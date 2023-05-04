Đã tìm ra danh tính nam diễn viên từng thẳng thừng từ chối đóng Lật Mặt vì nghi ngờ khả năng của Lý Hải

Trước đó, trong các phần tiền nhiệm, theo Lý Hải chia sẻ tại một chương trình, có một diễn viên trong dàn cast Lật Mặt 6 từng thẳng thừng từ chối lời mời đóng phim của Lý Hải từ phần 1 bởi nguyên nhân bất ngờ.
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- Sau 3.5 ngày công chiếu, Lật Mặt 6 của Lý Hải chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu
Mới đây, bộ phim Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của Lý Hải vừa được công chiếu đã chiếm ngôi vương phòng vé Việt khi thu hơn 151 tỷ đồng, tính đến tối 3/5. Trước đó, trong các phần tiền nhiệm, theo Lý Hải chia sẻ tại một chương trình, có một diễn viên trong dàn cast Lật Mặt 6 từng thẳng thừng từ chối lời mời đóng phim của Lý Hải từ phần 1 bởi nguyên nhân bất ngờ.
Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Huy Khánh gây chú ý khi tiết lộ anh từng từ chối lời mời đóng Lật Mặt 1 của Lý Hải. Nói về nguyên nhân dẫn đến quyết định này, Huy Khánh cho biết, thời điểm làm Lật Mặt 1, Lý Hải còn là một đạo diễn tay ngang. Vì chưa biết khả năng Lý Hải đến đâu, còn bản thân thì đang ở đỉnh cao sự nghiệp cho nên Huy Khánh khá hoài nghi.
Tuy nhiên, sau đó, Huy Khánh lại có duyên đồng hành cùng Lý Hải ở các phần phim Lật Mặt 3 - 4 - 6 của series. Trong phần phim thứ 6 của series, Huy Khánh vào vai Phát - người đàn ông làm nghề bán bảo hiểm, có gia đình hạnh phúc, sắp cùng vợ đón con đầu lòng.
Nếu ở hai phần Lật mặt trước, Huy Khánh đảm nhận tuyến nhân vật gây hài trong phim thì sang tới Lật mặt 6, yếu tố hài đã bị lược bớt rất. Trong phim anh là một trong sáu nam diễn viên chính, thuộc nhóm bạn thân chí cốt tưởng sẽ sống chết cùng nhau nhưng lại tan đàn xẻ nghé vì một tờ vé số.
Khán giả đánh giá rất cao màn thể hiện thuyết phục sự chuyển biến trong tính cách của nhân vật của Huy Khánh, từ chỗ một lòng coi trọng tình bạn đến lúc dần dần biến chất bởi sự cám dỗ của đồng tiền.