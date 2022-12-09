Hồ Bích Trâm chính thức hạ sinh quý tử đầu lòng, không quên nhắn nhủ một câu đầy cảm động

Hậu trường 09/12/2022 20:14

Vào ngày 9/12, Hồ Bích Trâm đã đăng tải hình ảnh bàn tay nhỏ nhắn của quý tử đầu lòng trên mạng xã hội nhằm thông báo đã "vượt cạn" thành công.

Mới đây vào chiều ngày 9/12, Hồ Bích Trâm đã đăng tải hình ảnh bàn tay nhỏ nhắn của quý tử đầu lòng trên mạng xã hội nhằm thông báo đã "vượt cạn" thành công. 

Nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Con Lion chào mấy cô ạ! Cưng lắm luôn. Chào mừng con đến với thế giới này. Các cô chúc con ngoan ngoãn hen". Ngoài ra cô còn lập một tài khoản mạng xã hội cho con trai cách đây vài ngày trước.

Sau khi biết gia đình nữ diễn viên đã chính thức chào đón thành viên mới, cư dân mạng đều đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô nàng.

Hồ Bích Trâm chính thức hạ sinh quý tử đầu lòng, không quên nhắn nhủ một câu đầy cảm động - Ảnh 1
Hồ Bích Trâm đã đón nhóc tỳ đầu lòng là bé trai và có tên thân mật là Lion - Ảnh: FBNV

Trong suốt quá trình mang thai, Hồ Bích Trâm được chồng cưng chiều hết sức khi tặng nhiều món quà có giá trị. Trước ngày sinh, cô và chồng đã tậu xế hộp lên đến hàng tỷ đồng. Đây là món quà anh chàng tặng nữ diễn viên để thuận tiện hơn trong việc di chuyển sau này. Hai vợ chồng cũng chuẩn bị đầy đủ từ quần áo đến bỉm sửa để sẵn sàng cho Lion chào đời. 

Nói về dự định sau khi sinh con đầu lòng, Hồ Bích Trâm chia sẻ với chúng tôi: "Tôi đã đi làm nhiều rồi, đây là lúc nên tạm nghỉ các dự án phim để tập trung lo cho gia đình nhỏ. Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến việc làm các dự án mới vì không thể quay được nhiều như trước. Sau khi sinh con, tôi sẽ quay trở lại nghệ thuật và có những dự án cho riêng mình để phục vụ những khán giả yêu thương. Còn bây giờ, tôi hài lòng với mọi thứ, chỉ ước cuộc sống và gia đình mãi an yên và hạnh phúc như thế này".

Hồ Bích Trâm chính thức hạ sinh quý tử đầu lòng, không quên nhắn nhủ một câu đầy cảm động - Ảnh 2
Hồ Bích Trâm rạng rỡ ở những ngày cuối của thai kì - Ảnh: FBNV

Không chỉ có hạnh phúc viên mãn bên chồng doanh nhân, Hồ Bích Trâm còn có sự nghiệp vô cùng thành công khi được thủ vai trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Cô là diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ thông qua loạt bộ phim như Bánh Mì Ông Màu, Giọt Máu Vô Hình... Từ ngày lập gia đình, nữ diễn viên thoải mái chia sẻ cuộc sống đời thường với người hâm mộ.

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