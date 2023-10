Sau 3.5 ngày công chiếu, Lật Mặt 6 của Lý Hải chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu

Con số doanh thu trong 1 ngày chiếu của Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là rất cao so với bộ phim "song đấu" dịp lễ 30.4 – 1.5 tại rạp Việt năm nay – Con Nhót mót chồng của Thu Trang, khi phim do Thu Trang sản xuất và đóng chính với Thái Hòa, Tiến Luật đạt khoảng 6 tỉ đồng/ngày chiếu (khoảng 1.800 suất chiếu mỗi ngày, chỉ ½ suất chiếu so với Lật mặt 6). Hiện tại, Con Nhót mót chồng có doanh thu tổng cộng hơn 43,2 tỉ đồng tính đến 13 giờ 58 ngày 1.5 (cũng theo Box Office Vietnam).

Doanh thu Con Nhót mót chồng của Thu Trang tính đến 13 giờ 58 ngày 1.5 theo Box Office Vietnam - Ảnh:Chụp màn hình

Theo đà này, Lật mặt 6 hoàn toàn có thể chinh phục các mốc doanh thu cao hơn, để thẳng tiến vào top phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Đặc biệt, phim còn thời gian dài để làm điều này bởi kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài nhiều ngày. Mất hơn 3.5 ngày cộng với 2 ngày mở suất chiếu sớm (từ 19h) để vượt mốc 100 tỷ, Lật mặt 6 được đặt lên bàn cân so sánh với Nhà bà Nữ.