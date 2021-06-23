Thời gian qua, trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bức xúc trước các bài đăng hay những màn livestream văng tục, sẵn sàng "khẩu chiến" với bất kì ai.

Tối 22/6, chương trình "Việt Nam hôm nay" đã tiếp tục phát sóng loạt phóng sự liên quan đến vấn đề phát ngôn tục tĩu này. Tuy nhiên, gây chú ý hơn hết cho khán giả là VTV đã điểm mặt và lên án rất nhiều sao Việt có "gương mặt thân quen". Trong chương trình lần này, phóng sự lấy tên chủ đề là "Livestream vô văn hoá". Mở màn chương trình là một tràng "chửi bới" với nhiều từ ngữ tục tĩu của một cựu người mẫu đã bị VTV cho lên sóng gần đây. Mặc dù, gương mặt đã bị làm mờ cựu người mẫu T.T.

Cựu người mẫu được VTV cho lên sóng vì có những màn livestream văng tục, chửi bậy - Ảnh: Vietnamnet Trên mạng xã hội, T.T còn được dân mạng gọi là "thánh chửi". Trong các buổi lên sóng livestream bán hàng, bà mẹ một con không "ngại miệng" khi liên tục chửi thề hay đấu khẩu tay đôi với cả khách hàng hay nhân viên khiến mạng xã hội dậy sóng. Không chỉ có những màn livestream dậy sóng mà các bài đăng văng tục của nghệ sĩ cũng bị khán giả phản ánh gay gắt. Trong đó, không thể không nhắc đến lùm xùm gần đây của NSƯT Đức Hải. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ đăng tải một bài viết với vô số từ thô tục để chửi bới một người nào đó. Hành động này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý vì anh là một người nổi tiếng mà còn làm trong ngành giáo dục.

NSƯT Đức Hải bị phản ứng vì nghi vấn phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Mặc dù, nam nghệ sĩ đã nhiều lần lên tiếng giải trình về sự việc như bị hack nick, tống tiền, bị con nuôi "nghịch dại",... nhưng hầu hết các lý do này khán giả đều không cảm thấy thoả đáng. Sau vụ việc này, nghệ sĩ Đức Hải cũng phải nhận nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Giữa lùm xùm vụ việc của Đức Hải, một nam diễn viên trẻ khác cũng có hành động kém văn minh như thế trên mạng xã hội, đó là diễn viên Hiệp Gà. Cụ thể, nam diễn viên hài đã chia sẻ đoạn clip về nhân vật đình đám trên mạng xã hội đang khóc, kèm theo đó Hiệp Gà còn sử dụng nhiều lời lẽ thếu tế nhị để bình luận về đoạn clip này. Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận chỉ trích gay gắt về hành động phát ngôn "thiếu văn minh" trên. Diễn viên Hiệp Gà phát ngôn kém văn minh trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Ca sĩ Duy Mạnh là một trong những nghệ sĩ thường xuyên nói tục, chửi thề công khai trên trang cá nhân nhất. Việc Duy Mạnh khá thoải mái, phóng túng trong cách sử dụng từ ngữ khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại khán giả trẻ có thể bị ảnh hưởng. Ca sĩ Duy Mạnh thường xuyên có phát ngôn gây sốc trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Trước những chỉ trích trên, nam ca sĩ Kiếp đỏ đen giải thích: "Nhiều người nghĩ nghệ sĩ phải sử dụng từ ngữ này kia, nhưng đó là vì người ta cần xây dựng hình ảnh để quảng cáo, còn tôi thì không. Tôi muốn sống thật với cảm xúc và không làm màu". Tuy nhiên, trước lời chia sẻ của Duy Mạnh, nhiều khán giả không mấy đồng tình về việc "sống thật cảm xúc này".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-sao-viet-noi-tieng-tren-mang-xa-hoi-vi-vang-tuc-chui-bay-tham-chi-den-ca-vtv-cung-phai-vao-cuoc-409770.html