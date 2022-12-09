Nghẹn lòng trước hình ảnh Việt Hương làm lễ cúng giỗ tròn 2 năm mất cho cố nghệ sĩ Chí Tài

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đã đăng tải loạt hình ảnh gia đình cô chuẩn bị một mâm cơm để cúng giỗ cho nghệ sĩ Chí Tài. Nữ nghệ sĩ cho biết, hôm nay gia đình cô chuẩn bị toàn những món mà nghệ sĩ Chí Tài yêu thích. Theo đó, mâm cơm cúng toàn những món ăn như cá chiên rút xương, canh khoai sọ, mực xào chua ngọt...

Ngày 9/12/2022 tròn 2 năm kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài ra đi. Nam danh hài ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng anh chị em đồng nghiệp và khán giả.

Cô cùng người thân chuẩn bị mâm giỗ cho cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV

Trong bài viết này cũng có gắn thẻ của bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài. Bên dưới bài viết, ca sĩ Phương Loan đã để lại dòng bình luận khiến ai nấy cũng phải nghẹn ngào: "Buồn nhưng không khóc". Có thể thấy, dù đã 2 năm trôi qua, những nỗi đau, nỗi buồn trong ca sĩ Phương Loan vẫn còn trước sự ra đi của chồng. Dẫu vậy, cô vẫn sẽ không khóc, có lẽ ca sĩ Phương Loan muốn ông xã có thể yên lòng ở nơi xa.

Việt Hương là một người em, người đồng nghiệp rất thân thiết với nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV

Năm ngoái, Việt Hương cũng là người đại diện gia đình để làm mâm cơm giỗ đơn giản cho anh vì những người thân của anh không có ở Việt Nam. Theo nữ nghệ sĩ từng tâm sự, Chí Tài là người thích ăn ngon và kỹ tính trong chuyện ăn uống. Ngoài ra, cố nghệ sĩ khi đã thích món gì ai nấu thì chỉ ăn của người đó, không ăn của người khác nấu được nên mâm cơm giỗ chị cũng không đụng vô mà phải nhờ người nấu để vừa ý người anh thân thiết. Đặc biệt, anh rất thích đồ ăn chị gái Việt Hương nấu như canh khoai mỡ, cá kho, chả giò,... Những món ăn bình dị, dân dã chứ không phải là các món quá đắt đỏ.

Lúc sinh thời, Việt Hương là một người em, người đồng nghiệp rất thân thiết với nghệ sĩ Chí Tài. Thời điểm nam nghệ sĩ mất, Việt Hương rất đau buồn dẫu vậy cô vẫn mạnh mẽ lo chu toàn đám tang của cố nghệ sĩ tại Việt Nam.