy mất ngủ vì cậu quý tử, chỉ có 'mẹ bỉm sữa' mới hiểu cảm giác này thôi - Ảnh 2
Kể từ khi sinh con trai đầu lòng, Bảo Thy nhanh chóng gia nhập hội mẹ bỉm sữa showbiz Việt cuồng con - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thay vì than thở nuôi con vất vả, nữ ca sĩ lại thấy hạnh phúc vì điều này: "Công nhận có con vui lắm lắm cả nhà ạ. Mất ngủ và mệt bao nhiêu cũng chả thấm vào đâu vì cái cảm giác sung sướng hạnh phúc nó bù đắp, che lấp hết cả rồi".

Kể từ khi sinh con trai đầu lòng, Bảo Thy nhanh chóng gia nhập hội mẹ bỉm sữa showbiz Việt cuồng con. Trước kia cô khá kín chuyện gia đình nhưng khi cậu nhóc đã trưởng thành hơn một chút, cô thường xuyên đăng tải khoảnh khắc cùng vui chơi cùng con. Dù lần đầu làm mẹ nhưng nữ ca sĩ lại rất chuyên nghiệp trong việc nuôi con nhỏ.

Bảo Thy mất ngủ vì cậu quý tử, chỉ có 'mẹ bỉm sữa' mới hiểu cảm giác này thôi - Ảnh 3
Dù lần đầu làm mẹ nhưng nữ ca sĩ lại rất chuyên nghiệp trong việc nuôi con nhỏ - Ảnh: Internet

Trộm vía, đến nay quý tử nhà Bảo Thy đã được gần 8 tháng tuổi, nhóc có nhiều nét của cha, trông bụ bẫm, kháu khỉnh. Thậm chí, cô từng nói với báo chí tất cả các công việc liên quan đến con trai cưng thường tự tay cô làm hết. Nữ ca sĩ làm mọi thứ tốt nhất cho con để con được phát triển một cách toàn diện nhất. 

Bảo Thy cũng trang bị trước cho mình nhiều kĩ năng làm mẹ, chính vì thế nữ ca sĩ không gặp nhiều khó khăn trong quá trình sinh và nuôi con. Khán giả cũng nhận xét rằng nhan sắc của Bảo Thy ngày càng thăng hạng, trông sắc sảo, mặn mà hơn trước đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".

Bảo Thy mất ngủ vì cậu quý tử, chỉ có 'mẹ bỉm sữa' mới hiểu cảm giác này thôi - Ảnh 4
Khán giả cũng nhận xét rằng nhan sắc của Bảo Thy ngày càng thăng hạng, trông sắc sảo, mặn mà hơn trước - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi kết hôn, Bảo Thy hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật hơn trước đây để dành phần lớn thời gian xây dựng gia đình nhỏ của mình. Bảo Thy có cuộc sống chẳng khác gì bà hoàng. Doanh nhân Phan Lĩnh mua một căn biệt thự gần với gia đình của Bảo Thy để cô tiện về thăm nhà. Bên trong căn nhà có quy mô khủng, "công chúa bong bóng" có cuộc sống sang chảnh, xa xỉ đáng ngưỡng mộ.

Bảo Thy được chồng đại gia ủng hộ diện trang phục sexy nhưng bị mẹ phản đối

Bảo Thy được chồng đại gia ủng hộ diện trang phục sexy nhưng bị mẹ phản đối

Bảo Thy kể với bạn bè sự thay đổi của bản thân sau khi kết hôn với chồng đại gia, người phản đối cô diện trang phục 'táo bạo' không ai khác đó là mẹ nữ ca sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Thy con trai Bảo Thy quý tử

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An