'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm

Hậu trường 12/05/2022 18:46

Bé Gia Khang - con trai Chi Bảo và Lý Thùy Chang - có đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao vút. Cậu bé khá cứng cáp khi mới chỉ 4 tháng tuổi.

Sau 3 năm hẹn hò, Chi Bảo và Thùy Chang đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 3/2021. Không lâu sau đó, nam diễn viên cũng tuyên bố giải nghệ sau 25 năm gắn bó với phim ảnh để tập trung cho công việc kinh doanh và tổ ấm nhỏ với bà xã kém 16 tuổi.

Đầu năm 2022, Lý Thùy Chang hạ sinh quý tử đầu lòng, đặt tên là Gia Khang. Sự xuất hiện của cậu bé càng khiến cuộc hôn nhân của vợ chồng Chi Bảo thêm mặn nồng, khắng khít. 

Sau nhiều năm kể từ ngày có con trai lớn với người vợ cũ, Chi Bảo mới trở lại "làm bố bỉm sữa". Thế nên, anh dành nhiều thời gian để ở bên và phụ vợ chăm sóc con.

Niềm hạnh phúc khi được làm cha một lần nữa khiến Chi Bảo không giấu được niềm hạnh phúc. Vợ chồng nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cùng "cậu ấm nhỏ" trên trang cá nhân. Ngay khi xuất hiện, bé Gia Khang đã "đốn tim" cộng đồng mạng nhờ sở hữu vẻ ngoài như thiên thần. Hiện cậu bé đang là một trong những "hot baby" được quan tâm nhất showbiz Việt.

'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm - Ảnh 1
Con trai Chi Bảo "gây sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Chỉ mới 4 tháng tuổi, bé Gia Khang đã rất ra dáng thanh niên, gương mặt "trổ nét" điển trai sớm với đôi mắt to, hai mí rõ ràng, phong độ của ba và làn da trắng ngần của mẹ. Đặc biệt là sống mũi cao vút "copy" từ người bố.

'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm - Ảnh 2
Là nhóc tỳ "ngậm thìa vàng", bé Gia Khang vừa sinh ra đã hưởng mọi đặc ân mà bố mẹ dành cho. Ảnh: FBNV
'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm - Ảnh 3
Chi Bảo gia nhập "hội nghiện con". Ảnh: FBNV

Sau khi đón chào bé Gia Khang chào đời, vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang quyết định lưu trữ tế bào gốc cho con trai. Hai vợ chồng không ngần ngại chi số tiền lớn để có thể bảo vệ "cậu ấm" tốt nhất. Đây là món quà đầu tiên ba mẹ dành tặng đến quý tử.

'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm - Ảnh 4
Ảnh: FBNV

"Đón con chào đời, ba và mẹ đã phải học hỏi thật nhiều. Nhưng con biết không, điều mẹ thật sự quan tâm là mẹ phải làm điều gì để bảo vệ và che chở con tốt nhất trong vòng tay của ba mẹ. Vì lẽ đó, ba mẹ quyết định chọn lưu giữ nguồn tế bào gốc dây rốn quý giá của con tại ngân hàng lưu trữ đạt chuẩn AABB và FDA Hoa Kỳ", bà xã Chi Bảo hạnh phúc khi dành tặng con trai món quà ý nghĩa.

'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm - Ảnh 5
Từ khi Gia Khang chào đời, bé trở thành tâm điểm của cả nhà. Không chỉ bố mẹ, mà gia đình nội ngoại hai bên cũng dành cả ngày chơi cùng bé.  Ảnh: FBNV
'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm - Ảnh 6
Nhóc kỳ được kỳ vọng sẽ "vượt mặt" bố về nhan sắc trong tương lai. Ảnh: FBNV

Được chiều chuộng nhưng Gia Khang ít quấy khóc mà có nếp ăn, ngủ tốt. Lý Thùy Chang thích ngắm con trai say giấc và thường tranh thủ lúc đó để nghỉ ngơi, làm việc. Sau sinh một tháng, nữ CEO đã trở lại công việc. Cô tiếp tục điều hành chuỗi thẩm mỹ viện và hỗ trợ ông xã triển khai các dự án kinh doanh riêng. 

'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm - Ảnh 7
Mỗi lần thấy ống kính hướng về phía mình, Gia Khang đều rất hợp tác. Ảnh: FBNV
'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm - Ảnh 8
Nhân dịp đầy tháng vừa qua, vợ chồng Chi Bảo đã tổ chức tiệc mừng cho nhóc tỳ. Với độ cưng chiều quý tử, buổi tiệc được tổ chức cực hoành tráng, không gian tiệc sang trọng. Ảnh: FBNV
'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm - Ảnh 9
Đáng chú ý, con số tiền mừng của quý tử nhà Chi Bảo lên đến gần 700 triệu đồng. Bà xã nam diễn viên đã quyết định gửi lại toàn bộ số tiền này vào quỹ "Hiểu về trái tim" để giúp đỡ hoàn cảnh không may mắn. Ảnh: FBNV
'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm - Ảnh 10

Ảnh: FBNV

Lý Thùy Chang cho biết: "Tổng kết số tiền các bác, cô chú mừng đầy tháng Gia Khang được quyên góp vào quỹ Hiểu về trái tim tính đến ngày 1/3 là 658.800.000 VNĐ. Bố mẹ cháu chân thành cảm ơn tình cảm yêu thương của các bác, cô chú đã dành cho cháu, cùng giúp cháu tạo phước lành.

Số tiền này cháu Gia Khang xin nhờ quỹ 'Hiểu về trái tim' sử dụng để giúp đỡ trẻ bị tim bẩm sinh và các mảnh đời bất hạnh khác. Cháu Gia Khang tròn 2 tháng, tạo dáng nhí nhảnh thay lời cảm ơn".

Khán giả dành nhiều lời khen cho vợ chồng Chi Bảo với hành động đẹp, giàu lòng nhân ái. Bên cạnh đó, mọi người cũng không quên gửi lời chúc đến quý tử nhà Chi Bảo mau ăn chóng lớn và ngoan ngoãn. 

'Cậu ấm' nhà Chi Bảo gây sốt cộng đồng mạng với gương mặt đẹp như tạc, hứa hẹn tương lai sẽ bùng nổ với nhan sắc cực phẩm - Ảnh 11
Nhóc tỳ được bố mẹ được đi nhiều nơi. Ảnh: FBNV

Trước khi kết hôn với Thùy Chang, Chi Bảo đã trải qua 2 lần đổ vỡ trong đời sống riêng. Người vợ đầu của anh là một tiếp viên hàng không. Cả hai chia tay sau một thời gian gắn bó khi chưa kịp có con chung. 

Khép lại cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, Chi Bảo tái hôn với người vợ thứ hai tên Hồng Loan. Người phụ nữ này từng được xem là hậu phương vững chắc của Chi Bảo trong suốt nhiều năm và cả hai có với nhau một cậu con trai chung tên Gia Cát.

Sau khi chia tay, anh và Hồng Loan vẫn giữ liên lạc, cùng nhau nuôi dưỡng con chung một cách văn minh. Lý Thùy Chang và vợ cũ của Chi Bảo cũng có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Tiền mừng đầy tháng con trai gần 700 triệu đồng, bà xã Chi Bảo quyết định dùng hết tiền làm điều ý nghĩa này!

Tiền mừng đầy tháng con trai gần 700 triệu đồng, bà xã Chi Bảo quyết định dùng hết tiền làm điều ý nghĩa này!

Vợ Chi Bảo quyết định chuyển khoản hết số tiền mừng đầy tháng của con trai để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

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