Nữ chính ''Lật mặt 6'' lên tiếng nói gì khi biết fan đồng loạt 'đẩy thuyền' với Thanh Thức?

Sao Việt 28/04/2023 07:21

Hai diễn viên đầy tài năng Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức liên tục được cộng đồng mạng ''đẩy thuyền'' sau khi tham gia cùng nhau trong tác phẩm điện ảnh ''Lật Mặt 6'' của Lý Hải.

Những ngày qua, bộ phim điện ảnh "Lật mặt 6' thu hút sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ vì độ đầu tư hoành tráng, chất lượng đến từ vợ chồng Lý Hải - Minh Hà. 

Trong đó, nữ chính 'Lật mặt 6' - Diệp Bảo Ngọc Thanh Thức liên tục được 'đẩy thuyền' vì độ đẹp đôi và những cử chỉ thân mật dành cho đối phương. Mới đây nhất, Diệp Bảo Ngọc cũng lên tiếng về vấn đề trên. 

Nữ chính ''Lật mặt 6'' lên tiếng nói gì khi biết fan đồng loạt 'đẩy thuyền' với Thanh Thức? - Ảnh 1
Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc liên tục được ''đẩy thuyền'' - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô vừa cười vừa chia sẻ: "Đây là phim thứ tư, thứ năm mà tôi đóng vai vợ của anh Thức rồi, tại sao bây giờ mọi người mới 'đẩy thuyền'. Thật ra, tôi và anh Thức đã tham gia chung với nhau rất nhiều phim, hai anh em kết hợp khá ăn ý. Vì đã đóng chung nhiều lần nên giữa chúng tôi không có khoảng cách nữa nên tôi và anh ấy diễn rất nhanh chóng nhập vai. Có lẽ vì vậy, mọi người nghĩ chúng tôi diễn như thật nên mới 'đẩy thuyền''. Có thể thấy, nữ diễn viên cảm thấy vui vì được khán giả 'đẩy thuyền' và cũng khẳng định bản thân với Thanh Thức chỉ là quan hệ bạn diễn. 

Nữ chính ''Lật mặt 6'' lên tiếng nói gì khi biết fan đồng loạt 'đẩy thuyền' với Thanh Thức? - Ảnh 2
Lật mặt 6 hội tụ dàn diễn viên đầy tài năng - Ảnh: Internet
Nữ chính ''Lật mặt 6'' lên tiếng nói gì khi biết fan đồng loạt 'đẩy thuyền' với Thanh Thức? - Ảnh 3
Diệp Bảo Ngọc hiện đang là mẹ đơn thân - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi bấm máy quay, Diệp Bảo Ngọc từng có cảm giác lo sợ, không muốn thực hiện những cảnh quay này vì sợ ảnh hưởng hình ảnh. Tuy nhiên, sau khi nghe phân tích, cô lại cảm thấy hào hứng vì đây là những phân đoạn cần thiết cho việc xây dựng tính cách nhân vật. Việc lắng nghe, thấu hiểu và làm công tác tư tưởng của vợ chồng Lý Hải cũng giúp Diệp Bảo Ngọc cảm thấy được tôn trọng, khác với những lời mời gọi trước kia.

Nữ chính ''Lật mặt 6'' lên tiếng nói gì khi biết fan đồng loạt 'đẩy thuyền' với Thanh Thức? - Ảnh 4
Diễn viên Thanh Thức hiện tại vẫn đang ''độc thân vui tính'' - Ảnh: Internet

Về đóng cặp chung với Thanh Thức cũng là điều khiến nữ diễn viên cảm thấy nhẹ nhõm và dễ dàng hơn với cô, bởi cả hai được biệt đã quá quen thuộc, hiểu tính cách lẫn nhau nên việc hợp tác từ đó cũng trở nên thuận lợi hơn. Cũng bởi vì sự thân thiết và quá thật trong vai diễn, nên nhiều người cũng liên tục nghĩ rằng cả hai đang có tình ý với nhau.

Nữ chính ''Lật mặt 6'' lên tiếng nói gì khi biết fan đồng loạt 'đẩy thuyền' với Thanh Thức? - Ảnh 5
Cặp đôi được dân tình ghép đôi vì quá ''ăn ý'' trong phim  - Ảnh Internet

Nhiều fan quá khích cũng mong cô cùng Thanh Thức sẽ có những bước tiến xa hơn trong tương lai, bởi đây là cái kết được nhiều người mong đợi. Hiện tại, trước thềm ra mắt Lật Mặt 6, khán giả cũng đang rất nóng lòng chờ đợi, để có thể thưởng thức và xem màn hóa thân của cả hai ở trong bom tấn điện ảnh Việt giữa năm nay.

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Từ khóa:   Sao Việt Thanh Thức Diệp Bảo Ngọc

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