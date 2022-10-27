Nghệ sĩ Hoàng Sơn tiết lộ cuộc gọi cuối cùng với cố nghệ sĩ Chí Tài: 'Đó là kỷ niệm cuối của tôi với anh'

Hậu trường 27/10/2022 14:49

Mới đây, nghệ sĩ Hoàng Sơn cùng với Thúy Nga có dịp thăm mộ Chí Tài tại Mỹ.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn từng là đồng nghiệp thân thiết, nhiều lần tung hứng cùng Chí Tài trên sân khấu và màn ảnh. Mới đây, nam nghệ sĩ đã cùng Thúy Nga có dịp thăm mộ Chí Tài tại Mỹ. Đồng thời, anh cũng kể những kỷ niệm giữa hai người và hé lộ cách đối nhân xử thế của đàn anh. 

Nghệ sĩ Hoàng Sơn cho biết đàn anh là người hiền lành, chu đáo và trọng tình nghĩa. Thời điểm nam diễn viên sang Mỹ, nghệ sĩ Chí Tài đã đích thân đến đón và hỗ trợ nhiều thứ. Anh nhớ lại: "Khoảng năm 2006, lúc tôi sang Mỹ thì anh Tài có chở tôi và Nhật Cường đi ăn cơm tấm. Anh ấy đến tận nơi rước. Tôi ngạc nhiên khi anh ấy là người tiết kiệm, nhưng lúc đó lại đi xe ô tô, dòng xe đó rất hao xăng. Tôi hỏi thì anh ấy chỉ nói vì thích đi bằng xe này”.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn tiết lộ cuộc gọi cuối cùng với cố nghệ sĩ Chí Tài: 'Đó là kỷ niệm cuối của tôi với anh' - Ảnh 1
Thúy Nga đưa nghệ sĩ Hoàng Sơn đến viếng mộ cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV

 

Ngoài ra, nghệ sĩ Hoàng Sơn cũng cho biết tiền bối là người dạy anh chữ "nhẫn" khi đứng trước nhiều tình huống oái ăm. Cả hai từng không may gặp côn đồ trên đường đi diễn. Tuy nhiên, cách xử trí của Chí Tài vô cùng khéo léo. Hoàng Sơn xúc động chia sẻ: “Trong lúc kẹt xe, một người đàn ông thấy khoảng trống trên đường thì phóng xe máy qua. Xong xuôi, anh ta còn "kênh" và chửi tôi với anh Tài. Tôi bực mình tại sao anh ấy xém quẹt xe chúng tôi mà còn muốn kiếm chuyện nữa. Anh Tài rất hiền, kêu nên bỏ qua mọi chuyện, nhịn anh ta đi”.

Sự việc nhanh chóng kết thúc êm đẹp. Ngẫm lại, Hoàng Sơn cho biết anh vô cùng may mắn khi đi cùng Chí Tài. Nếu giáp mặt với tên côn đồ, nam diễn viên có thể gặp nguy hiểm tính mạng nếu đối phương có hung khí.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn tiết lộ cuộc gọi cuối cùng với cố nghệ sĩ Chí Tài: 'Đó là kỷ niệm cuối của tôi với anh' - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hoàng Sơn tiết lộ cuộc gọi cuối cùng với cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Chụp màn hình

 

Đến nay, đã gần 2 năm kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Tuy nhiên, Hoàng Sơn vẫn không quên cuộc gọi cuối cùng với đàn anh. Anh nghẹn ngào bộc bạch: "Tôi cực kỳ thương anh Tài. Lúc ảnh chưa mất, tôi có gọi ảnh nhờ tìm người chạy chữa bệnh tình cho một người em. Anh ấy giúp đỡ rất nhiệt tình, dặn dò kỹ lưỡng đường đi, cách liên hệ. Nhưng sau đó không lâu thì anh mất. Đó là kỷ niệm cuối của tôi với anh. Điều đáng tiếc là đám tang anh Tài diễn ra trong dịch nên ít người đến dự, chia sẻ được".

Khi cố nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ ra đi mãi mãi, nhiều sao Việt và khán giả đều thương tiếc anh. Cho tới thời điểm hiện tại, mọi người vẫn nhớ thương và tưởng nhớ về cố nghệ sĩ. 

'Bà bầu' Lộ Lộ lần đầu tiết lộ những di vật của cố nghệ sĩ Chí Tài được Việt Hương gửi tặng cho đoàn lô tô

'Bà bầu' Lộ Lộ lần đầu tiết lộ những di vật của cố nghệ sĩ Chí Tài được Việt Hương gửi tặng cho đoàn lô tô

"Bà bầu lô tô" Lộ Lộ đã có những chia sẻ xúc động khi nói về những "của hồi môn" của cố nghệ sĩ Chí Tài.

Xem thêm
Từ khóa:   Cố nghệ sĩ Chí Tài Hoàng Sơn Thúy Nga sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh