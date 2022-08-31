Được biết, sau khi sắp xếp được công việc tại Mỹ, ca sĩ Phương Loan (vợ cố nghệ sĩ Chí Tài ) đã trở về Việt Nam gặp gỡ người hâm mộ. Trong buổi họp fan meeting, “chị bé Heo” đã nhận nhiều được nhiều động viên và ủng hộ của mọi người. Suốt buổi giao lưu, bà xã cố NS Chí Tài luôn tươi cười và vui vẻ ký tặng fan. Cập nhật hoạt động của cô, khán giả có thể dễ dàng thấy được Phương Loan đã lấy lại cân bằng cuộc sống khi chăm khoe khoảnh khắc đời thường đi đến nhiều nơi hơn sau nổi đau quá lớn ngày nào.

Nhớ lại thời điểm cố nghệ sĩ vừa qua đời, ca sĩ Phương Loan khiến nhiều người lo lắng về tình hình sức khoẻ tinh thần khi cô dường như chưa thể chấp nhận sự thật. Bà xã Chí Tài từng chia sẻ, trong những ngày đầu tiên khi chồng mới qua đời, chị thường xuyên bị mất ngủ. Phương Loan phải dùng thuốc an thần và bạn bè đồng nghiệp rất nhiều mới có thể chợp mắt. Vì không thể nguôi ngoai nỗi nhớ, Phương Loan phải mặc áo của chồng để yên giấc hơn.

Thời điểm cố nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời, ca sĩ Phương Loan dường như suy sụp hoàn toàn.(Ảnh: FC Phương Loan)

Sau thời gian dài, Phương Loan bắt đầu lấy lại cân bằng cuộc sống và tâm trạng dường như đã ổn định hơn. Nhờ được nhiều người động viên mà nữ ca sĩ cũng nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ với nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi. Theo chia sẻ của những bạn bè thân thiết, Phương Loan vẫn giữ thói quen ra mộ chồng, đến nhà thờ hát và cầu nguyện bình an cho tất cả mọi người.

Sau gần 2 năm Chí tài qua đời, ca sĩ Phương Loan cân bằng cuộc sống và tâm trạng dường như đã ổn định hơn (Ảnh: FB Phương Loan)

Ca sĩ Phương Loan là giọng ca nhận nhiều tình cảm của người hâm mộ khi tạo ra thành công cho nhiều bản nhạc tình sâu lắng. Vào nghề từ sớm, vì thế mà cô đã gầy dựng một sự nghiệp vững chắc trong nước lẫn nước ngoài.

Nhan sắc trẻ trung bất chấp của bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài ở ngưỡng tuổi 70.(Ảnh: FB Phương Loan)

Ca sĩ Phương Loan và nghệ sĩ Chí Tài kết hôn vào năm 1987. Cả hai được người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ bởi tình cảm dành cho nhau rất chân thành, ngọt ngào. Sinh thời, nghệ sĩ Chí Tài ở Việt Nam, còn Phương Loan vẫn đang làm việc tại Mỹ. Hiện tại, khi đã chạm ngưỡng U70 nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ trẻ trung và tinh thần vui vẻ, nữ ca sĩ vẫn lâu lâu bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ để giao lưu khán giả.