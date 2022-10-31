“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng "trầm trồ" với màn lột xác đầy táo bạo

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 12:49

Sau khi rời mái trường cấp 3, "hot girl đồng phục" Hà Nam cũng có sự thay đổi đáng kể về phong cách thời trang.

Khương Thị Thanh Hằng sinh năm 2002. Cô được biết đến với biệt danh "hot girl đồng phục Hà Nam" hay "cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi".

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ' với màn lột xác đầy táo bạo - Ảnh 1

Các trang tin Trung Quốc như China Times, ETtoday đăng tải thông tin về Thanh Hằng với nhận xét rằng cô mang vẻ đẹp thanh thuần hay so sánh cô có ngoại hình nhìn khá giống nữ diễn viên Angela Baby.

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ' với màn lột xác đầy táo bạo - Ảnh 2

"Đây là những tấm ảnh mình chụp một cách ngẫu nhiên ở lớp, mình không nghĩ lại được mọi người quan tâm đến vậy trong khi cũng có nhiều bạn có nét đẹp duyên dáng hơn" - hot girl đồng phục bộc bạch trước những lời khen.

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ' với màn lột xác đầy táo bạo - Ảnh 3

Có lợi thế ngoại hình nên Thanh Hằng nhận được các lời mời làm người mẫu từ năm lớp 9. Hiện tại, cô chuyển hướng kinh doanh.

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ' với màn lột xác đầy táo bạo - Ảnh 4

Năm nay, Thanh Hằng 20 tuổi. Vì đã quen với hình ảnh áo dài, đồng phục trước đó nên không ít người tỏ ra bất ngờ khi cô học sinh năm nào có sự thay đổi về phong cách thời trang.

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ' với màn lột xác đầy táo bạo - Ảnh 5

Thực tế, Thanh Hằng từng khẳng định khi còn ngồi trên ghế nhà trường cô thấy mình ăn vận có phần già dặn hơn tuổi.

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ' với màn lột xác đầy táo bạo - Ảnh 6

Tuy nhiên, mọi trang phục Thanh Hằng mặc thời điểm đó đều được giữ trong chừng mực.

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ' với màn lột xác đầy táo bạo - Ảnh 7

Khi đủ tuổi, Thanh Hằng thoải mái diện những gì mình muốn.

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ' với màn lột xác đầy táo bạo - Ảnh 8

Được biết, cô gái 10x cao 1m62 với vòng eo nhỏ chỉ 54 cm. Đây cũng là lợi thế giúp cô theo đuổi phong cách có phần gợi cảm.

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ' với màn lột xác đầy táo bạo - Ảnh 9

Phong cách thời trang của Thanh Hằng thay đổi theo độ tuổi. Ở tuổi 20, cô thoải mái mặc những bộ đồ mình muốn nhất là trang phục tôn dáng.

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ' với màn lột xác đầy táo bạo - Ảnh 10

Có lợi thế làm người mẫu từ khi là cô bé tuổi teen nên Thanh Hằng dễ dàng hóa thân theo các concept khác nhau kể cả có đôi phần quyến rũ.

“Hot girl đồng phục” Hà Nam từng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo nay khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ' với màn lột xác đầy táo bạo - Ảnh 11

Đặc biệt, kiểu đồ ôm sát cũng xuất hiện nhiều hơn trong tủ đồ của Thanh Hằng. 

 

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con

Nữ diễn viên hài cho biết dự định khi con gái Nguyệt Cát lớn lên sẽ cho đi nâng cung chân mày.

Xem thêm
Từ khóa:   nhịp sống trẻ hot girl Việt Hotgirl Việt Khương Thị Thanh Hằng

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 18 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ