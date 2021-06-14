Dàn sao Việt xót xa với gia cảnh Hồ Văn Cường: 'Nổi da gà', 'Trẻ em cần được yêu thương bằng cả trái tim'

Sao Việt 14/06/2021 14:58

Nhà báo Hà Tùng Long có bài đăng về hoàn cảnh gia đình khó khăn của Hồ Văn Cường, vợ chồng NSND Lan Hương và dàn sao Việt đồng loạt lên tiếng.

Dạo gần đây, những ồn ào của ca sĩ Phi Nhung không chỉ khiến người hâm mộ quan tâm mà giới nghệ sĩ cũng đặc biệt chú ý. Trong loạt lùm xùm đó thì "phốt" lớn nhất nữ ca sĩ vướng phải là việc không rõ ràng chuyện tiền cát-xê trong những năm đi diễn của con nuôi Hồ Văn Cường. Mới đây, khán giả lại không khỏi bàng hoàng khi biết thêm gia cảnh chị gái ruột của giọng ca nhí vô cùng khó khăn mặc dù em trai nổi tiếng đã lâu.

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Phi Nhung vướng phải lùm xùm không minh bạch tiền cát-xê biểu diễn của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ với Zing, hiện chị vẫn đang ở trọ tại Tiền Giang, công việc mưu sinh hàng ngày là lượm ve chai và làm việc lặt vặt, ai kêu gì thì làm nấy. Bên cạnh đó, chị Xuyến cũng cho biết khoảng vài tháng sẽ lên thăm bố mẹ và em trai một lần, tuy nhiên mỗi lần lên đều phải xin phép ca sĩ Phi Nhung. Chị gái của Hồ Văn Cường tâm sự:

"Cứ khoảng 3 tháng một lần, hai vợ chồng chạy xe máy lên thành phố thăm cha mẹ và Cường. Mỗi lần lên, chúng tôi chỉ ngồi chơi hơn một tiếng rồi quay về, chứ không ở lâu. Khi nào hai vợ chồng có tiền thì mới lên cha mẹ, không phải khơi khơi chạy xe đi. Trước khi đi, chúng tôi cũng phải xin phép cô Phi Nhung".

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Chị ruột của giọng ca nhí nghẹn ngào khi có người hỏi: 'Em trai nổi tiếng mà vẫn đi nhặt ve chai à?' - Ảnh: Zing

Sau khi chứng kiến những hình ảnh đó, dàn sao Việt bày tỏ sự xót xa và cũng không thể im lặng. Nhiều nghệ sĩ thẳng thắn để lại bình luận dưới bài đăng của nhà báo Hà Tùng Long khi đăng tải những hình ảnh này. Các nghệ sĩ như NSND Lan Hương, NSND Hồng Lựu, NSƯT Đỗ Kỳ, NSƯT Hồng Liên,... cũng đồng loạt lên tiếng mong mọi chuyện sớm được rõ ràng, minh bạch. 

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Bình luật của loạt sao Việt khi chứng kiến hình ảnh đau lòng này - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Phi Nhung đã lên tiếng khẳng định rằng cô không phải là người giữ cát-xê của Hồ Văn Cường mà là quản lý. Nữ ca sĩ cũng cho biết từng đề cập số tiền này với mẹ của Hồ Văn Cường nhưng bà chưa muốn nhận. Những ồn ào xoay quanh sự việc này hiện đang được nhiều người quan tâm, theo dõi và họ cũng mong sớm rõ ràng mọi chuyện.

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