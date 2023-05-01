Sau 3.5 ngày công chiếu, Lật Mặt 6 của Lý Hải chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu

Hậu trường 01/05/2023 19:57

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh chạm mốc 100 tỉ đồng chỉ sau 4 ngày chiếu (nếu tính luôn các suất chiếu từ 19 giờ của ngày 26-27.4, khởi chiếu cả ngày bắt đầu từ 28.4).

Cơn sốt phòng vé dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được đánh giá không thua kém gì dịp Tết, khi bom tấn đang đứng top 1 hiện tại - Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của Lý Hải đã có cuộc "càn quét" đúng nghĩa. Giờ đây, bộ phim đã chính thức cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu, là cái tên mới nhất gia nhập CLB doanh thu khủng này của điện ảnh Việt.

Sau 3.5 ngày công chiếu, Lật Mặt 6 của Lý Hải chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu - Ảnh 1
Lật Mặt 6 của Lý Hải chính thức gia nhập hội phim trăm tỷ trong năm nay - Ảnh:Chụp màn hình 

Phim công chiếu từ ngày 28/4. Trước đó 2 ngày, bộ phim đã có các suất chiếu sớm. Như vậy, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là phim Việt thứ 4 có doanh thu trên trăm tỷ đồng trong năm nay, sau Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2 và Siêu lừa gặp siêu lầy.

Con số doanh thu trong 1 ngày chiếu của Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là rất cao so với bộ phim "song đấu" dịp lễ 30.4 – 1.5 tại rạp Việt năm nay – Con Nhót mót chồng của Thu Trang, khi phim do Thu Trang sản xuất và đóng chính với Thái Hòa, Tiến Luật đạt khoảng 6 tỉ đồng/ngày chiếu (khoảng 1.800 suất chiếu mỗi ngày, chỉ ½ suất chiếu so với Lật mặt 6). Hiện tại, Con Nhót mót chồng có doanh thu tổng cộng hơn 43,2 tỉ đồng tính đến 13 giờ 58 ngày 1.5 (cũng theo Box Office Vietnam).

Sau 3.5 ngày công chiếu, Lật Mặt 6 của Lý Hải chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu - Ảnh 2
Doanh thu Con Nhót mót chồng của Thu Trang tính đến 13 giờ 58 ngày 1.5 theo Box Office Vietnam - Ảnh:Chụp màn hình

Theo đà này, Lật mặt 6 hoàn toàn có thể chinh phục các mốc doanh thu cao hơn, để thẳng tiến vào top phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Đặc biệt, phim còn thời gian dài để làm điều này bởi kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài nhiều ngày. Mất hơn 3.5 ngày cộng với 2 ngày mở suất chiếu sớm (từ 19h) để vượt mốc 100 tỷ, Lật mặt 6 được đặt lên bàn cân so sánh với Nhà bà Nữ

Sau 3.5 ngày công chiếu, Lật Mặt 6 của Lý Hải chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu - Ảnh 3
Nhà bà Nữ giữ kỷ lục đạt 100 tỷ đồng sau 3,5 ngày chiếu - Ảnh: Internet

Phim thành công lớn về doanh thu còn ở yếu tố riêng, đó là sự thiện cảm, yêu mến của khán giả dành cho vợ chồng Lý Hải – Minh Hà khi họ luôn được công chúng ủng hộ, nhận xét "là người làm phim tử tế, có tâm, hiền lành nhưng chịu chơi, dám dấn thân với thử thách, không ồn ào scandal"…

Sau 3.5 ngày công chiếu, Lật Mặt 6 của Lý Hải chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu - Ảnh 4
Lý Hải là một trong những nhân tố làm nên thành công cho bộ phim - Ảnh: Internet

Chính sự mộc mạc, chân thành trong ngôn ngữ kể chuyện của Lý Hải là bí quyết giúp phim chạm đến cảm xúc của khán giả. Không ít người nói vui rằng: qua Lật mặt 6, chính Lý Hải mới là người xứng đáng hưởng trọn "giải thưởng" của tấm vé số trúng độc đắc mà cả nhóm bạn kia đang tranh nhau.

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