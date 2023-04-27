Bà xã Mạc Văn Khoa gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ chồng đầy xúc động, hé lộ mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' thân thiết

Sao Việt 27/04/2023 12:10

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Mạc Văn Khoa còn được biết đến với nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc. Mới đây, bà xã anh cũng khiến dân tình bất ngờ khi tiết lộ mối quan hệ với mẹ chồng.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Mạc Văn Khoa (Thảo Vy hay còn được gọi là Vy Pumpe) đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật mẹ chồng vô cùng xúc động. Cụ thể cô nàng nói: "Chúc mừng sinh nhật bà nội Minnie. Mẹ từng nói sống 60 năm rồi mà ở quê mẹ làm gì biết sinh nhật. Mẹ cũng ước một lần được tổ chức xem như thế nào. Hai năm qua bố bệnh đi viện suốt nên gia đình mình cũng không có được nhiều thời gian thoải mái, vui vẻ cùng nhau. 

Năm nay bố đã đi lại được, đỡ nhiều hơn nên đây là món quà mấy chị em con bàn tính với nhau dành bất ngờ cho mẹ. Mong mẹ luôn vui vẻ, mạnh khoẻ sống lâu bên con cháu ạ. Mẹ vất vả nhiều rồi, cho phép tụi con được đem chút niềm vui đến với bố mẹ ạ".

Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật tới mẹ nam diễn viên. Có thể thấy, mối quan hệ của Vy Pumpe và mẹ chồng khá thân thiết.

Bà xã Mạc Văn Khoa gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ chồng đầy xúc động, hé lộ mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' thân thiết - Ảnh 1
Sinh nhật mẹ nam diễn viên Mạc Văn Khoa - Ảnh: Internet
Bà xã Mạc Văn Khoa gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ chồng đầy xúc động, hé lộ mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' thân thiết - Ảnh 2
Bố mẹ Mạc Văn Khoa rất yêu thương cháu và con dâu - Ảnh: Internet

Trước đây khi xuất hiện trong một talkshow, bà xã Mạc Văn Khoa từng kể về những khó khăn trước khi cả hai mới bên nhau. Cả 2 có mối tình 7 năm trước khi về chung nhà. Ngoài sự nghiệp ngày càng thăng tiến, Mạc Văn Khoa khiến fan ngưỡng mộ bởi mối tình đẹp nhưng cũng nhiều thăng trầm với bà xã Thảo Vy.

Chia sẻ về cơ duyên đến với Mạc Văn Khoa, bà xã của nam danh hài cho biết, cô từng theo dõi chương trình Cười xuyên Việt. Thời điểm đó, Mạc Văn Khoa là thí sinh của chương trình. "Tôi không biết anh Khoa, cũng chưa có ấn tượng gì về anh. Cuối chương trình, tôi và bạn ở lại chụp ảnh cùng diễn viên. Và tôi là người duy nhất xin chụp ảnh cùng anh ấy. Sau đó, cả hai xin Facebook của nhau và nên duyên từ đó" - bà xã của Mạc Văn Khoa chia sẻ.

Bà xã Mạc Văn Khoa gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ chồng đầy xúc động, hé lộ mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' thân thiết - Ảnh 3
Mạc Văn Khoa và vợ rất đẹp đôi và hạnh phúc - Ảnh: Internet
Bà xã Mạc Văn Khoa gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ chồng đầy xúc động, hé lộ mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' thân thiết - Ảnh 4
Gia đình Mạc Văn Khoa hiện tại - Ảnh: Internet

Dù từng bị mẹ chồng cấm cản tiến đến hôn nhân do chênh lệch tuổi tác, tuy nhiên do tình yêu quá lớn và sự chân thành của cả hai dành cho nhau đã khiến đôi bên gia đình cảm động và đồng ý tác hợp.

Hiện tại Vy Pumpe và mẹ chồng rất thân thiết, mẹ của Mạc Văn Khoa xem cô như đứa con gái ruột chứ không đơn thuần là con dâu. Có thể nói nam diễn viên Mạc Văn Khoa đã có sự nghiệp vững chắc, vợ đẹp con xinh và một gia đình cực kỳ êm ấm khiến bao người phải ngưỡng mộ.

Xúc động cảnh Mạc Văn Khoa chuẩn bị mâm cơm đầu năm trong bệnh viện để đón Tết cùng bố

Xúc động cảnh Mạc Văn Khoa chuẩn bị mâm cơm đầu năm trong bệnh viện để đón Tết cùng bố

Dù đang rất lo lắng cho bệnh tình của bố nhưng Mạc Văn Khoa vẫn giữ tinh thần lạc quan, mong đấng sinh thành sớm khỏi bệnh.

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Từ khóa:   Sao Việt Vợ Mạc Văn Khoa Mạc Văn Khoa

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