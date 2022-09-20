Shark Bình “quay xe” chóng mặt sau phát ngôn “không có cô gái nào thích chàng trai 6 múi hơn chàng trai có 6 chiếc xe”

Hậu trường 20/09/2022 22:15

Sau loạt phản ứng gay gắt về phát ngôn tình yêu, Shark Bình đã có động thái đáng chú ý.

"Không cô gái nào thích một chàng trai có 6 múi hơn là 1 chàng trai có 6 chiếc xe đâu. Thế nên, hãy ngừng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi" - Đó là triết lý tình yêu của Shark Bình được cộng đồng mạng đào lại khi lùm xùm tình cảm với Phương Oanh nở rộ.

Shark Bình “quay xe” chóng mặt sau phát ngôn “không có cô gái nào thích chàng trai 6 múi hơn chàng trai có 6 chiếc xe” - Ảnh 1

Tuy nhiên, sau khi phát ngôn của vị doanh nhân 8X được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, Shark Bình nhận không nhiều đồng tình. Đáng chú ý, không chỉ cộng đồng mạng, hàng loạt sao Việt như: Cao Thái Sơn, siêu mẫu Hà Anh, ca sĩ Du Thiên… đều có phản ứng gay gắt.

Siêu mẫu Hà Anh cho rằng Shark Bình đang không hiểu tâm lý của phụ nữ, nhất là những người phụ nữ độc lập, có khả năng tự kiếm tiền và quản lý tài chính. Siêu mẫu cũng khuyên ông Bình không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của việc tập thể thao, vì có sức khỏe là có tất cả.

Shark Bình “quay xe” chóng mặt sau phát ngôn “không có cô gái nào thích chàng trai 6 múi hơn chàng trai có 6 chiếc xe” - Ảnh 2

Trong khi đó, Du Thiên cho rằng nếu phụ nữ thích xe thì đó chỉ là thích mùi tiền chứ chưa chắc đã yêu chàng trai. Còn yêu 6 múi thì được gọi là một cảm xúc.

Ca sĩ Cao Thái Sơn cũng chia sẻ lại phát ngôn của Shark Bình và thể hiện sự không đồng tình. Anh viết trên trang Facebook cá nhân: “Tôi không phán xét bất cứ điều gì nhưng chúng ta tập gym để có cơ thể khoẻ mạnh và ăn uống lành mạnh. Tập vừa đẹp vừa khoẻ, lại có vừa đủ tiền xài để hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn, vẫn sướng hơn là có nhiều tiền nhiều xe nhiều nhà nhưng người đầy bệnh, sau này lại dùng tiền để chữa bệnh thì chán quá”.

Trước những phản ứng của cộng đồng mạng và giới văn nghệ sĩ, Shark Bình mới đây đã có màn “quay xe”, đổi thái độ 180 độ với chính phát ngôn của mình. Ông chủ NextTech viết dòng trạng thái trên Facebook: "Trên đời có 2 thứ không được bỏ lỡ: 1 là chàng trai 6 múi vừa hay cũng có 6 chiếc xe. 2 là livestream của Shark vào ngày mai các bạn nhé".

Shark Bình “quay xe” chóng mặt sau phát ngôn “không có cô gái nào thích chàng trai 6 múi hơn chàng trai có 6 chiếc xe” - Ảnh 3

Dù đã thay đổi phát ngôn, “cá mập” vẫn không được cộng đồng mạng buông tha. Người dùng liên tục mổ xẻ, phân tích và đá xéo về phát ngôn của doanh nhân: "Tưởng shark chê đàn ông 6 múi không bằng đàn ông có 6 chiếc xe cơ mà", "Có 6 xe, 6 múi là em yêu thật tình, còn 1 múi mà 6 xe thì chưa chắc nhé", "giờ cứ 6 xe, 6 múi mà không có tiền ai chơi", "Shark quay xe chóng mặt quá", "Giờ Shark mới biết tầm quan trọng của 6 múi và 6 xe hả"...

Hòa Minzy đi hát mà cứ ngỡ… thi hoa hậu, dân tình “bóc phốt” không thương tiếc

Hòa Minzy đi hát mà cứ ngỡ… thi hoa hậu, dân tình “bóc phốt” không thương tiếc

Hòa Minzy khiến khán giả “bật ngửa” khi diện đầm “lồng lộn” như trang phục dạ hội của các thí sinh thi Hoa hậu.

Xem thêm
Từ khóa:   shark bình shark bình quay xe shark bình yêu phương oanh

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh