Sinh 1 con dáng vẫn như gái đôi mươi, bà xã Mạc Văn Khoa chăm diện áo tắm lại bị cộng đồng mạng nhận xét "kém duyên"

Mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa vừa xả nốt bộ ảnh đi nghỉ dưỡng cùng chồng và con gái ở Phú Quốc. Dù đăng tải với tâm trạng khá vui vẻ tuy nhiên với bình luận kém duyên của một tài khoản mạng, cô nàng phải "xù lông nhím" và "tế" người kém duyên này không thương tiếc.

Sau những bộ ảnh gia đình cực kỳ đáng yêu, Vy Pumpe dành bài đăng mới nhất để khoe ảnh bikini của bản thân.

Sau khi sinh bé Minnie 2 năm, Vy Pumpe đã lấy lại vóc dáng đáng ngưỡng mộ nên không item nào có thể làm khó cô nàng.

Bà xã danh hài gốc Hải Dương khoe dáng 360 độ giữa vùng biển vắng.

Ngoài những lời khen có cánh dành cho Vy Pumpe, có một tài khoản đã mỉa mai cô nàng khiến Vy Pumpe "xù lông nhím".

Cụ thể, một tài khoản hỏi Vy Pumpe có xinh hay không khi khoe ảnh bikini phơi bàn tọa cho thiên hạ. Người này thậm chí còn khuyên cô nên bình dân như vợ Lê Dương Bảo Lâm là dễ thương. Ban đầu, Vy Pumpe còn trả lời rằng bản thân vui là được, không cần xinh. Đến khi nhận lời khuyên kém duyên, cô mắng thẳng: "Vô duyên mà tưởng mình hay. Đi biển mặc áo dài tắm hay gì chị?".

Sau khi người này xóa bình luận, vợ Mạc Văn Khoa tiếp tục đăng toàn bộ phần đấu khẩu giữa 2 người lên để netizen cùng đánh giá và thú nhận: "Hiền không nổi".