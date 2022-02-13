Tiệc đầy tháng con trai Chi Bảo: Tổ chức hoành tráng, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ 'sừng sỏ' của Vbiz

Hậu trường 13/02/2022 08:54

Tiệc đầy tháng của con trai Chi Bảo - Lý Thuỳ Chang được tổ chức hoành tráng, linh đình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Mới đây, dàn sao Việt nô nức đến dự tiệc đầy tháng của quý tử nhà Chi Bảo cùng bà xã kém tuổi - Lý Thuỳ Chang. Được biết, bữa tiệc tổ chức hoành tráng tại một nhà hàng lớn ở TP.HCM. Cặp vợ chồng đã chọn đúng ngày Vía Thần Tài với mong muốn con trai có tương lai thuận lợi, thành công.

Bữa tiệc gây choáng hơn khi quy tụ rất nhiều nghệ sĩ lớn là bạn bè thân thiết của 2 vợ chồng như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng, nhạc sĩ Huy Tuấn, bà xã Bình Minh - Anh Thơ, MC Nguyên Khang,…

Tiệc đầy tháng con trai Chi Bảo: Tổ chức hoành tráng, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ 'sừng sỏ' của Vbiz - Ảnh 1
Vỡ chồng Chi Bảo hạnh phúc ngập tràn trong ngày đầy tháng của quý tử - Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh

Là một khách mời, đồng thời chịu trách nhiệm dẫn dắt buổi tiệc đầy tháng, MC Nguyên Khang hạnh phúc chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân của mình: "Chúc mừng đầy tháng của Zobra GK, cậu bé chào đời ngày 1/1/2022 của bố Chi Bảo và mẹ Lý Thùy Chang. Theo tướng số, bé nào tên Khang dự là tương lai sướng lắm nha con ơi… nên chú Khang chúc bé Gia Khang mau ăn chóng lớn học giỏi và yêu thương ba mẹ nha con. Cám ơn anh Bảo và Chang đã tin tưởng mời anh dẫn sự kiện gần gũi thân mật và ấm cúng này. Tình cờ show đầu tiên của Khang trong năm mới đúng ngày Vía Thần Tài luôn, mong rằng năm nay mọi thứ suôn sẻ hanh thông".

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng chia sẻ: "Đầy tháng bé Gia Khang. Không biết bao lần đi dự thôi nôi, sinh nhật, trong lòng cứ bối rối không biết mua quà gì, nhất là những gia đình mà mình biết chắc chắn không thiếu thốn gì. Lần này cũng vậy. Đang phân vân thì nhận được giấy mời chính thức, ghi rõ là nhớ không mang quà hoặc nếu muốn thì đóng góp vào một quỹ từ thiện. Đến nơi, thấy ai cũng vui vẻ đi người không tới. Nhẹ cả người và được dịp làm việc thiện. Thật là văn minh! Chúc mừng cháu và gia đình".

Tiệc đầy tháng con trai Chi Bảo: Tổ chức hoành tráng, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ 'sừng sỏ' của Vbiz - Ảnh 2
Nhạc sĩ Huy Tuấn vfa MC Nguyên Khang cũng gừi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của Chi Bảo - Ảnh: FBNV
Tiệc đầy tháng con trai Chi Bảo: Tổ chức hoành tráng, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ 'sừng sỏ' của Vbiz - Ảnh 3
Lý Thuỳ Chang đến bàn tiệc chụp ảnh cùng Trương Ngọc Ánh, bà xã Bình Minh - Anh Thơ và Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh: FBNV

Vừa qua, vợ chồng Chi Bảo đón quý tử đầu lòng đúng vào ngày đầu năm 2022. Bé chào đời khoẻ mạnh trong sự hân hoan chào đón của mọi người. Trong một đoạn clip chia sẻ về hành trình sinh con, Lý Thùy Chang rơi nước mắt và tâm sự: "Lúc này mẹ ở phòng hồi sức, hai chân còn tê cứng, vết mổ vẫn còn đau nhưng lúc này ba và con vào phòng với mẹ. Bình thường mẹ không khóc đâu nhưng lần này mẹ lại khóc. Khóc không phải vì buồn là vì mẹ vô cùng mừng và hạnh phúc. Mỗi lần đi siêu âm, mẹ lại lo nơm nớp, mong được gặp con lắm con có biết không. Vui hơn nữa là lúc nào ba cũng cầm tay mẹ và vô cùng hạnh phúc khi nhìn con. Mẹ cảm thấy đây là mái ấm hạnh phúc của chúng ta".

Vợ kém 16 tuổi hạnh phúc chia sẻ hành trình hạ sinh quý tử, Chi Bảo ghi điểm tuyệt đối vì hành động này?

Vợ kém 16 tuổi hạnh phúc chia sẻ hành trình hạ sinh quý tử, Chi Bảo ghi điểm tuyệt đối vì hành động này?

Sau khi "về chung một nhà", vợ chồng Chi Bảo đã vui mừng chào đón quý tử vào đầu năm nay.

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