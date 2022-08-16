Bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài kỉ niệm sinh nhật cho chồng, làm một điều đặc biệt khiến dân tình 'rưng rưng nước mắt'

Đã gần 2 năm kể từ khi danh hài Chí Tài ra đi mãi mãi nhưng nỗi nhớ thương đến anh vẫn thường trực trong tâm trí đồng nghiệp, người hâm mộ. Đại diện truyền thông của ca sĩ Phương Loan chia sẻ: "Mọi người đến thăm và thắp hương trước mộ phần nghệ sĩ Chí Tài nhân ngày sinh nhật anh. Ở thế giới bên kia anh hãy phù hộ cho chị Loan luôn mạnh khỏe và vui vẻ nha anh. Mọi người luôn nhớ thương anh. Happy birthday anh Chí Tài".

Mới đây, trên trang cá nhân của ca sĩ Phương Loan - bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài đã đăng tải khung hình mừng sinh nhật chồng quá cố. Nữ ca sĩ chuẩn bị khá đơn giản, với hoa tươi và bóng bay hình ngôi sao. Diện bộ trang phục đơn giản, cô rất hạnh phúc khi có nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ đến thăm anh.

Khung hình, hoa, bóng bay vào ngày sinh nhật của cố danh hài khiến khán giả rất xúc động - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Phương Loan đến thăm nơi an nghỉ của cố danh hài Chí Tài vào ngày sinh nhật anh - Ảnh: FBNV

Thời điểm chồng qua đời vào đầu tháng 12/2020, nữ ca sĩ Phương Loan suy sụp và khóc liên tục. Bà xã Chí Tài cho biết, trong những ngày đầu tiên, chị thường xuyên bị mất ngủ. Chỉ khi đồng nghiệp hỗ trợ, động viên và đưa thuốc an thần, Phương Loan mới có thể chợp mắt. Vì không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ, Phương Loan phải mặc áo của chồng để dễ yên giấc hơn. Nén đau lòng lo hậu sự cho chồng đến phút cuối, hiện tại Phương Loan đã dần cân bằng lại cuộc sống nhờ sự động viên của bạn bè và khán giả.

Nữ ca sĩ vẫn đều đặn mỗi chiều thứ 6 đạp xe đến thăm nơi an nghỉ của chồng quá cố. Đây là khoảng thời gian cô có thể tuôn trào dòng cảm xúc đã phải nén lại trong thời gian qua. Đối với nữ ca sĩ hải ngoại, danh hài Chí Tài không chỉ là ông xã mà là cả thế giới của cô.

Ca sĩ Phương Loan dần cân bằng lại cuộc sống sau sự ra đi đột ngột của chồng - Ảnh: FBNV

Sau biến cố lớn, sự ổn định cuộc sống của ca sĩ Phương Loan là điều người hâm mộ luôn mong mỏi. Họ mừng vui khi nhìn thấy chị có sự thay đổi tích cực. Bà xã Chí Tài xuất hiện trong nhiều buổi hội họp cùng gia đình, bạn bè trong hình ảnh vui vẻ, tươi tắn.