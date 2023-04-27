Cuộc sống chuẩn 'phú bà' của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 33: Sở hữu bộ sưu tập nhẫn kim cương xa xỉ, tủ đồ toàn hàng hiệu đắt đỏ

Sao Việt 27/04/2023 13:53

Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu khối tài sản đáng nể, có nhà to, xe "xịn", bộ sưu tập nhẫn kim cương, hàng hiệu xa xỉ.

13 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Ninh Dương Lan Ngọc được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh", "diễn viên triệu đô" khi xuất hiện trong nhiều tác phẩm ăn khách như Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu, Cô ba Sài Gòn...

Cuộc sống chuẩn 'phú bà' của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 33: Sở hữu bộ sưu tập nhẫn kim cương xa xỉ, tủ đồ toàn hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh 1
Ở tuổi 33, cô được xem là một trong những đại gia của làng phim Việt - Ảnh: Internet

Lan Ngọc cũng là cái tên đắt show dự sự kiện, đóng quảng cáo, tham gia các gameshow... Ở tuổi 33, cô được xem là một trong những đại gia của làng phim Việt, sở hữu khối tài sản "khủng" được nhiều người ngưỡng mộ.

Giữa tháng 4 vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ một số hình ảnh về căn nhà mới của mình lên trang cá nhân. Người đẹp viết rằng sau những ngày dài làm việc mệt mỏi thì nhà là nơi mà cô muốn trở về nhất. Cô đã dồn mọi tâm huyết để có thể trang hoàng căn nhà ấm cúng phù hợp với nhu cầu tiện ích cho mọi thành viên trong nhà. 

Cuộc sống chuẩn 'phú bà' của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 33: Sở hữu bộ sưu tập nhẫn kim cương xa xỉ, tủ đồ toàn hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh 2
Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ một số hình ảnh về căn nhà mới của mình lên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

 

Cuộc sống chuẩn 'phú bà' của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 33: Sở hữu bộ sưu tập nhẫn kim cương xa xỉ, tủ đồ toàn hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh 3
Người đẹp viết rằng sau những ngày dài làm việc mệt mỏi thì nhà là nơi mà cô muốn trở về nhất - Ảnh: FBNV

Hồi tháng 7/2022, Ninh Dương Lan Ngọc cũng chia sẻ hình ảnh tạo dáng trước ngôi nhà đang xây. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ để lại bình luận chúc mừng cơ ngơi mới của nữ diễn viên. Ngoài căn nhà nói trên, người đẹp sinh năm 1990 còn sở hữu 2 căn hộ cao cấp tại TP.HCM. 

Cuộc sống chuẩn 'phú bà' của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 33: Sở hữu bộ sưu tập nhẫn kim cương xa xỉ, tủ đồ toàn hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh 4
Hồi tháng 7/2022, Ninh Dương Lan Ngọc cũng chia sẻ hình ảnh tạo dáng trước ngôi nhà đang xây - Ảnh: FBNV

Ngoài chăm chút ngoại hình, nhan sắc, nữ diễn viên ‘Gái già lắm chiêu’ còn thường xuyên diện váy áo cùng những phụ kiện đắt tiền thuộc các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Ninh Dương Lan Ngọc nhiều lần khiến người hâm mộ chú ý khi khéo “khoe” những món đồ giá trị cao mà mình sở hữu. Trong phòng ngủ của mình, cô dành riêng một góc để trưng bày kệ hàng hiệu. 

Cuộc sống chuẩn 'phú bà' của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 33: Sở hữu bộ sưu tập nhẫn kim cương xa xỉ, tủ đồ toàn hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh 5
Trong phòng ngủ của mình, cô dành riêng một góc để trưng bày kệ hàng hiệu - Ảnh: FBNV

Dù mới ở độ tuổi ngoài 30, Lan Ngọc đã sở hữu riêng cho mình tài sản khiến nhiều người mơ ước. Bên cạnh sự nghiệp gồm các vai diễn được nhiều người biết đến, cô còn khiến khán giả bất ngờ với “cơ ngơi” của mình. Ngoài nhà cửa, siêu xe, hàng hiệu, nữ diễn viên còn đầu tư kinh doanh. Tuy mới bắt đầu nhưng công việc kinh doanh của cô cũng có nhiều khởi sắc. 

Cuộc sống chuẩn 'phú bà' của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 33: Sở hữu bộ sưu tập nhẫn kim cương xa xỉ, tủ đồ toàn hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh 6
Những món đồ hàng hiệu mà nữ diễn viên sở hữu - Ảnh: FBNV

Cô cũng không ngại đầu tư cho bản thân những món trang sức kim cương lấp lánh. Năm 2019, Ninh Dương Lan Ngọc từng khiến khán giả trầm trồ khi sắm đến 2 chiếc nhẫn kim cương. Sau này, cô cho biết giá trị của những chiếc nhẫn không lớn như mọi người tưởng tượng. Bản thân Lan Ngọc cũng có nhiều năm đi làm, tích lũy tiền kiếm được nên "không quá khó để tự mua một món đồ mình thích".

Cuộc sống chuẩn 'phú bà' của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 33: Sở hữu bộ sưu tập nhẫn kim cương xa xỉ, tủ đồ toàn hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh 7
Năm 2019, Ninh Dương Lan Ngọc từng khiến khán giả trầm trồ khi sắm đến 2 chiếc nhẫn kim cương - Ảnh: FBNV
Cuộc sống chuẩn 'phú bà' của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 33: Sở hữu bộ sưu tập nhẫn kim cương xa xỉ, tủ đồ toàn hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh 8
Nữ diễn viên cho biết tài sản của cô không đến mức "khủng" như mọi người tưởng tượng - Ảnh: Internet

Trong suốt sự nghiệp, người đẹp 9X từng giành nhiều giải thưởng như: Giải Cánh diều Vàng năm 2010 và năm 2015 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, giải Mai Vàng năm 2022 ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất...

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