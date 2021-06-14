Dàn sao Việt xót xa với gia cảnh Hồ Văn Cường: 'Nổi da gà', 'Trẻ em cần được yêu thương bằng cả trái tim'

Dạo gần đây, những ồn ào của ca sĩ Phi Nhung không chỉ khiến người hâm mộ quan tâm mà giới nghệ sĩ cũng đặc biệt chú ý. Trong loạt lùm xùm đó thì "phốt" lớn nhất nữ ca sĩ vướng phải là việc không rõ ràng chuyện tiền cát-xê trong những năm đi diễn của con nuôi Hồ Văn Cường. Mới đây, khán giả lại không khỏi bàng hoàng khi biết thêm gia cảnh chị gái ruột của giọng ca nhí vô cùng khó khăn mặc dù em trai nổi tiếng đã lâu.

Phi Nhung vướng phải lùm xùm không minh bạch tiền cát-xê biểu diễn của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ với Zing, hiện chị vẫn đang ở trọ tại Tiền Giang, công việc mưu sinh hàng ngày là lượm ve chai và làm việc lặt vặt, ai kêu gì thì làm nấy. Bên cạnh đó, chị Xuyến cũng cho biết khoảng vài tháng sẽ lên thăm bố mẹ và em trai một lần, tuy nhiên mỗi lần lên đều phải xin phép ca sĩ Phi Nhung. Chị gái của Hồ Văn Cường tâm sự: