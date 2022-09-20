Shark Bình “quay xe” chóng mặt sau phát ngôn “không có cô gái nào thích chàng trai 6 múi hơn chàng trai có 6 chiếc xe”

"Không cô gái nào thích một chàng trai có 6 múi hơn là 1 chàng trai có 6 chiếc xe đâu. Thế nên, hãy ngừng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi" - Đó là triết lý tình yêu của Shark Bình được cộng đồng mạng đào lại khi lùm xùm tình cảm với Phương Oanh nở rộ.

Siêu mẫu Hà Anh cho rằng Shark Bình đang không hiểu tâm lý của phụ nữ, nhất là những người phụ nữ độc lập, có khả năng tự kiếm tiền và quản lý tài chính. Siêu mẫu cũng khuyên ông Bình không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của việc tập thể thao, vì có sức khỏe là có tất cả.

Tuy nhiên, sau khi phát ngôn của vị doanh nhân 8X được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, Shark Bình nhận không nhiều đồng tình. Đáng chú ý, không chỉ cộng đồng mạng, hàng loạt sao Việt như: Cao Thái Sơn, siêu mẫu Hà Anh, ca sĩ Du Thiên… đều có phản ứng gay gắt.

Trong khi đó, Du Thiên cho rằng nếu phụ nữ thích xe thì đó chỉ là thích mùi tiền chứ chưa chắc đã yêu chàng trai. Còn yêu 6 múi thì được gọi là một cảm xúc.

Ca sĩ Cao Thái Sơn cũng chia sẻ lại phát ngôn của Shark Bình và thể hiện sự không đồng tình. Anh viết trên trang Facebook cá nhân: “Tôi không phán xét bất cứ điều gì nhưng chúng ta tập gym để có cơ thể khoẻ mạnh và ăn uống lành mạnh. Tập vừa đẹp vừa khoẻ, lại có vừa đủ tiền xài để hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn, vẫn sướng hơn là có nhiều tiền nhiều xe nhiều nhà nhưng người đầy bệnh, sau này lại dùng tiền để chữa bệnh thì chán quá”.

Trước những phản ứng của cộng đồng mạng và giới văn nghệ sĩ, Shark Bình mới đây đã có màn “quay xe”, đổi thái độ 180 độ với chính phát ngôn của mình. Ông chủ NextTech viết dòng trạng thái trên Facebook: "Trên đời có 2 thứ không được bỏ lỡ: 1 là chàng trai 6 múi vừa hay cũng có 6 chiếc xe. 2 là livestream của Shark vào ngày mai các bạn nhé".

Dù đã thay đổi phát ngôn, “cá mập” vẫn không được cộng đồng mạng buông tha. Người dùng liên tục mổ xẻ, phân tích và đá xéo về phát ngôn của doanh nhân: "Tưởng shark chê đàn ông 6 múi không bằng đàn ông có 6 chiếc xe cơ mà", "Có 6 xe, 6 múi là em yêu thật tình, còn 1 múi mà 6 xe thì chưa chắc nhé", "giờ cứ 6 xe, 6 múi mà không có tiền ai chơi", "Shark quay xe chóng mặt quá", "Giờ Shark mới biết tầm quan trọng của 6 múi và 6 xe hả"...