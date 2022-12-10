Động thái Trang Nemo khi bị cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng, nghi vấn buôn bán hàng giả

Trên trang cá nhân mới đây, Trang Nemo có động thái gây chú ý. Lần lên sóng này, không phải khoảnh khắc ăn mặc lộng lẫy, cô đăng ảnh một ni cô đang chắp tay hướng Phật. Chia sẻ tự động viên bản thân của Trang Nemo giữa lùm xùm bị cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng lập tức nhận về sự quan tâm lớn.

Cô bộc bạch: "Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Có những thứ ở trên đời nếu thuộc về bạn, thì cuối cùng sẽ là của bạn. Ngược lại, thứ không phải của bạn thì dù có cố tranh giành nó cũng sẽ tự rời xa. Mong trong thế giới của bạn, mỗi ngày đều là ngày trời đẹp. Mong bạn trưởng thành không phải do ép buộc. Học cách cười thôi mà không nói, thừa nhận nhưng không tin, học cách hiểu lòng người vô tận. Mong bạn luôn may mắn. Luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Mong bạn giữ cho mình cứng cỏi, cũng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần giới hạn. Mong bạn được sống như mình muốn. Không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Cố gắng lên vì nhân viên, vì gia đình, vì những mảnh đời bất hạnh hơn. Tuy nhỏ bé nhưng bằng tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi hiểu họ cần tôi và tôi cũng yêu thương họ bằng tất cả tấm chân tình!".