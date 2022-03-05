Tiền mừng đầy tháng con trai gần 700 triệu đồng, bà xã Chi Bảo quyết định dùng hết tiền làm điều ý nghĩa này!

Vợ Chi Bảo quyết định chuyển khoản hết số tiền mừng đầy tháng của con trai để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 11/2 vừa qua, vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thuỳ Chang tổ chức buổi tiệc đầy tháng cho con trai đầu lòng tại nhà hàng. Tại đây, những người bạn thân của vợ chồng Chi Bảo cũng đến chung vui như vợ chồng diễn viên Bình Minh, Trương Ngọc Ánh và bạn trai, diễn viên Kim Thư,… cũng có mặt.

Mới đây, bà xã Chi Bảo đã đăng tin thông báo toàn bộ được bạn bè, người thân mừng đầy tháng bé Gia Khang lên tới gần 700 triệu đồng. Trước số tiền lớn này, vợ Chi Bảo đã quyết định chuyển hết vào quỹ từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà xã Chi Bảo thông báo chuyển hết gần 700 triệu đồng tiền mừng đầy tháng con trai để làm từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trên trang cá nhân, Thuỳ Chang cho biết: "Tổng kết số tiền các bác, cô chú mừng đầy tháng Gia Khang được quyên góp vào quỹ Hiểu Về Trái Tim tính đến 1/3 là 658.800.000đ. Bố mẹ cháu chân thành cảm ơn tình cảm yêu thương của các bác, cô chú đã dành cho cháu, cùng giúp cháu tạo phước lành. Số tiền này cháu Gia Khang xin nhờ quỹ Hiểu Về Trái Tim sử dụng để giúp đỡ trẻ bị tim bẩm sinh và các mảnh đời bất hạnh khác. Cháu Gia Khang tròn 2 tháng, tạo dáng nhí nhảnh thay lời cảm ơn, các bác ngắm cháu thư giãn ngày mùng 1 đầu tháng nha".

Việc làm thiện nguyện đầy ý nghĩa của vợ chồng Chi Bảo nhận được nhiều lời tán dương từ khán giả - Ảnh: Internet

Đồng thời, vợ Chi Bảo cũng cho biết, vợ chồng cô dự định làm lễ cưới tại Hà Nội trong năm nay nếu tình hình dịch bệnh ổn định. Cô lên kế hoạch mời 500 khách và cũng sẽ thực hiện hình thức từ chối nhận tiền mừng mà đóng góp toàn bộ tiền vào quỹ từ thiện.

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