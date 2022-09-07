'Bà bầu' Lộ Lộ lần đầu tiết lộ những di vật của cố nghệ sĩ Chí Tài được Việt Hương gửi tặng cho đoàn lô tô

Hậu trường 07/09/2022 10:35

"Bà bầu lô tô" Lộ Lộ đã có những chia sẻ xúc động khi nói về những "của hồi môn" của cố nghệ sĩ Chí Tài.

Ngày 12/8 âm lịch hằng năm là một ngày quan trọng đối với các nghệ sĩ - ngày giỗ Tổ nghề Sân khấu. Cả năm mới có một lần, các nghệ sĩ có dịp bày tỏ lòng thành kính, tri ân đến Tổ nghề để mong được soi sáng trên con đường nghệ thuật. 

Vào chiều 6/9, sân khấu lô tô Sài Gòn Tân Thời cũng đã tổ chức lễ cúng Tổ nghề ngành Sân khấu. Trong buổi lễ, nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Đại Nghĩa cũng đã có dịp hội ngộ cùng "bà bầu lô tô" Lộ Lộ và các thành viên khác trong đoàn. 

'Bà bầu' Lộ Lộ lần đầu tiết lộ những di vật của cố nghệ sĩ Chí Tài được Việt Hương gửi tặng cho đoàn lô tô - Ảnh 1
"Bà bầu lô tô" Lộ Lộ cùng nghệ sĩ Việt Hương và MC Đại Nghĩa.

Trong buổi cúng giỗ Tổ nghề sân khấu, Lộ Lộ cùng nghệ sĩ Việt Hương cũng lần đầu tiên tiết lộ về những di vật gắn liền với cố nghệ sĩ Chí Tài thuở sinh thời. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Việt Hương, sau khi dọn dẹp căn hộ nơi cố nghệ sĩ từng sinh sống, nghệ sĩ Việt Hương đã quyết định gửi tặng cho Lộ Lộ những trang phục, đạo cụ của cố nghệ sĩ Chí Tài cho Lộ Lộ để phục vụ cho việc hóa trang và làm nghệ thuật sau này.

Sau khi được nghệ sĩ Việt Hương gửi tặng lại "của hồi môn" của cố nghệ sĩ Chí Tài, trưởng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời - Lộ Lộ đã làm một phòng trưng bày riêng để cất giữ những món đồ quý giá này. Lộ Lộ chia sẻ:

"Những món đồ mà chị Việt Hương cho thì nhiều lắm, khi soạn ra thì khoảng 10 thùng, đây chỉ là 1/4 thôi. Số này món nào sử dụng thì tôi sử dụng, số nào không sử dụng thì tôi mang ra để trưng bày như một cách để kỷ niệm".

Bên cạnh đó, trên những bộ trang phục được giữ gìn sạch sẽ, ngay ngắn, Lộ Lộ còn tìm chính những hình ảnh mà cố nghệ sĩ Chí Tài diện món đồ đó rồi gắn vào từng món để khán giả, người xem có một góc nhìn trọn vẹn nhất về một thời lừng lẫy của Chí Tài. 

"Tôi gắn hình ảnh vào từng trang phục như một cách để nhắc nhớ. Cũng có nhiều bộ đồ không có tư liệu vì tìm không ra. Tôi không dám gắn hình ảnh chị Việt Hương vào vì sợ chị ấy nhìn sẽ khóc."

'Bà bầu' Lộ Lộ lần đầu tiết lộ những di vật của cố nghệ sĩ Chí Tài được Việt Hương gửi tặng cho đoàn lô tô - Ảnh 2

'Bà bầu' Lộ Lộ lần đầu tiết lộ những di vật của cố nghệ sĩ Chí Tài được Việt Hương gửi tặng cho đoàn lô tô - Ảnh 3

'Bà bầu' Lộ Lộ lần đầu tiết lộ những di vật của cố nghệ sĩ Chí Tài được Việt Hương gửi tặng cho đoàn lô tô - Ảnh 4
Những hình ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài được đính kèm trên mỗi bộ trang phục.

Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, tôi sợ bảo quản không tốt nên sau ngày hôm nay, tôi sẽ bọc lại để không bị bay màu. Khi chia sẻ việc mình sẽ làm cái phòng này thì mọi người bất ngờ và nhạc nhiên lắm.

Tôi muốn mọi người nhìn theo hướng tích cực nên không trưng ảnh, cũng không để những hình ảnh biểu diễn của anh ấy trên sân khấu. Tôi muốn mọi thứ được nhìn theo hướng vui vẻ, là kỷ niệm không bao giờ quên của một người nghệ sĩ từng là tuổi thơ của nhiều thế hệ", Lộ Lộ trải lòng.

'Bà bầu' Lộ Lộ lần đầu tiết lộ những di vật của cố nghệ sĩ Chí Tài được Việt Hương gửi tặng cho đoàn lô tô - Ảnh 5
Từng món đồ được nghệ sĩ Lộ Lộ đặt một cách trang trọng.

Có thể nói, cố nghệ sĩ Chí Tài là một nghệ sĩ đa tài, vừa biết đàn, biết hát, được yêu thích đặc biệt nhờ nét duyên khó lẫn mỗi lần lên sân khấu. Nhưng "vũ khí" đặc biệt nhất giúp anh ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả chính là những bộ trang phục được đặt riêng. Trong suốt hơn 20 năm làm nghề tại Việt Nam, cố nghệ sĩ Chí Tài có đến hàng trăm bộ quần áo với nhiều màu sắc sặc sỡ, được đặt đo may công phu, chính nhờ vậy mà mỗi khi lên sân khấu, cố nghệ sĩ luôn mang đến những phong cách khác nhau cũng như sự tươi mới cho khán giả trong mỗi buổi biểu diễn.

'Bà bầu' Lộ Lộ lần đầu tiết lộ những di vật của cố nghệ sĩ Chí Tài được Việt Hương gửi tặng cho đoàn lô tô - Ảnh 6
Cố nghệ sĩ Chí Tài luôn ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả với mỗi tiết mục của mình.
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