Nghệ sĩ Hoàng Sơn tiết lộ cuộc gọi cuối cùng với cố nghệ sĩ Chí Tài: 'Đó là kỷ niệm cuối của tôi với anh'

Mới đây, nghệ sĩ Hoàng Sơn cùng với Thúy Nga có dịp thăm mộ Chí Tài tại Mỹ.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn từng là đồng nghiệp thân thiết, nhiều lần tung hứng cùng Chí Tài trên sân khấu và màn ảnh. Mới đây, nam nghệ sĩ đã cùng Thúy Nga có dịp thăm mộ Chí Tài tại Mỹ. Đồng thời, anh cũng kể những kỷ niệm giữa hai người và hé lộ cách đối nhân xử thế của đàn anh. Nghệ sĩ Hoàng Sơn cho biết đàn anh là người hiền lành, chu đáo và trọng tình nghĩa. Thời điểm nam diễn viên sang Mỹ, nghệ sĩ Chí Tài đã đích thân đến đón và hỗ trợ nhiều thứ. Anh nhớ lại: "Khoảng năm 2006, lúc tôi sang Mỹ thì anh Tài có chở tôi và Nhật Cường đi ăn cơm tấm. Anh ấy đến tận nơi rước. Tôi ngạc nhiên khi anh ấy là người tiết kiệm, nhưng lúc đó lại đi xe ô tô, dòng xe đó rất hao xăng. Tôi hỏi thì anh ấy chỉ nói vì thích đi bằng xe này”.

Thúy Nga đưa nghệ sĩ Hoàng Sơn đến viếng mộ cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV Ngoài ra, nghệ sĩ Hoàng Sơn cũng cho biết tiền bối là người dạy anh chữ "nhẫn" khi đứng trước nhiều tình huống oái ăm. Cả hai từng không may gặp côn đồ trên đường đi diễn. Tuy nhiên, cách xử trí của Chí Tài vô cùng khéo léo. Hoàng Sơn xúc động chia sẻ: “Trong lúc kẹt xe, một người đàn ông thấy khoảng trống trên đường thì phóng xe máy qua. Xong xuôi, anh ta còn "kênh" và chửi tôi với anh Tài. Tôi bực mình tại sao anh ấy xém quẹt xe chúng tôi mà còn muốn kiếm chuyện nữa. Anh Tài rất hiền, kêu nên bỏ qua mọi chuyện, nhịn anh ta đi”.

Sự việc nhanh chóng kết thúc êm đẹp. Ngẫm lại, Hoàng Sơn cho biết anh vô cùng may mắn khi đi cùng Chí Tài. Nếu giáp mặt với tên côn đồ, nam diễn viên có thể gặp nguy hiểm tính mạng nếu đối phương có hung khí. Nghệ sĩ Hoàng Sơn tiết lộ cuộc gọi cuối cùng với cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Chụp màn hình Đến nay, đã gần 2 năm kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Tuy nhiên, Hoàng Sơn vẫn không quên cuộc gọi cuối cùng với đàn anh. Anh nghẹn ngào bộc bạch: "Tôi cực kỳ thương anh Tài. Lúc ảnh chưa mất, tôi có gọi ảnh nhờ tìm người chạy chữa bệnh tình cho một người em. Anh ấy giúp đỡ rất nhiệt tình, dặn dò kỹ lưỡng đường đi, cách liên hệ. Nhưng sau đó không lâu thì anh mất. Đó là kỷ niệm cuối của tôi với anh. Điều đáng tiếc là đám tang anh Tài diễn ra trong dịch nên ít người đến dự, chia sẻ được". Khi cố nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ ra đi mãi mãi, nhiều sao Việt và khán giả đều thương tiếc anh. Cho tới thời điểm hiện tại, mọi người vẫn nhớ thương và tưởng nhớ về cố nghệ sĩ.

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