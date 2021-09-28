Khoe bụng bầu 6 tháng, bà xã Chi Bảo vẫn khiến dân mạng 'hú hét' vì nhan sắc nữ thần và điều này

Chia sẻ với Ngoisao.net, cô cho hay: "Ở nhà dưỡng thai suốt mấy tháng, tôi vẫn chú trọng vẻ ngoài để cảm thấy tự tin và vui vẻ". Một ngày của cô khi nghỉ dịch vẫn có những đầu việc quen thuộc như họp trực tuyến, điều hành công ty. Vì vậy cô trang điểm , lên đồ đẹp thường xuyên dù đang trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Nam diễn viên Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang đã có 3 năm hẹn hò trước khi chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 3/2021 và chuẩn bị đón thiên thần nhỏ. Cô đã vượt qua giai đoạn thai nghén. Thùy Chang trở lại sinh thoạt bình thường, chăm làm đẹp và tập thể dục. Nữ doanh nhân được khen thần thái tươi tắn, vóc dáng thanh thoát dù bụng dần lớn. Cô mặc những chiếc đầm body ôm sát khoe đường cong quyến rũ của bà bầu.

Thỉnh thoảng, bà xã Chi Bảo livestream giao lưu cùng khán giả. Chiếc bụng của cô thay đổi kích thước qua mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên, điều dân mạng chú ý là nhan sắc của cô vẫn vô cùng tươi trẻ và gu thời trang thì khỏi phải bàn, vô cùng bắt trend và sang trọng.

Cô sở hữu gu thời trang sang trọng

Trước đó, chia sẻ về Thùy Chang, Chi Bảo cho biết: "Cô ấy là người nhiệt huyết, chịu khó, chân thành, sống lạc quan và tôi rất thích điều đó. Cô ấy làm gì cũng nhiệt tình, sai đúng không quan trọng nhưng luôn hết lòng. Khi cô ấy vui vẻ tươi mới như thế thì tôi cũng vui theo thôi. Tính cách của tôi là khi người ta mang tới cho tôi một điều gì đó thì tôi phải mang đến cho người ta gấp đôi hoặc hơn. Cuộc sống tình yêu cần sự trải lòng, niềm tin và luôn ở bên cạnh nhau lúc khó khăn. Tôi và cô ấy là bạn gần 10 năm rồi, khi gặp nhau lúc đó cô ấy chỉ mới 18 - 19 tuổi thôi. Ở thời điểm đó chúng tôi mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, có mối bận tâm khác nhau, cô ấy có người yêu khác và tôi cũng đang có gia đình. Chúng tôi chủ yếu chia sẻ về công việc, cuộc sống và khi duyên phận đến thì đón nhận".

Chiều ngày 10/3, nam diễn viên xác nhận chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với bạn gái Lý Thùy Chang

Lý Thùy Chang được coi là người phụ nữ đầu tiên nam diễn viên đình đám một thời chính thức giới thiệu với khán giả sau hơn 8 năm ly hôn. Tháng 3 vừa qua, anh vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân về việc đã đăng ký kết hôn với nữ CEO.

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