Diệu Nhi chăm chỉ “độ” dáng, chờ ngày trở thành cô dâu xinh đẹp

Diệu Nhi đang tranh thủ tập luyện chăm chỉ để có được body “chất lượng” cho ngày trở thành cô dâu sắp tới.

Gần 1 tháng nữa, Diệu Nhi sẽ chính thức lên xe hoa cùng bạn trai Anh Tú. Thế nhưng cô nàng dường như khá im ắng trên MXH, có lẽ vì quá bận rộn chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 10.

Mới đây, cô bạn thân Sĩ Thanh đã kịp "cập nhật" cảnh tập luyện chăm chỉ của Diệu Nhi. Trước ngày cưới chưa đầy 1 tháng, cô nàng đang nỗ lực để duy trì thành quả này.

Trong ngày trọng đại, cô dâu nào cũng mong muốn xuất hiện thật xinh đẹp, lộng lẫy trong chiếc váy cưới. Chính vì thế, tập luyện cũng là một cách giúp cô nàng giữ dáng và có được sức khỏe tốt nhất.

Trước đó, Diệu Nhi cho biết bản thân không dám mặc hở vì tự ti với body. Dù vậy cô nàng vẫn luôn khiến fan “ngợp thở” vì vài lần khoe body không kém cạnh bất cứ mỹ nhân nào. Đó cũng chính là “quả ngọt” sau những nỗ lực rèn luyện của nữ diễn viên.

Đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú sẽ được tổ chức vào ngày 10/10 tại quê nhà cô dâu ở Phan Thiết. Khách mời đến dự đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú được yêu cầu mặc trang phục có màu đen, hồng nhạt. Hôn lễ sẽ bắt đầu vào lúc 16 giờ và một buổi tiệc bí mật sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 10/10 tới.

Trước đó, diễn viên Anh Tú công khai đã đăng ký kết hôn với diễn viên Diệu Nhi thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong bức ảnh Anh Tú chia sẻ trên trang cá nhân, cặp đôi mặc trang phục giản dị trên chiếc xe máy. Diệu Nhi và Anh Tú hạnh phúc chia sẻ giấy chứng nhận kết hôn.

"Trên tay Trần Thị Diệu Nhi đang là giấy chứng nhận kết hôn với Bùi Anh Tú", Anh Tú chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dieu-nhi-cham-chi-do-dang-cho-ngay-tro-thanh-co-dau-xinh-dep-505200.html