Động thái Trang Nemo khi bị cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng, nghi vấn buôn bán hàng giả

Hậu trường 10/12/2022 13:40

Giữa lùm xùm sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, Trang Nemo có động thái gây chú ý trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân mới đây, Trang Nemo có động thái gây chú ý. Lần lên sóng này, không phải khoảnh khắc ăn mặc lộng lẫy, cô đăng ảnh một ni cô đang chắp tay hướng Phật. Chia sẻ tự động viên bản thân của Trang Nemo giữa lùm xùm bị cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng lập tức nhận về sự quan tâm lớn.

Cô bộc bạch: "Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Có những thứ ở trên đời nếu thuộc về bạn, thì cuối cùng sẽ là của bạn. Ngược lại, thứ không phải của bạn thì dù có cố tranh giành nó cũng sẽ tự rời xa. Mong trong thế giới của bạn, mỗi ngày đều là ngày trời đẹp. Mong bạn trưởng thành không phải do ép buộc. Học cách cười thôi mà không nói, thừa nhận nhưng không tin, học cách hiểu lòng người vô tận. Mong bạn luôn may mắn. Luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Mong bạn giữ cho mình cứng cỏi, cũng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần giới hạn. Mong bạn được sống như mình muốn. Không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Cố gắng lên vì nhân viên, vì gia đình, vì những mảnh đời bất hạnh hơn. Tuy nhỏ bé nhưng bằng tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi hiểu họ cần tôi và tôi cũng yêu thương họ bằng tất cả tấm chân tình!".

Động thái Trang Nemo khi bị cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng, nghi vấn buôn bán hàng giả - Ảnh 1
Động thái mới đây của Trang Nemo đang nhận về quan tâm trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều 9/12, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của hộ kinh doanh Trang Nemo.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cửa hàng chưa xuất trình được đầy đủ các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của nhiểu sản phẩm tại cửa hàng.

Động thái Trang Nemo khi bị cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng, nghi vấn buôn bán hàng giả - Ảnh 2
Quản lý thị trường TP.HCM tạm giữ hơn 240 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo một số thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đến ngày 10/12, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết: Qua kiểm tra số lượng hàng hóa đang trưng bày, kinh doanh tại cửa hàng Trang Nemo (đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM) đã phát hiện 246 đơn vị sản phẩm hàng hóa là giày dép, quần áo, túi xách,... có dấu hiệu giả mạo một số nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Cụ thể như Chanel, Nike, Burberry, Louis Vuitton, Gucci và một số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 

Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết 104.370.000 đồng. Cục Quản lý thị trường TP.HCM hiện đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm theo quy định để tiếp tục xác minh, làm rõ.

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