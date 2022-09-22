Trấn Thành “khóa môi” bà xã đầy ngọt ngào nhưng sao... nhìn nhan sắc Hari có gì lạ lắm

Vừa mới đây, một đoạn clip đăng tải trên TikTok ghi lại khoảnh khắc "ngọt xớt" của Trấn Thành - Hari Won, thu hút đông đảo sự chú ý.

Thời gian gần đây, vợ chồng Trấn Thành - Hari thường ít xuất hiện bên cạnh nhau trong những khung hình nhưng lâu lâu lại khiến dân mạng ganh tị với tình cảm của cả hai.

Trong clip, Trấn Thành và Hari vô cùng thân mật, trao nhau những sự quan tâm. Đặc biệt, “ông chồng quốc dân” còn bất ngờ tặng cho bà xã Hari bó hoa khổng lồ khiến cô không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Cả hai cũng không ngần ngại “chốt” lại Khoảnh khắc ngọt ngào ấy bằng một màn "khóa môi" nồng cháy trước sự chứng kiến của mọi người.



Được biết, khoảnh khắc này đã quay từ lâu nhưng chưa từng được công bố - Ảnh: 2Sao

Ngay sau đó, nhiều người ngoài hết lòng ngưỡng mộ, “xin vía” thì lại còn sự chú ý đến gương mặt có gì đó “lạ” của Hari Won. Họ cho rằng, chiếc mũi của nữ ca sĩ người Hàn khác biệt so với ngày thường.

Loạt bình luận của netizen - Ảnh: 2Sao

Từ ngày “về chung nhà” cùng MC Trấn Thành, Hari Won thường được nhận xét ngày càng thăng hạng sắc vóc. Được biết, để có được nhan sắc như hiện tại Hari Won đã dành nhiều thời gian tập luyện. Nhờ giảm cân nên gương mặt cô nàng cũng dần thon gọn hơn. Thế nhưng, qua hình ảnh trên, nhiều người không tránh khỏi nghi vấn bà xã Trấn Thành can thiệp “dao kéo”. Chiếc mũi chính là điểm có sự khác biệt lớn nhất.

Dù vậy, đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ bị khán giả “thắc mắc” vì một vài bộ phận trên gương mặt cô đã thay đổi nhiều so với trước.

Nói về phẫu thuật thẩm mỹ, Hari Won từng bày tỏ quan điểm riêng về việc này. Không ủng hộ cũng không phản đối, bà xã Trấn Thành cho rằng tất cả tùy thuộc vào khuôn mặt cơ thể và ý thích của mỗi người.

Tuy nhiên, khán giả cũng không thể nào phủ nhận rằng hiện tại, Hari Won đã sở hữu một vóc dáng và nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Bà xã Trấn Thành luôn ghi điểm trong các sự kiện và nhận được nhiều lời khen mỗi khi xuất hiện.