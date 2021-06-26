Sau khi bị bóc phốt về quán ăn thiếu vệ sinh, thậm chí có "dị vật" cũng khiến cho việc doanh của các sao Việt một phần lao đao và gây hoang mang, e dè đến khách hàng.

Mới đây, trên mạng xã hội, bài đăng bốc phốt về quán bún đậu mắm tôm của diễn viên hài Mạc Văn Khoa gây nhiều chú ý. Trong bài đăng, chủ bài viết bày tỏ sự sợ hãi khi phát hiện phần bún đậu vừa mua về khi mở ra thì bịch mắm tôm có một con gián. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Bài đăng bóc phốt về quán bún đậu mắm tôm của diễn viên hài Mạc Văn Khoa - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài đăng được chia sẻ rầm rộ, Mạc Văn Khoa cũng đã lên tiếng trả lời về sự việc này. Theo báo Thể thao & Văn hóa, nam danh hài cho biết thông tin này có thật nhưng chuyện đã xảy ra vài tháng trước và cũng được giải quyết ổn thỏa. Nam danh hài cho hay: "Sự thật là chúng tôi được một khách hàng mua về báo qua điện thoại trong mắm tôm của họ có gián. Sau đó, chúng tôi đã xin lỗi và đổi cho khách phần ăn khác. Tuy nhiên, tôi cũng xin khẳng định mắm tôm của quán tôi được chính tôi đặt mua tại Thanh Hóa, chính tôi là người vào bếp kiểm tra kỹ công đoạn chế biến mắm tôm, nhưng mà khách hàng họ báo như vậy thì tôi phải chấp nhận".

Mạc Văn Khoa thừa nhận sự việc bị khách hàng bóc phốt trong mắm tôm có gián là sự thật và đã được giải quyết - Ảnh: Internet Trước Mạc Văn Khoa, nhà hàng của ca sĩ Duy Mạnh cũng từng bị đăng đàn bóc phốt vì thiếu vệ sinh, mua cua giả bên ngoài để chế biến thức ăn, dẫn đến khách hàng bị ngộ độc phẩm. Trong bài đăng, chủ tài khoản bức xúc khi anh có nhắn tin góp ý và thông báo tình trạng sức khoẻ của mình sau khi ăn tại quán với ông chủ Duy Mạnh thế nhưng lại nhận được nhiều câu trả lời vô văn hoá. Cụ thể, bài viết bốc phốt như sau: "Các bạn cẩn thận khi đến ăn tại nhà hàng của ca sĩ Duy Mạnh ở quận Tân Bình, gần sân bay Tân Sơn Nhất nha. Tôi đã ăn và bị ngộ độc thực phẩm, nghe nói là quán làm rất dơ và mua cua giả bên ngoài để làm thức ăn. Và đây là lời bình luận vô cùng có văn hoá của ca sĩ Duy Mạnh khi được khách hàng góp ý một cách lịch sự."

Bài đăng bốc phốt về nhà hàng của ca sĩ Duy Mạnh vì thiếu vệ sinh - Ảnh: Chụp màn hình Khác với cách giải quyết nhẹ nhàng như Mạc Văn Khoa, khi nhận được lời tố này, Duy Mạnh lên trang cá nhân 'tự nhận' rằng nhà hàng của mình làm dơ nhất Sài Gòn. Đồng thời, anh còn nói mình ăn canh rau đay, cà pháo ở quán, chính anh còn bị đau bụng... Duy Mạnh đáp trả về bài bóc phốt nhà hàng của mình thiếu vệ sinh - Ảnh: Chụp màn hình Một trường hợp nghệ sĩ khác cũng từng dính bóc phốt của khách hàng về quán của mình, đó là quán chè của gia đình diễn viên Hồng Đăng. Trên một hội nhóm về ăn uống, một tài khoản có tên T.H đã đăng tải nội dung review về quán chè của vợ diễn viên Hồng Đăng. Đáng chú ý, vị khách này đã cho quán chè 0 điểm và cho biết mình rất thất vọng về giá cả, an toàn thực phẩm và thái độ của nhân viên. Bên cạnh đó, sau khi ăn xong tại quán, người này còn bị đau bụng. Bài bốc phốt quán chè của vợ diễn viên Hồng Đăng thiếu vệ sinh - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi bài đăng bốc phốt xuất hiện, trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Đăng cũng đăng tải một bức hình chụp T.H. và bạn của cô nàng kèm theo những lời ẩn ý rằng cửa hàng của anh đang bị chơi xấu. Sự việc sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bài đáp trả của Hồng đăng khi bị khách hàng bốc phốt về việc quán chè thiếu vệ sinh - Ảnh: Chụp màn hình Quán chè của vợ chồng Hồng Đăng bị dính phốt - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-mac-van-khoa-loat-quan-an-sao-viet-cung-tung-bi-boc-phot-thieu-ve-sinh-tham-chi-khach-hang-con-bi-ngo-doc-thuc-pham-410046.html