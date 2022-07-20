Bảo Thy mất ngủ vì cậu quý tử, chỉ có 'mẹ bỉm sữa' mới hiểu cảm giác này thôi

Những chia sẻ của Bảo Thy về con trai đầu lòng khiến bà mẹ bỉm sữa nào cũng gật gù tán thành.

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy là một trong những nữ ca sĩ của Showbiz Việt có cuộc sống hào môn đáng mơ ước ghen tị nhất nhì làng giải trí. Sau khi lấy chồng đại gia, vì chồng không làm trong giới nghệ thuật nên cô chọn ít công khai đời sống cá nhân và thậm chí giấu kín việc có em bé suốt 9 tháng. Bảo Thy là một trong những nữ ca sĩ của Showbiz Việt có cuộc sống hào môn đáng mơ ước ghen tị nhất nhì làng giải trí - Ảnh: Internet Đến ngày hạ sinh quý tử cụ thể là tháng 11/2021, nữ ca sĩ mới bất ngờ đăng tải bài viết thông báo mình đã sinh quý tử và hình ảnh của cậu con trai đầu lòng. Em bé của giọng ca 'công chúa bong bóng' cùng ông xã đại gia có tên Thánh là Jerard. Kể từ đó tới nay, mẹ một con thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cu cậu cùng vô số tip nuôi con cho các mẹ bỉm sữa.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Bảo Thy đăng đàn chia sẻ: "Cái thằng cục cưng siêu quậy này đêm lăn lộn đấm đá 80 vòng làm mẹ vừa mệt vừa buồn cười vì cứ phải đi sửa tướng ngủ lại cho anh. Vậy mà nhắm mắt 5 phút quay qua hết hồn, ảnh lại lăn đi đâu mất tiêu". Kể từ khi sinh con trai đầu lòng, Bảo Thy nhanh chóng gia nhập hội mẹ bỉm sữa showbiz Việt cuồng con - Ảnh: Internet Tuy nhiên, thay vì than thở nuôi con vất vả, nữ ca sĩ lại thấy hạnh phúc vì điều này: "Công nhận có con vui lắm lắm cả nhà ạ. Mất ngủ và mệt bao nhiêu cũng chả thấm vào đâu vì cái cảm giác sung sướng hạnh phúc nó bù đắp, che lấp hết cả rồi".

Kể từ khi sinh con trai đầu lòng, Bảo Thy nhanh chóng gia nhập hội mẹ bỉm sữa showbiz Việt cuồng con. Trước kia cô khá kín chuyện gia đình nhưng khi cậu nhóc đã trưởng thành hơn một chút, cô thường xuyên đăng tải khoảnh khắc cùng vui chơi cùng con. Dù lần đầu làm mẹ nhưng nữ ca sĩ lại rất chuyên nghiệp trong việc nuôi con nhỏ. Dù lần đầu làm mẹ nhưng nữ ca sĩ lại rất chuyên nghiệp trong việc nuôi con nhỏ - Ảnh: Internet Trộm vía, đến nay quý tử nhà Bảo Thy đã được gần 8 tháng tuổi, nhóc có nhiều nét của cha, trông bụ bẫm, kháu khỉnh. Thậm chí, cô từng nói với báo chí tất cả các công việc liên quan đến con trai cưng thường tự tay cô làm hết. Nữ ca sĩ làm mọi thứ tốt nhất cho con để con được phát triển một cách toàn diện nhất. Bảo Thy cũng trang bị trước cho mình nhiều kĩ năng làm mẹ, chính vì thế nữ ca sĩ không gặp nhiều khó khăn trong quá trình sinh và nuôi con. Khán giả cũng nhận xét rằng nhan sắc của Bảo Thy ngày càng thăng hạng, trông sắc sảo, mặn mà hơn trước đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Khán giả cũng nhận xét rằng nhan sắc của Bảo Thy ngày càng thăng hạng, trông sắc sảo, mặn mà hơn trước - Ảnh: Internet Kể từ sau khi kết hôn, Bảo Thy hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật hơn trước đây để dành phần lớn thời gian xây dựng gia đình nhỏ của mình. Bảo Thy có cuộc sống chẳng khác gì bà hoàng. Doanh nhân Phan Lĩnh mua một căn biệt thự gần với gia đình của Bảo Thy để cô tiện về thăm nhà. Bên trong căn nhà có quy mô khủng, "công chúa bong bóng" có cuộc sống sang chảnh, xa xỉ đáng ngưỡng mộ.

Bảo Thy được chồng đại gia ủng hộ diện trang phục sexy nhưng bị mẹ phản đối Bảo Thy kể với bạn bè sự thay đổi của bản thân sau khi kết hôn với chồng đại gia, người phản đối cô diện trang phục 'táo bạo' không ai khác đó là mẹ nữ ca sĩ.

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