Khương Thị Thanh Hằng sinh năm 2002. Cô được biết đến với biệt danh "hot girl đồng phục Hà Nam" hay "cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi".

Các trang tin Trung Quốc như China Times, ETtoday đăng tải thông tin về Thanh Hằng với nhận xét rằng cô mang vẻ đẹp thanh thuần hay so sánh cô có ngoại hình nhìn khá giống nữ diễn viên Angela Baby.

"Đây là những tấm ảnh mình chụp một cách ngẫu nhiên ở lớp, mình không nghĩ lại được mọi người quan tâm đến vậy trong khi cũng có nhiều bạn có nét đẹp duyên dáng hơn" - hot girl đồng phục bộc bạch trước những lời khen.

Có lợi thế ngoại hình nên Thanh Hằng nhận được các lời mời làm người mẫu từ năm lớp 9. Hiện tại, cô chuyển hướng kinh doanh.

Năm nay, Thanh Hằng 20 tuổi. Vì đã quen với hình ảnh áo dài, đồng phục trước đó nên không ít người tỏ ra bất ngờ khi cô học sinh năm nào có sự thay đổi về phong cách thời trang.

Thực tế, Thanh Hằng từng khẳng định khi còn ngồi trên ghế nhà trường cô thấy mình ăn vận có phần già dặn hơn tuổi.

Tuy nhiên, mọi trang phục Thanh Hằng mặc thời điểm đó đều được giữ trong chừng mực.

Khi đủ tuổi, Thanh Hằng thoải mái diện những gì mình muốn.

Được biết, cô gái 10x cao 1m62 với vòng eo nhỏ chỉ 54 cm. Đây cũng là lợi thế giúp cô theo đuổi phong cách có phần gợi cảm.

Phong cách thời trang của Thanh Hằng thay đổi theo độ tuổi. Ở tuổi 20, cô thoải mái mặc những bộ đồ mình muốn nhất là trang phục tôn dáng.

Có lợi thế làm người mẫu từ khi là cô bé tuổi teen nên Thanh Hằng dễ dàng hóa thân theo các concept khác nhau kể cả có đôi phần quyến rũ.

Đặc biệt, kiểu đồ ôm sát cũng xuất hiện nhiều hơn trong tủ đồ của Thanh Hằng.