Sau Hồ Gia Hùng, một thành viên khác của HKT sắp "cưới vợ" vào tháng 10, bất ngờ hơn khi biết ngày tổ chức hôn lễ

Hậu trường 22/09/2022 10:02

Một thành viên của HKT sắp tổ chức đám cưới cùng bạn gái sau năm 3 yêu nhau. Đặc biệt, ngày tổ chức khiến ai cũng bất ngờ.

Lý Tuấn Kiệt - cựu thành viên nhóm nhạc HKT đã chính thức gửi thiệp cưới đến bạn bè. Đặc biệt hơn khi đám cưới của Tuấn Kiệt và bạn gái cũng trùng ngày với các cặp đôi showbiz Việt khác. Đó chính là hôn lễ của Diệu Nhi với Anh Tú và MC Liêu Hà Trinh với doanh nhân Việt kiều.

Sau Hồ Gia Hùng, một thành viên khác của HKT sắp 'cưới vợ' vào tháng 10, bất ngờ hơn khi biết ngày tổ chức hôn lễ - Ảnh 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thiệp cưới của Diệu Nhi - Anh Tú

Sau Hồ Gia Hùng, một thành viên khác của HKT sắp 'cưới vợ' vào tháng 10, bất ngờ hơn khi biết ngày tổ chức hôn lễ - Ảnh 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nữ MC và doanh nhân Việt kiều có khoảng 4 năm hẹn hò, trong đó 2 năm yêu xa vì dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu.

Theo đó, ngày 21/9, Lý Tuấn Kiệt xác nhận với Zing anh tổ chức hôn lễ vào tháng 10. Lý Tuấn Kiệt cho biết hai bên gia đình đã chuẩn bị xong các công đoạn cần thiết cho hôn lễ và phát thiệp mời tới đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Ngày 1/10, hôn lễ được tổ chức tại nhà gái ở Đà Lạt. Tới 10/10, nam ca sĩ và vợ cử hành lễ cưới tại TP.HCM.

Sau Hồ Gia Hùng, một thành viên khác của HKT sắp 'cưới vợ' vào tháng 10, bất ngờ hơn khi biết ngày tổ chức hôn lễ - Ảnh 3
Lý Tuấn Kiệt và bạn gái Nguyễn Thảo Linh (Linh Rin)

“Tôi thấy hào hứng khi chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Ở tuổi 30, tôi cũng muốn xây dựng gia đình. Tôi và vợ quen nhau khi cô ấy đi làm thêm thời còn sinh viên. Sau vài lần nhắn tin, chúng tôi quyết định gặp mặt và hẹn hò”, anh chia sẻ trên Zing.

Sau Hồ Gia Hùng, một thành viên khác của HKT sắp 'cưới vợ' vào tháng 10, bất ngờ hơn khi biết ngày tổ chức hôn lễ - Ảnh 4

Được biết, Lý Tuấn Kiệt và bạn gái Nguyễn Thảo Linh (Linh Rin) có khoảng thời gian hẹn hò khá dài. Hồi cuối năm 2021, giọng ca họ Lý cũng đăng tải hình ảnh cùng Linh Rin trong một buổi lễ đính hôn, được cho là của cả hai.

Trước đó, cựu thành viên HKT - Hồ Gia Hùng cũng đã kết hôn cùng bạn gái Diệp Thúy An nhưng không lâu sau đã vướng vào nghi vấn tan vỡ. Dù có nhiều ẩn ý nhưng cặp vợ chồng này không xác nhận về nghi ngờ tan vỡ từ khán giả, cả hai vẫn đang giữ im lặng. 

Sau Hồ Gia Hùng, một thành viên khác của HKT sắp 'cưới vợ' vào tháng 10, bất ngờ hơn khi biết ngày tổ chức hôn lễ - Ảnh 5
Khoảnh khắc hạnh phúc của Hồ Gia Hùng và vợ trong hôn lễ

Lý Tuấn Kiệt sinh năm 1992, là thành viên của nhóm nhạc HKT. Nhóm thành lập năm 2005, gồm 3 thành viên: Ti Ti (Phạm Linh Phương), Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt. Nhóm gây tranh cãi về phong cách nhưng cũng có nhiều ca khúc được chú ý như Mặt trái của sự thật, Thêm một lần đau, Cô gái xì teen...

Sau khi HKT tan rã, nam ca sĩ vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, Lý Tuấn Kiệt đều đặn diễn các show ca nhạc và phát hành sản phẩm.

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Từ khóa:   thành viên nhóm HKT đám cưới tháng 10 Lý Tuấn Kiệt

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