Vợ đại gia kín tiếng sao Việt: Người là tiểu thư gia tộc nghìn tỷ, người nhìn ‘phèn’ như giúp việc nhưng ‘tiền quấn quanh người’

Khi đám cưới đình đám chính thức diễn ra, công chúng mới "tất bật" tìm hiểu thân thế cô dâu. Theo đó, dù rất kín tiếng nhưng vẫn không thể giấu được rằng bà xã Thanh Bùi là ái nữ nhà đại gia chuyên kinh doanh bất động sản , trung tâm thương mại, khách sạn... Là thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương, gia tộc bề thế nhất Việt Nam, Trương Huệ Vân lại có cuộc sống đời tư kín tiếng. Mẹ cô là nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát.

Trước khi kết hôn, Thanh Bùi và Trương Huệ Vân đã có 3 năm tìm hiểu trong âm thầm, kín tiếng, không công khai trước truyền thông. Hiểu được tính chất công việc của nam nghệ sĩ, Trương Huệ Vân chưa từng đòi Thanh Bùi phải công khai chuyện tình cảm hay có màn câu hôn lãng mạn như những cặp đôi khác trong showbiz. Xinh đẹp, thông minh và giỏi giang, Trương Huệ Vân kết hôn với ca sĩ Thanh Bùi khi cô chỉ 25 tuổi.

Dù không tiết lộ nhiều về thân thế gia đình vợ, nhưng Hoàng Bách không phủ nhận thông tin bà xã là con gái cưng của một đại gia miền Tây. Thân thế của vợ Hoàng Bách được giấu khá kỹ, chỉ biết, cô tên là Thanh Thảo. Thanh Thảo cũng từng tham gia làng giải trí nhưng sau khi lấy chồng thì đã lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp.

Khi về chung một nhà, cô tiểu thư của gia tộc họ Trương cũng duy trì cách sống điềm đạm, nhẹ nhàng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để người bạn đời duy trì đam mê. Thời điểm nam ca sĩ thành lập trường đào tạo âm nhạc của riêng mình, ít ai biết rằng chính vợ đại gia kín tiếng này của Thanh Bùi là người đứng sau hỗ trợ chồng việc lên kế hoạch xây dựng, phát triển trường.

Hoàng Bách bị cô tiểu thư miền Tây 'hút hồn' ngay lần gặp đầu tiên - Ảnh: Internet

Bà xã Hoàng Bách là con gái út của một đại gia có tiếng miền Tây. Thanh Thảo từng được mẹ dặn "yêu ai gia đình không ngăn cấm nhưng tránh xa đối tượng nghệ sĩ và ở xa nhà" và Hoàng Bách lại hội tụ đủ cả hai điều cấm trên. Tuy nhiên, với tình yêu chân thành, chàng ca sĩ gốc Bắc cuối cùng đã khiến cô người mẫu "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Gia đình đủ nếp đủ tẻ của Hoàng Bách - Ảnh: Internet

Từ sau khi kết hôn, Thanh Thảo quyết định từ giã showbiz và trở thành bà chủ cửa hàng kinh doanh đồ cưới - cơ ngơi chung của cặp vợ chồng trẻ. Mỗi lần có dịp chia sẻ về vợ, Hoàng Bách đều dành những lời yêu thương nhất dành cho Thanh Thảo như “vợ tôi tự cân bằng rất giỏi”, “vợ là chỗ dựa của tôi”, “nếu phải lựa chọn, tôi chọn gia đình”...

Hoàng Mập

Bà xã Hoàng Mập nổi tiếng là tiểu thư nhà giàu, sinh ra trong một gia đình bề thế. Nói đến sự giàu có của của nhà vợ, người ta nói: Nhắc đến tên là cả xứ không ai không biết, họ đi xe mấy trăm ngàn đô, ở nhà mấy chục tỷ, bất động sản bao la bát ngát. Hai vợ chồng ở trong biệt phủ 1600 mét vuông, có hồ cá Koi “chơi sương sương” 5 tỷ đồng.

Hoàng Mập và vợ trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Ai đã từng gặp vợ Hoàng Mập đều thấy, đó là người phụ nữ cực kỳ giản dị, người phụ nữ của gia đình. Những bà chủ đoàn phim, khi ra hiện trường, họ đi xe hơi, mặc đầm, che dù như bà hoàng nhưng vợ Hoàng Mập thì khác. Nhiều người tưởng chị là nhân viên hiện trường, là phục vụ cơm nước, vệ sinh trong đoàn. Có lần, diễn viên không để ý, quăng đồ cho chị bảo "ủi dùm" vì tưởng chị làm phục trang.

Một số người bạn tới nhà đưa con đi cùng. Con của họ gặp vợ Hoàng Mập lúi húi cơm nước, dọn dẹp trong bếp, tưởng người giúp việc nên hỏi "cô làm ở nhà này bao nhiêu năm rồi"?

Nhưng vợ Hoàng Mập chưa bao giờ để bụng mấy chuyện đó. Hoàng Mập gọi vợ là bà Dung, anh từng chia sẻ về vợ: "Bà Dung là người mà trong nhà dù có 100.000 đồng hay 100 triệu, 100 tỷ thì vẫn sống y chang nhau. Hôm nay được 1 tỷ mà ngày mai mất chục tỷ, mặt bà Dung vẫn tỉnh bơ, sống bình thường”.

'Hôm nay được 1 tỷ mà ngày mai mất chục tỷ, mặt bà Dung vẫn tỉnh bơ, sống bình thường' - Ảnh: Internet

Anh chia sẻ sau 23 năm chung sống, vợ chồng đã quá hiểu tính nhau nên cuộc sống trôi qua rất nhẹ nhàng. Nam diễn viên nói thêm, bà xã rất ngại chụp ảnh hoặc đăng ảnh lên Facebook. Việc sử dụng tài khoản mạng xã hội của cô cũng chỉ để mua hàng online. Theo bà xã Hoàng Mập, vợ chồng phải kín đáo, gia đình có hạnh phúc hay không thì mình tự biết, không được chia sẻ trên mạng xã hội.