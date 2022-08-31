Bã xã Chí Tài về nước sau gần 2 năm nam nghệ sĩ qua đời, tình trạng hiện tại khiến nhiều người bất ngờ

Hậu trường 31/08/2022 13:58

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Phương Loan luôn nhận được sự quan tâm và theo dõi của người hâm mộ sau khi cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời.

Được biết, sau khi sắp xếp được công việc tại Mỹ, ca sĩ Phương Loan (vợ cố nghệ sĩ Chí Tài) đã trở về Việt Nam gặp gỡ người hâm mộ. Trong buổi họp fan meeting, “chị bé Heo” đã nhận nhiều được nhiều động viên và ủng hộ của mọi người. Suốt buổi giao lưu, bà xã cố NS Chí Tài luôn tươi cười và vui vẻ ký tặng fan. Cập nhật hoạt động của cô, khán giả có thể dễ dàng thấy được Phương Loan đã lấy lại cân bằng cuộc sống khi chăm khoe khoảnh khắc đời thường đi đến nhiều nơi hơn sau nổi đau quá lớn ngày nào.

Bã xã Chí Tài về nước sau gần 2 năm nam nghệ sĩ qua đời, tình trạng hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Ca sĩ Phương Loan tổ chức fan meeting để gặp gỡ và giao lưu với những người đã luôn đồng hành và ủng hộ sau gần 2 năm nghệ sĩ Chí Tài qua đời. (Ảnh: FC Phương Loan)

 Bã xã Chí Tài về nước sau gần 2 năm nam nghệ sĩ qua đời, tình trạng hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2Bã xã Chí Tài về nước sau gần 2 năm nam nghệ sĩ qua đời, tình trạng hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3

Nhớ lại thời điểm cố nghệ sĩ vừa qua đời, ca sĩ Phương Loan khiến nhiều người lo lắng về tình hình sức khoẻ tinh thần khi cô dường như chưa thể chấp nhận sự thật. Bà xã Chí Tài từng chia sẻ, trong những ngày đầu tiên khi chồng mới qua đời, chị thường xuyên bị mất ngủ. Phương Loan phải dùng thuốc an thần và bạn bè đồng nghiệp rất nhiều mới có thể  chợp mắt. Vì không thể nguôi ngoai nỗi nhớ, Phương Loan phải mặc áo của chồng để yên giấc hơn.

Bã xã Chí Tài về nước sau gần 2 năm nam nghệ sĩ qua đời, tình trạng hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4

Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài được chào đón bởi vòng tay fan khi vừa về Việt Nam. (Ảnh: FC Phương Loan)

Bã xã Chí Tài về nước sau gần 2 năm nam nghệ sĩ qua đời, tình trạng hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5
Thời điểm cố nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời, ca sĩ Phương Loan dường như suy sụp hoàn toàn.(Ảnh: FC Phương Loan)

Sau thời gian dài, Phương Loan bắt đầu lấy lại cân bằng cuộc sống và tâm trạng dường như đã ổn định hơn. Nhờ được nhiều người động viên mà nữ ca sĩ cũng nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ với nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi. Theo chia sẻ của những bạn bè thân thiết, Phương Loan vẫn giữ thói quen ra mộ chồng, đến nhà thờ hát và cầu nguyện bình an cho tất cả mọi người.

Bã xã Chí Tài về nước sau gần 2 năm nam nghệ sĩ qua đời, tình trạng hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 6
Sau gần 2 năm Chí tài qua đời, ca sĩ Phương Loan cân bằng cuộc sống và tâm trạng dường như đã ổn định hơn (Ảnh: FB Phương Loan)

Ca sĩ Phương Loan là giọng ca nhận nhiều tình cảm của người hâm mộ khi tạo ra thành công cho nhiều bản nhạc tình sâu lắng. Vào nghề từ sớm, vì thế mà cô đã gầy dựng một sự nghiệp vững chắc trong nước lẫn nước ngoài.

Bã xã Chí Tài về nước sau gần 2 năm nam nghệ sĩ qua đời, tình trạng hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 7

Bã xã Chí Tài về nước sau gần 2 năm nam nghệ sĩ qua đời, tình trạng hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 8
Nhan sắc trẻ trung bất chấp của bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài ở ngưỡng tuổi 70.(Ảnh: FB Phương Loan)

Bã xã Chí Tài về nước sau gần 2 năm nam nghệ sĩ qua đời, tình trạng hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 9

Ca sĩ Phương Loan và nghệ sĩ Chí Tài kết hôn vào năm 1987. Cả hai được người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ bởi tình cảm dành cho nhau rất chân thành, ngọt ngào. Sinh thời, nghệ sĩ Chí Tài ở Việt Nam, còn Phương Loan vẫn đang làm việc tại Mỹ. Hiện tại, khi đã chạm ngưỡng U70 nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ trẻ trung và tinh thần vui vẻ, nữ ca sĩ vẫn lâu lâu bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ để giao lưu khán giả.

Bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài kỉ niệm sinh nhật cho chồng, làm một điều đặc biệt khiến dân tình 'rưng rưng nước mắt'

Bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài kỉ niệm sinh nhật cho chồng, làm một điều đặc biệt khiến dân tình 'rưng rưng nước mắt'

Đã gần 2 năm kể từ khi danh hài Chí Tài ra đi mãi mãi nhưng nỗi nhớ thương đến nam nghệ sĩ vẫn thường trực trong tâm trí người thân, đồng nghiệp, người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài ca sĩ Phương Loan vợ Chí Tài Chí Tài Cố nghệ sĩ Chí Tài Bã xã Chí Tài Phương Loan Chí Tài qua đời

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh