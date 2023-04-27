Nghệ sĩ Việt trở thành 'phiên bản tốt nhất' của bản thân nhờ vài người bạn đời cùng yêu thương to lớn

Bản thân Trường Giang cũng thừa nhận mình đã trưởng thành, chín chắn hơn sau khi kết hôn. Ngày trước, anh thường thích về khuya, tụ tập bạn bè... Giờ anh dần bỏ hẳn những thói quen đó để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Về việc chăm sóc con cái, Trường Giang cũng học cách sẻ chia, thấu hiểu hi sinh của vợ, từ đó cân bằng giữa công việc và tổ ấm.

Đầu tiên phải kể đến cặp đôi nổi tiếng nhất nhì Showbiz Việt, Trường Giang và Nhã Phương. Cả hai từng vướng nhiều ồn ào tình cảm trước khi về chung một nhà, tuy nhiên vược qua bao nhiêu sóng gió của ''búa rìu dư luận'' cả hai hiện tại đang rất hạnh phúc cùng cô con gái Destiny và chuẩn bị đón thêm thành viên thư hai trong tương lai.

Cặp đôi diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình cũng là nhân chứng thứ hai cho thấy ''yêu đúng người bạn sẽ trở nên tốt hơn''

Là một nghệ sĩ, "Mười Khó" không tránh khỏi cảnh "làm dâu trăm họ". Thế nhưng, dù có đứng trước bao nhiêu sóng gió, anh vẫn khẳng định: "Chửi tôi thì tôi chịu, chứ lôi vợ con tôi vào là không được" anh chia sẻ

Phương Trinh Jolie cảm thấy mình thay đổi rất nhiều khi yêu Lý Bình - Ảnh: Internet

Phương Trinh Jolie cho biết cô thay đổi tâm tính nhờ ông xã. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân vốn hay nóng giận, gặp chuyện không vừa lòng dễ cáu gắt. Tuy nhiên, Lý Bình luôn kiên nhẫn phân tích cho cô các tình huống, từ đó điều chỉnh cách cư xử để tránh gây tổn thương nhau. Phương Trinh Jolie nói: "Tôi dần trở nên nhẹ nhàng trong lời nói, hành động. Tôi cũng biết cách chấp nhận khuyết điểm của nửa kia và chính mình".

Phương Trinh Jolie hiện đang rất hạnh phúc cùng con riêng và chồng - Ảnh: Internet

Trước đây, cô thuộc tuýp người tiêu xài khá hoang phí, thích món nào tậu món đấy nhưng giờ thường cân nhắc, cái gì cần thiết mới mua. Giờ cô siêng vào bếp hơn, tự tay chuẩn bị những bữa cơm nhằm gắn kết thành viên trong gia đình. Hiện tại cả hai rất hạnh phúc và chuẩn bị cho sự chào đời của em bé trong năm nay.

Cặp đôi NSƯT Lan Hương và đạo diễn Tất Bình đã trải qua hơn 30 năm sắc son mặn nồng trong cuộc sống hôn nhân. Cả hai hiện tại vẫn dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật như ''vợ chồng son'' trước truyền thông và khán giả khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Vợ chồng NSNS Lan Hương và đạo diễn Tất Bình - Ảnh: Internet

Dù sống chung với chồng và con riêng nhưng nghệ sĩ ưu tú Lan Hương vẫn rất thương yêu, vị tha, bảo bọc con chồng như một người mẹ thật sự. Chính lẽ vì tình yêu cô dành cho đạo diễn Tất Bình là quá lớn nên đã nổ lực trở thành người vợ và người mẹ tốt để dẹp bỏ định kiến xã hội ''mấy đời bánh đúc có xương''. Cô còn cho biết mình đã trở thành một người phụ nữ tần tảo, nhường nhịn và vun vén tốt cho gia đình trong suốt nhiều năm qua để tạo nên một mái ấm bền bỉ, hạnh phúc đến tận hôm nay cho chồng và các con.

Tinh yêu nhiều thập kỷ của NS Phi Điểu và người chồng tào khang là cố nhạc sĩ Phan Nhân. Vợ chồng cô dù sống xa nhau do tính chất công việc nhưng luôn nhớ về nhau cũng một phần là nhờ sự đảm đang, lòng yêu thương, chung thủy của nghệ sĩ Phi Điểu dành cho chồng. Lúc sinh thời cố nhạc sĩ Phan Nhân cũng luôn là trụ cột, hậu phương vững chắc cho vợ mỗi khi cô cần. Sau khi ông mất đi, NS Phi Điểu vẫn luôn giữ vững một tâm hồn lạc quan, vui vẻ mỗi ngày như chồng mong muốn.