Cô dâu khoe cơ bắp cuộn cuộn trong ngày cưới khiến chú rể, quan khách ai cũng "đứng hình"

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 12:49

Những cô dâu, phù dâu này không chỉ xinh đẹp mà còn nổi bật với kiểu mẫu vóc dáng ấn tượng dù bị xem là "lệch" chuẩn.

Người ta thường quan niệm vẻ đẹp của phái nữ là nhẹ nhàng, thanh thoát, vóc dáng nhỏ nhắn "mình hạc xương mai". Những ai có thân hình theo kiểu cơ bắp thường bị nói là "đàn ông". Nhưng thực tế đây chỉ là suy nghĩ mang tính định kiến giới.

Cô dâu khoe cơ bắp cuộn cuộn trong ngày cưới khiến chú rể, quan khách ai cũng 'đứng hình' - Ảnh 1

Kiểu mẫu vóc dáng của phái đẹp đã có nhiều sự thay đổi. Dù bạn mảnh mai hay mũm mĩm hoặc vạm vỡ, bạn đều đẹp theo cách riêng. 

Trên mạng xã hội không thiếu những hình ảnh về các người đẹp cơ bắp như chứng minh cho chuẩn đẹp mới. Đặc biệt hơn cả là về các cô dâu hay phù dâu. Bởi người ta vẫn nghĩ họ cần thướt tha như những nàng công chúa. 

Theo Sohu, cô gái trong bức ảnh là phù dâu. Chỉ nhờ một khoảnh khắc giơ tay khoe cơ bắp cô đã được chú ý. Cô gái có gương mặt khả ái, đường nét thanh tú nhưng đáng ý chú nhất là vẻ đep cuồn cuộn.

Cô dâu khoe cơ bắp cuộn cuộn trong ngày cưới khiến chú rể, quan khách ai cũng 'đứng hình' - Ảnh 2

Cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi thấy cô gái vốn mảnh mai lại có thân hình săn chắc như vậy. Vẻ đẹp này thật ấn tượng. Tuy nhiên, có người cho rằng cô này này nhìn đáng sợ, không biết ai sẽ lấy cô làm vợ.

Cô dâu khoe cơ bắp cuộn cuộn trong ngày cưới khiến chú rể, quan khách ai cũng 'đứng hình' - Ảnh 3

Nữ bác sĩ cơ bắp Viên Hợp Vinh từng gây xôn xao mạng xã hội vì hình ảnh cô đi thử váy cưới. Vẻ đẹp cơ bắp của cô khiến nhiều người phải ngỡ nhàng. Được biết Viên Hợp Vinh sinh năm 1989. Ngoài việc là bác sĩ người đẹp còn có đam mê tập gym để xây dựng hình thể. Thậm chí khi mang thai cô vẫn rèn luyện và chỉ sau sinh một thời gian ngắn Viên Hợp Vinh đã quay trở lại phòng tập. 

Cô dâu khoe cơ bắp cuộn cuộn trong ngày cưới khiến chú rể, quan khách ai cũng 'đứng hình' - Ảnh 4

Được biết cô dâu này là người Đài Loan, Trung Quốc. Trong lễ cưới cô đã thực hiện thử thách đu xà đơn một cách dễ dàng. Vóc dáng của cô được khen là ấn tượng, hình thể săn chắc, cơ lưng hoàn hảo. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn nhưng mang nét đẹp khỏe khoắn kiểu thể thao. Hình ảnh của cô sau đó nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. 

Cô dâu khoe cơ bắp cuộn cuộn trong ngày cưới khiến chú rể, quan khách ai cũng 'đứng hình' - Ảnh 5

Cô dâu người Nhật Bản này tay không chẻ tấm gỗ trong ngày cưới khiến quan khách không khỏi ngỡ ngàng. Có người khen ngợi, cũng có người mỉa mai cô dâu này sẽ là nỗi sợ của chú rể. Số khác phản ứng lại với nhận xét trên cho rằng không nên mang nặng định kiến khi nhận xét về phụ nữ có vẻ đẹp khác biệt.

Cô dâu khoe cơ bắp cuộn cuộn trong ngày cưới khiến chú rể, quan khách ai cũng 'đứng hình' - Ảnh 6

Cô dâu người Nhật Bản này có thói quen tập luyện thể thao. Bạn bè và gia đình của cô đều biết sở thích này nhưng không ai nghĩ cô đã rèn luyện được thân hình cơ bắp như trên. Khi đăng tải hình ảnh đi thử váy cưới rất nhiều người đã tỏ ra bất ngờ. Vì tính chất công việc ít vận động nên cô thường xuyên tập gym để cải thiện sức khỏe dần trở thành thói quen. 

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con

Nữ diễn viên hài cho biết dự định khi con gái Nguyệt Cát lớn lên sẽ cho đi nâng cung chân mày.

Xem thêm
Từ khóa:   nhịp sống trẻ cô dâu body đẹp giới trẻ cơ bắp

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 17 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ