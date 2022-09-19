Lương Bích Hữu “xổ dáng” vì chiếc váy đỏ “bất ổn”, dân tình liền quay sang "mắng vốn" stylist

Gần đây, cái tên Lương Bích Hữu bỗng “đắt show” trở lại sau màn tái xuất làng nhạc thành công ở chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ. Vì thế mà gần đây, nữ ca sĩ cũng chăm chỉ đi hát và xuất hiện dày đặc hơn.

Thập niên 2000, Lương Bích Hữu là ca sĩ thần tượng của tuổi teen với hình ảnh nhí nhảnh, giọng hát trong trẻo. Cô sinh ra trong gia đình người Việt gốc Hoa sống ở TP HCM. Lương Bích Hữu là thành viên trong nhóm nhạc H.A.T cùng Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy và "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc 17 năm trước.

Tuy nhiên, trong lần diễn tại sự kiện mới đây, nữ ca sĩ gây chú ý với thân hình có vẻ tăng cân. Nhiều khán giả đã chỉ ra “thủ phạm” khiến diện mạo cô trở nên như vậy một phần là vì chiếc đầm đỏ. Với thiết kế phom dáng cúp ngực, toàn bộ phần vai u thịt bắp và vòng 1 khủng của cô nàng bị phô diễn trước ống kính.

Là bà mẹ 1 con, Lương Bích Hữu không thể tránh khỏi dáng vóc không được thon gọn. Tuy nhiên lần này, chiếc váy lại không thể giúp nữ ca sĩ xinh đẹp hơn. Nhiều khán giả “giận dỗi”, trách móc stylist vì đã không chuẩn bị kỹ hơn.



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"Cô gái Trung Hoa" xinh đẹp không kém khi chọn đúng trang phục

Dù đã nghiên cứu trang phục trước khi xuất hiện trước người hâm mộ nhưng đôi lúc các mỹ nhân vẫn không tránh khỏi tình trạng tương tự. Ngay cả người mẫu có thân hình chuẩn như Hoàng Yến, Trang Nhung, thậm chí là "biểu tượng thời trang" Hồ Ngọc Hà... vẫn có lúc để lộ nhược điểm trên cơ thể vì diện sai trang phục.

Thân hình 'gái một con' của Hiền Thục so với nhiều người là khá chuẩn, tuy nhiên, cô vẫn không tránh được vòng bụng hơi 'phì nhiêu' nên việc chọn chiếc váy 'hở rốn' này hoàn toàn chẳng phù hợp.

Chắc khó ai thấy được vẻ đẹp của đôi 'gò bồng đảo' của Hoàng Yến trong bộ váy đỏ này. Chúng trở nên méo mó khi bị 'chèn ép' quá đáng.

Sắc màu và phần thiết kế bên trên của chiếc váy màu hồng này rất hợp với cô nàng có nước da trắng và thân hình gầy gò như Hồ Ngọc Hà. Nhưng nếu phần chân váy được thiết kế rộng hoặc suông hơn một chút, cô sẽ không bị lộ bụng to.