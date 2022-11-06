Sinh 1 con dáng vẫn như gái đôi mươi, bà xã Mạc Văn Khoa chăm diện áo tắm lại bị cộng đồng mạng nhận xét "kém duyên"

Sao Việt 06/11/2022 08:53

Khi nhận phải bình luận kém duyên với loạt ảnh bikini, Vy Pumpe thú nhận "không hiền nổi".

Mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa vừa xả nốt bộ ảnh đi nghỉ dưỡng cùng chồng và con gái ở Phú Quốc. Dù đăng tải với tâm trạng khá vui vẻ tuy nhiên với bình luận kém duyên của một tài khoản mạng, cô nàng phải "xù lông nhím" và "tế" người kém duyên này không thương tiếc.

Sinh 1 con dáng vẫn như gái đôi mươi, bà xã Mạc Văn Khoa chăm diện áo tắm lại bị cộng đồng mạng nhận xét 'kém duyên' - Ảnh 1

Sinh 1 con dáng vẫn như gái đôi mươi, bà xã Mạc Văn Khoa chăm diện áo tắm lại bị cộng đồng mạng nhận xét 'kém duyên' - Ảnh 2

Sau những bộ ảnh gia đình cực kỳ đáng yêu, Vy Pumpe dành bài đăng mới nhất để khoe ảnh bikini của bản thân.

Sinh 1 con dáng vẫn như gái đôi mươi, bà xã Mạc Văn Khoa chăm diện áo tắm lại bị cộng đồng mạng nhận xét 'kém duyên' - Ảnh 3Sinh 1 con dáng vẫn như gái đôi mươi, bà xã Mạc Văn Khoa chăm diện áo tắm lại bị cộng đồng mạng nhận xét 'kém duyên' - Ảnh 4

Sau khi sinh bé Minnie 2 năm, Vy Pumpe đã lấy lại vóc dáng đáng ngưỡng mộ nên không item nào có thể làm khó cô nàng.

Sinh 1 con dáng vẫn như gái đôi mươi, bà xã Mạc Văn Khoa chăm diện áo tắm lại bị cộng đồng mạng nhận xét 'kém duyên' - Ảnh 5

Bà xã danh hài gốc Hải Dương khoe dáng 360 độ giữa vùng biển vắng.

Sinh 1 con dáng vẫn như gái đôi mươi, bà xã Mạc Văn Khoa chăm diện áo tắm lại bị cộng đồng mạng nhận xét 'kém duyên' - Ảnh 6

Ngoài những lời khen có cánh dành cho Vy Pumpe, có một tài khoản đã mỉa mai cô nàng khiến Vy Pumpe "xù lông nhím".

Cụ thể, một tài khoản hỏi Vy Pumpe có xinh hay không khi khoe ảnh bikini phơi bàn tọa cho thiên hạ. Người này thậm chí còn khuyên cô nên bình dân như vợ Lê Dương Bảo Lâm là dễ thương. Ban đầu, Vy Pumpe còn trả lời rằng bản thân vui là được, không cần xinh. Đến khi nhận lời khuyên kém duyên, cô mắng thẳng: "Vô duyên mà tưởng mình hay. Đi biển mặc áo dài tắm hay gì chị?".

Sinh 1 con dáng vẫn như gái đôi mươi, bà xã Mạc Văn Khoa chăm diện áo tắm lại bị cộng đồng mạng nhận xét 'kém duyên' - Ảnh 7

Sau khi người này xóa bình luận, vợ Mạc Văn Khoa tiếp tục đăng toàn bộ phần đấu khẩu giữa 2 người lên để netizen cùng đánh giá và thú nhận: "Hiền không nổi".

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng "trầm trồ" với màn lột xác đầy táo bạo

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng "trầm trồ" với màn lột xác đầy táo bạo

Sau khi rời mái trường cấp 3, "hot girl đồng phục" Hà Nam cũng có sự thay đổi đáng kể về phong cách thời trang.

Xem thêm
Từ khóa:   nhịp sống trẻ vợ Mạc Văn Khoa Mạc Văn Khoa

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 25 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"