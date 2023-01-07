Vợ chồng Chi Bảo 'mạnh tay' tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử và màn lộ diện trọn vẹn dung mạo của con trai Bảo Thy

Hậu trường 07/01/2023 15:09

Xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật, khung ảnh 2 quý tử hào môn của nhà Chi Bảo - Lý Thùy Chang và Bảo Thy - Phan Lĩnh đặc biệt chiếm spotlight.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, vợ của Chi Bảo là Lý Thùy Chang đã chia sẻ loạt ảnh trong tiệc mừng sinh nhật của quý tử đầu lòng. Cô viết: "Sinh nhật 1 tuổi của Gia Khang. Ba mẹ cháu cám ơn các bác, cô chú đã bay ra tận Nha Trang góp vui với gia đình cháu. Mẹ cháu bận quá, ảnh sinh nhật con từ 1/1 mà tận hôm nay mẹ cháu mới có thời gian up đây ạ".

Vợ chồng Chi Bảo 'mạnh tay' tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử và màn lộ diện trọn vẹn dung mạo của con trai Bảo Thy - Ảnh 1

Vợ chồng nam diễn viên đã cùng nhau tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bé Gia Khang tại một khu resort sang trọng ở Nha Trang. Buổi mừng tuổi mới của nhóc tỳ hào môn có nhiều sao Việt đến góp vui. Trong số đó nổi bật là vợ chồng Bảo Thy, vợ chồng Bình Minh, diễn viên Kim Thư,...

Vợ chồng Chi Bảo 'mạnh tay' tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử và màn lộ diện trọn vẹn dung mạo của con trai Bảo Thy - Ảnh 2
Gia đình siêu mẫu Bình Minh.

 

Vợ chồng Chi Bảo 'mạnh tay' tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử và màn lộ diện trọn vẹn dung mạo của con trai Bảo Thy - Ảnh 3
Diễn viên Kim Thư cũng góp mặt mừng tuổi mới của bé Gia Khang.

 

Vợ chồng Chi Bảo 'mạnh tay' tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử và màn lộ diện trọn vẹn dung mạo của con trai Bảo Thy - Ảnh 4
 Bảo Thy - Thuỳ Chang - vợ Bình Minh - Kim Thư đọ sắc bất phân thắng bại

Trong bữa tiệc, bé Gia Khang được mẹ thay 2 outfit hàng hiệu khác nhau làm toát lên vẻ điển trai, chuẩn "bản sao" của bố. 

Vợ chồng Chi Bảo 'mạnh tay' tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử và màn lộ diện trọn vẹn dung mạo của con trai Bảo Thy - Ảnh 5

Vợ chồng Chi Bảo 'mạnh tay' tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử và màn lộ diện trọn vẹn dung mạo của con trai Bảo Thy - Ảnh 6

Đáng chú ý nhất phải kể đến khung ảnh 2 quý tử hào môn của nhà Bảo Thy và Phan Lĩnh xuất hiện cùng nhau. 2 bé được bố mẹ cho diện đồ giống nhau, diện mạo bảnh bao cực đáng yêu. Và từ đây chân dung con của "Công chúa bong bóng" lộ rõ. Quý tử nhà Bảo Thy cực đáng yêu. Nhóc tì sở hữu làn da trắng của mẹ nhưng khuôn mặt lại đúng bản sao của bố mình khiến ai nấy đều xuýt xoa.

Vợ chồng Chi Bảo 'mạnh tay' tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử và màn lộ diện trọn vẹn dung mạo của con trai Bảo Thy - Ảnh 7
Mẹ bỉm Bảo Thy diện cả cây đồ hiệu, để lộ trọn vẹn dung mạo quý tử.

 

Vợ chồng Chi Bảo 'mạnh tay' tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử và màn lộ diện trọn vẹn dung mạo của con trai Bảo Thy - Ảnh 8
Khung ảnh 2 quý tử nhà hào môn xuất hiện cùng nhau gây sốt.

Được biết, con trai của Bảo Thy tên Thánh là Jerad ra đời vào tháng 11/2021, con trai Chi Bảo tên là Gia Khang ra đời đầu tháng 1/2022. Cả hai cậu bé "trạc tuổi" nhau nên 2 gia đình càng trở nên thân thiết, thường xuyên họp mặt để 2 con có dịp gặp gỡ, vui chơi với nhau. 

Vợ chồng Chi Bảo 'mạnh tay' tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử và màn lộ diện trọn vẹn dung mạo của con trai Bảo Thy - Ảnh 9

Chi Bảo sau khi không tham gia nghệ thuật cũng đã có nhiều thành công nhất định trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, resort du lịch... Bà xã của Chi Bảo là doanh nhân Lý Thùy Chang cũng không hề kém cạnh khi là chủ sở hữu của chuỗi spa, thẩm mỹ có tiếng. Chi Bảo và vợ kém 16 tuổi hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ. 

Vợ chồng Chi Bảo 'mạnh tay' tổ chức sinh nhật hoành tráng cho quý tử và màn lộ diện trọn vẹn dung mạo của con trai Bảo Thy - Ảnh 10

Khoe ảnh “chân thật xấu xí” sau sinh quý tử, Vợ Chi Bảo tự nhận “không dám nhìn lại”

Khoe ảnh “chân thật xấu xí” sau sinh quý tử, Vợ Chi Bảo tự nhận “không dám nhìn lại”

Dù không còn vóc dáng “xấu xí”, bà xã Chi Bảo vẫn thấy e ngại khi nhìn lại những hình ảnh sau sinh quý tử.

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