Khoe ảnh “chân thật xấu xí” sau sinh quý tử, Vợ Chi Bảo tự nhận “không dám nhìn lại”

Hậu trường 22/09/2022 16:14

Dù không còn vóc dáng “xấu xí”, bà xã Chi Bảo vẫn thấy e ngại khi nhìn lại những hình ảnh sau sinh quý tử.

Phụ nữ luôn có chung những “nỗi khổ tâm” sau khi sinh, đặc biệt chính là ngoại hình, vóc dáng thay đổi “chóng mặt”. Là bà mẹ một con, Lý Thùy Chang (vợ Chi Bảo) cũng từng trải qua cảm giác này.

Mới đây, bà xã Chi Bảo bất ngờ công khai loạt ảnh lúc mới sinh con đầu lòng. Cô cho biết do được tẩm bổ tốt trong thời gian mang thai nên sau khi hạ sinh quý tử, vóc dáng không còn thon gọn như trước. 

Cô bộc bạch cảm xúc của mình khi chia sẻ lại khoảnh khắc bản thân đã từng trải qua: "Hình ảnh chân thật xấu xí định giấu kín, mình còn không dám nhìn lại luôn ý. Béo quá trời".

Khoe ảnh “chân thật xấu xí” sau sinh quý tử, Vợ Chi Bảo tự nhận “không dám nhìn lại” - Ảnh 1

Khoe ảnh “chân thật xấu xí” sau sinh quý tử, Vợ Chi Bảo tự nhận “không dám nhìn lại” - Ảnh 2

Khoe ảnh “chân thật xấu xí” sau sinh quý tử, Vợ Chi Bảo tự nhận “không dám nhìn lại” - Ảnh 3

Quả thật, khi cô quyết định chia sẻ những lúc ”xấu xí” của mình đã là một điều vô cùng can đảm và đáng trân trọng. Bởi lẽ, không người phụ nữ nào muốn bản thân xuất hiện khi bản thân có nhiều khuyết điểm. Thế nhưng, chuyện sinh con là một điều thiêng liêng nên dù người mẹ nào khi nhớ lại có chút “giật mình” nhưng vẫn hạnh phúc vô cùng.

Khoe ảnh “chân thật xấu xí” sau sinh quý tử, Vợ Chi Bảo tự nhận “không dám nhìn lại” - Ảnh 4

Khoe ảnh “chân thật xấu xí” sau sinh quý tử, Vợ Chi Bảo tự nhận “không dám nhìn lại” - Ảnh 5

Khoe ảnh “chân thật xấu xí” sau sinh quý tử, Vợ Chi Bảo tự nhận “không dám nhìn lại” - Ảnh 6

Đến hiện tại, nhờ nỗ lực tập luyện, bà xã Chi Bảo đã lấy lại được thân hình mảnh mai, gợi cảm. Đặc biệt, trước thành quả của bản thân, cô quyết định chia sẻ lại quá trình giảm cân của mình.

Được biết, bà xã Chi Bảo là CEO một chuỗi thẩm mỹ viện. Cô cũng quen biết với nhiều ngôi sao trong giới showbiz, là bạn thân 10 năm của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Nhờ đó, cô nàng cũng biết cách chăm sóc bản thân và nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh.

Chi Bảo - Lý Thùy Chang nên duyên vợ chồng vào tháng 3/2021. Vào ngày đầu năm 2022, Lý Thùy Chang hạ sinh quý tử cho ông xã Chi Bảo. Bé được đặt tên Gia Khang, nặng 3,24 kg khi chào đời. Nhóc tỳ trộm vía kháu khỉnh, đáng yêu.

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