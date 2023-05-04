Đã tìm ra danh tính nam diễn viên từng thẳng thừng từ chối đóng Lật Mặt vì nghi ngờ khả năng của Lý Hải

Mới đây, bộ phim Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của Lý Hải vừa được công chiếu đã chiếm ngôi vương phòng vé Việt khi thu hơn 151 tỷ đồng, tính đến tối 3/5. Trước đó, trong các phần tiền nhiệm, theo Lý Hải chia sẻ tại một chương trình, có một diễn viên trong dàn cast Lật Mặt 6 từng thẳng thừng từ chối lời mời đóng phim của Lý Hải từ phần 1 bởi nguyên nhân bất ngờ.

Bộ phim Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của Lý Hải vừa được công chiếu đã chiếm ngôi vương phòng vé Việt - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Huy Khánh gây chú ý khi tiết lộ anh từng từ chối lời mời đóng Lật Mặt 1 của Lý Hải. Nói về nguyên nhân dẫn đến quyết định này, Huy Khánh cho biết, thời điểm làm Lật Mặt 1, Lý Hải còn là một đạo diễn tay ngang. Vì chưa biết khả năng Lý Hải đến đâu, còn bản thân thì đang ở đỉnh cao sự nghiệp cho nên Huy Khánh khá hoài nghi.