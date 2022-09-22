'Vua cá Koi' Thắng Ngô xưng hô “ngọt xớt” với vợ trẻ Hà Thanh Xuân, không thua gì các cặp tình nhân mới yêu

Sau khi cưới vợ trẻ xinh đẹp Hà Thanh Xuân, “vua cá Koi” thường xuyên thể hiện tình cảm và khoe khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi ganh tị.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hà Thanh Xuân đã chia sẻ hình ảnh trong cuộc sống tại Mỹ, cô viết: "Happy Monday cả nhà. Mẹ luôn bên em, hai mẹ con thể dục buổi sáng cùng tiến".

Thời gian này, hai vợ chồng “son” lại phải chịu cảnh xa cách khi ca sĩ Hà Thanh Xuân phải sang Mỹ để tiếp tục công việc. Vì thế mà “vua cá Koi” Thắng Ngô lại thêm nỗi da diết với nửa kia.



Hình ảnh Hà Thanh Xuân đăng trên trang cá nhân

Trước sự nhung nhớ “tình yêu” nơi phương xa, Thắng Ngô cũng không ngại bày tỏ với vợ dưới bài đăng: "Hai mẹ con giỏi quá. Cục cưng tập nhiều thì phải cố ăn uống đủ chất nha em. Love you". Nhận được lời nhắn đầy ngọt ngào của chồng, Hà Thanh Xuân đã gửi tặng lại rất nhiều "trái tim".

Bình luận ngọt ngào mà cặp đôi dành cho nhau - Ảnh: 2Sao

Có thể thấy, dù đối phương ở xa nhưng đại gia Thắng Ngô vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của vợ. Đặc biệt, anh luôn dành một tình yêu dạt dào đến người vợ xinh đẹp của mình.

Đáng chú ý, sau bình luận của “vua cá Koi”, nhiều người còn nhận ra một điều vô cùng đặc biệt. Đó chính là cách mà Thắng Ngô gọi vợ là “cục cưng”, thể hiện tình cảm không thua kém các cặp đôi mới yêu, dù nay anh đã U50. Có lẽ cũng vì cưng chiều yêu thương vợ nên cả hai luôn gắn kết khi yêu xa.

Đại gia Thắng Ngô sinh năm 1975, hơn ca sĩ Hà Thanh Xuân 13 tuổi. Theo lời người trong cuộc, họ biết nhau qua sự giới thiệu của người quen vào tháng 4/2021. Ngày 2/5/2022, cả 2 chính thức tổ chức đám cưới, về chung một nhà.