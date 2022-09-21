Diệu Nhi thử váy cưới xinh đẹp tựa công chúa khiến dân tình càng "hóng" ngày đám cưới

Xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy cưới, Diệu Nhi khiến người hâm mộ “gục ngã” trước sự xinh đẹp này.

Đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi vào tháng 10 tới chính là khoảnh khắc hạnh phúc được rất nhiều người ngóng đợi. Song mới đây, hình ảnh cô dâu Diệu Nhi thử váy cưới được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội khiến mọi người càng nóng lòng hơn.

Một số người hâm mộ hết lời khen ngợi cô dâu xinh đẹp, số khác cũng tỏ ra chưa quen nhưng có thể thấy ai nấy đều rất nóng lòng mong ngóng đám cưới của cặp đôi - Ảnh: 2Sao

Màn “nhá hàng” này đã “cướp” lấy bao trái tim người hâm mộ vì “cô dâu tháng 10” Diệu Nhi vô cùng xinh đẹp. Chỉ trong vài hình ảnh, cô nàng đã chứng minh được nhan sắc thăng hạng sau chuỗi ngày vất vả tập luyện. Hóa thân thành cô dâu xinh trong 3 thiết kế khác nhau, Diệu Nhi cùng làm nhiều người ngỡ ngàng khi khác hẳn với vẻ lầy lội thường ngày. Mặc váy cưới, nữ diễn viên hài bỗng hiền dịu hơn bao giờ hết.



Bộ cánh đầu tiên toát lên vẻ sang trọng với thiết kế đính kết lấp lánh - Ảnh: VieZ Trong ngày trọng đại, cô dâu nào cũng mong muốn xuất hiện thật xinh đẹp, lộng lẫy trong chiếc váy cưới. Chính vì thế, tập luyện cũng là một cách giúp cô nàng giữ dáng và có được sức khỏe tốt nhất.

2 bộ tiếp theo mang đến sự nhẹ nhàng tinh khôi và "bánh bèo" hơn đôi chút - Ảnh: VieZ Trước ngày cưới chưa đầy 1 tháng, Diệu Nhi đã tập luyện chăm chỉ để có được body “chất lượng” cùng sức khỏe tốt cho ngày trở thành cô dâu. Nhờ sự nỗ lực với các bài tập, cô nàng đã không khiến fan thất vọng khi xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy cưới. Đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú sẽ được tổ chức vào ngày 10/10 tại quê nhà cô dâu ở Phan Thiết. Khách mời đến dự đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú được yêu cầu mặc trang phục có màu đen, hồng nhạt. Hôn lễ sẽ bắt đầu vào lúc 16 giờ và một buổi tiệc bí mật sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 10/10 tới.

Diệu Nhi chăm chỉ “độ” dáng, chờ ngày trở thành cô dâu xinh đẹp Diệu Nhi đang tranh thủ tập luyện chăm chỉ để có được body “chất lượng” cho ngày trở thành cô dâu sắp tới.

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