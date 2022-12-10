Bã xã Chi Bảo hé lộ biệt thự 'siêu khủng' của gia đình tại nước Anh, dân tình trầm trồ 'chẳng kém gì khách sạn 5 sao'

Theo chia sẻ, biệt thự trông như một lâu đài cổ kính với phong cách mang đậm nét châu Âu. Bên trong biệt thự lấy tông trắng làm chủ đạo. Những chùm đèn vàng sang chảnh càng giúp không gian thêm ấm áp xa hoa. Nội thất đều là những đồ cao cấp, sang trọng chẳng kém khách sạn 5 sao.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Chi Bảo - Lý Thùy Chang đã đăng tải những khoảnh khắc cô và gia đình nhỏ ở Anh, phần nào hé lộ cơ ngơi đồ sộ của mình. Vợ nam diễn viên cho biết biệt thự của gia đình cô nằm ngay trung tâm thủ đô London của nước Anh.

Chi Bảo nổi tiếng là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Hai cuộc hôn nhân trước, Chi Bảo hầu như không chia sẻ với truyền thông. Nhưng, kể từ ngày yêu Thùy Chang, anh dần cởi mở hơn và thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc của mình với vợ kém 16 tuổi. Chi Bảo từng tâm sự, anh từng không nghĩ đến chuyện tái hôn hay sinh con. Nhưng tình yêu với Thùy Chang đã khiến nam diễn viên thay đổi quan điểm. Tháng 3/2021, Chi Bảo đăng ký kết hôn Thuỳ Chang, nhưng vì Covid-19 mà đám cưới chưa thể tổ chức.

Dù còn trẻ tuổi nhưng Thuỳ Chang đã rất thành đạt, là người có tiếng trong giới kinh doanh. Hiện tại, Thuỳ Chang đang là chủ của chuỗi spa nổi tiếng ở Hà Nội, TP.HCM.

Bên cạnh đó, bà xã Chi Bảo cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Trương Ngọc Ánh, Giáng My, Ngọc Trinh... Thu nhập hàng tháng của cô “khủng” đến mức xuất hiện nhiều lời đồn thổi cho rằng, Chi Bảo đến với vợ vì tài sản.

Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên Chi Bảo - Ảnh: FBNV

Gia đình của Lý Thuỳ Chang cũng từng "sốc" khi biết cô có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông lớn hơn 16 tuổi, là người từng có gia đình, con cái. Tuy nhiên, tình yêu với Chi Bảo đã mang đến cho Thuỳ Chang niềm tin, động lực để kiên trì thuyết phục người thân. Và rồi, thời gian đã chứng minh Thuỳ Chang có lựa chọn đúng đắn. Và kể từ khi ở bên Thuỳ Chang, nam diễn viên trở nên trẻ trung, năng động hơn. Anh cũng thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội với vợ.

Hiện tại, Chi Bảo và Thuỳ Chang đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Mới đây, cặp đôi chào đón con trai Gia Khang. Theo tiết lộ của Thuỳ Chang, kể từ lúc con trai chào đời, bé nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người nhưng vợ chồng cô thống nhất từ chối các món quà bằng tiền mặt.