Cô dâu khoe cơ bắp cuộn cuộn trong ngày cưới khiến chú rể, quan khách ai cũng "đứng hình"

Người ta thường quan niệm vẻ đẹp của phái nữ là nhẹ nhàng, thanh thoát, vóc dáng nhỏ nhắn "mình hạc xương mai". Những ai có thân hình theo kiểu cơ bắp thường bị nói là "đàn ông". Nhưng thực tế đây chỉ là suy nghĩ mang tính định kiến giới.

Trên mạng xã hội không thiếu những hình ảnh về các người đẹp cơ bắp như chứng minh cho chuẩn đẹp mới. Đặc biệt hơn cả là về các cô dâu hay phù dâu. Bởi người ta vẫn nghĩ họ cần thướt tha như những nàng công chúa.

Kiểu mẫu vóc dáng của phái đẹp đã có nhiều sự thay đổi. Dù bạn mảnh mai hay mũm mĩm hoặc vạm vỡ, bạn đều đẹp theo cách riêng.

Theo Sohu, cô gái trong bức ảnh là phù dâu. Chỉ nhờ một khoảnh khắc giơ tay khoe cơ bắp cô đã được chú ý. Cô gái có gương mặt khả ái, đường nét thanh tú nhưng đáng ý chú nhất là vẻ đep cuồn cuộn.

Cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi thấy cô gái vốn mảnh mai lại có thân hình săn chắc như vậy. Vẻ đẹp này thật ấn tượng. Tuy nhiên, có người cho rằng cô này này nhìn đáng sợ, không biết ai sẽ lấy cô làm vợ.

Nữ bác sĩ cơ bắp Viên Hợp Vinh từng gây xôn xao mạng xã hội vì hình ảnh cô đi thử váy cưới. Vẻ đẹp cơ bắp của cô khiến nhiều người phải ngỡ nhàng. Được biết Viên Hợp Vinh sinh năm 1989. Ngoài việc là bác sĩ người đẹp còn có đam mê tập gym để xây dựng hình thể. Thậm chí khi mang thai cô vẫn rèn luyện và chỉ sau sinh một thời gian ngắn Viên Hợp Vinh đã quay trở lại phòng tập.

Được biết cô dâu này là người Đài Loan, Trung Quốc. Trong lễ cưới cô đã thực hiện thử thách đu xà đơn một cách dễ dàng. Vóc dáng của cô được khen là ấn tượng, hình thể săn chắc, cơ lưng hoàn hảo. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn nhưng mang nét đẹp khỏe khoắn kiểu thể thao. Hình ảnh của cô sau đó nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

Cô dâu người Nhật Bản này tay không chẻ tấm gỗ trong ngày cưới khiến quan khách không khỏi ngỡ ngàng. Có người khen ngợi, cũng có người mỉa mai cô dâu này sẽ là nỗi sợ của chú rể. Số khác phản ứng lại với nhận xét trên cho rằng không nên mang nặng định kiến khi nhận xét về phụ nữ có vẻ đẹp khác biệt.

Cô dâu người Nhật Bản này có thói quen tập luyện thể thao. Bạn bè và gia đình của cô đều biết sở thích này nhưng không ai nghĩ cô đã rèn luyện được thân hình cơ bắp như trên. Khi đăng tải hình ảnh đi thử váy cưới rất nhiều người đã tỏ ra bất ngờ. Vì tính chất công việc ít vận động nên cô thường xuyên tập gym để cải thiện sức khỏe dần trở thành thói quen.