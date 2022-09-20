Hòa Minzy đi hát mà cứ ngỡ… thi hoa hậu, dân tình “bóc phốt” không thương tiếc

Hậu trường 20/09/2022 13:36

Hòa Minzy khiến khán giả “bật ngửa” khi diện đầm “lồng lộn” như trang phục dạ hội của các thí sinh thi Hoa hậu.

Mới đây, tại show diễn ở Hải Phòng, Hòa Minzy xuất hiện vô cùng lộng lẫy trên sân khấu. Khác với hình ảnh công chúa thường thấy, nữ ca sĩ diện chiếc đầm dạ hội màu xanh dương, đính kết lấp lánh.

Hòa Minzy đi hát mà cứ ngỡ… thi hoa hậu, dân tình “bóc phốt” không thương tiếc - Ảnh 1

Nhận thấy “idol” của mình “lên đồ” như thí sinh Hoa hậu, người hâm mộ cũng tỏ ra vô cùng hoảng hốt mà thốt lên “Ủa đang đi thi hoa hậu hay gì bà”.

Hòa Minzy đi hát mà cứ ngỡ… thi hoa hậu, dân tình “bóc phốt” không thương tiếc - Ảnh 2
Fan chia sẻ hình ảnh của nữ ca sĩ trên story - Ảnh: 2Sao

Vốn dỹ hình ảnh “Hoa hậu” khiến nhiều khán giả không quen bởi trước đây, Hòa Minzy từng chia sẻ cô ước mơ được làm công chúa trong truyện cổ tích. Nữ ca sĩ bộc bạch rằng “Làm mẹ rồi vẫn thích được làm công chúa”.

Hòa Minzy đi hát mà cứ ngỡ… thi hoa hậu, dân tình “bóc phốt” không thương tiếc - Ảnh 3Hòa Minzy đi hát mà cứ ngỡ… thi hoa hậu, dân tình “bóc phốt” không thương tiếc - Ảnh 4
Loạt đầm đi tiệc, tạo phom kỳ công của nhiều nhà mốt Việt thường xuyên được Hòa Minzy sử dụng để theo đuổi hình ảnh tiểu thư, công chúa.

Hòa Minzy đi hát mà cứ ngỡ… thi hoa hậu, dân tình “bóc phốt” không thương tiếc - Ảnh 5

Hòa Minzy đi hát mà cứ ngỡ… thi hoa hậu, dân tình “bóc phốt” không thương tiếc - Ảnh 6
Giữa vô vàn trào lưu váy xẻ, đầm khoét eo mà sao Việt ưa chuộng, Hòa Minzy vẫn trung thành với kiểu đầm công chúa tạo khối bằng vải tuyn, voan, lưới bồng bềnh.

Hòa Minzy đi hát mà cứ ngỡ… thi hoa hậu, dân tình “bóc phốt” không thương tiếc - Ảnh 7

Sau một thời gian dài chia tay Công Phượng, Hòa Minzy tìm được hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân - Minh Hải. Cặp đôi có một cậu con trai đáng yêu. Những tưởng cả hai sẽ có cái kết đẹp nhưng cuối cùng lại "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tiếc nuối. Trải qua nhiều sóng gió, nữ ca sĩ vẫn vô cùng mạnh mẽ khi chăm sóc, bên cạnh con trai.

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