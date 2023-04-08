Hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc vào 10 năm trước, Hoa hậu Thiên Ân bất ngờ bị 'nhắc tên'?

Hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc thuở chưa vào nghề nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, khi vừa đón sinh nhật mừng tuổi mới, Ninh Dương Lan Ngọc được dịp "đánh úp" người hâm mộ khi theo trend TikTok xưa-nay khiến dân tình không khỏi thích thú. Kèm theo bức ảnh 10 năm về trước, nữ diễn viên đăng tải dòng trạng thái thu hút sự chú ý: "Ngọc của ngày ấy và bây giờ". Phong cách selfie chu môi, phồng má lúc xưa, Ninh Dương Lan Ngọc lại bất ngờ gây "lú" cực mạnh khi được nhận xét có nét giống hệt Hoa Hậu Đoàn Thiên Ân. Trong ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng bởi gương mặt tròn bầu bĩnh với hai má bánh bao phúng phính khiến người xem không nỡ rời mắt. Bên cạnh đó, mái tóc dài được uốn xoăn cùng chiếc mái ngố "cắt nửa vầng trăng" nổi đình đám một thời cũng được nữ diễn viên yêu thích lựa chọn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Tại đây, nhiều netizen cũng đã lên tiếng khẳng định chắc nịch, cho rằng Ninh Dương Lan Ngọc ngày xưa hẳn cũng là một trong những "dân chơi" thứ thiệt khi luôn bắt kịp và thay đổi hình ảnh theo xu hướng của thời đại.

Đáng chú ý, với phong cách selfie chu môi, phồng má lúc xưa, Ninh Dương Lan Ngọc lại bất ngờ gây "lú" cực mạnh khi được nhận xét có nét giống hệt Hoa Hậu Đoàn Thiên Ân. Khi cùng sở hữu cặp má bánh bao đầy đặn cùng đôi mắt to tròn long lanh, nhất là lúc chỉ nhìn lướt qua bức ảnh, cộng đồng mạng không tài nào phân biệt được đâu mới là "Ngọc nữ màn ảnh". Ninh Dương Lan Ngọc đã bất ngờ "đánh úp" netizen khi tiết lộ bức ảnh thời thơ ấu, kèm theo đó, nữ diễn viên cũng không quên thách đố người hâm mộ để tìm ra "fan chân chính" Dù bài viết chỉ vừa được đăng tải trong ít phút nhưng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Dưới phần bình luận, netizen cũng đã để lại lời khen có cánh cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Ninh Dương Lan Ngọc.

Được ưu ái gọi với danh xưng "Ngọc nữ màn ảnh Việt", Ninh Dương Lan Ngọc chắc hẳn là cái tên đã quá quen thuộc với khán giả xem đài khi có sự góp mặt trong các bộ phim và gameshow nổi đình đám một thời. Không chỉ có khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, Ninh Dương Lan Ngọc còn gây thương nhớ bởi nhan sắc trong veo cùng tính cách hòa ái dễ gần. Có thể thấy, nữ diễn viên 9x khá thân thiện và thoải mái khi thường xuyên cập nhật, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên các trang mạng xã hội khiến netizen không khỏi thích thú. Từ đấy, mọi động thái của người đẹp Sài Thành cũng nhanh chóng nhận về vô số sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng gợi cảm, thon gọn, khoe khéo làn da trắng, vòng eo thon và đôi chân dài. Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 33, Ninh Dương Lan Ngọc đã thẳng tay xả kho đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên quây quần cùng gia đình đón tuổi mới. Trong buổi tiệc được chị gái bí mật tổ chức, người đẹp Sài thành đã không nén được xúc động, rưng rưng nhận lời chúc may mắn từ người thân trong tổ ấm. Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận đang trong giai đoạn ế show. Có thể thấy, trước những lời nhắn nhủ tâm tình cùng bầu không khí ấm áp khi sum vầy gắn kết, Ninh Dương Lan Ngọc đã không giấu nỗi niềm hạnh phúc, cô chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Gia đình tôi nay quậy luôn. Biết đứa con gái lên 3 ế show, cả nhà đều gửi năng lượng tích cực đến vũ trụ cho tuổi mới thăng hoa". Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng khi sở hữu làn da căng bóng cùng body chuẩn chỉnh "hết nước chấm". Được biết, nữ diễn viên đã bỏ ra không ít thời gian để tập luyện thể thao và ăn uống theo chế độ khoa học để có được nhan sắc và vóc dáng chuẩn chỉnh như hiện tại. Dù bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, thế nhưng người đẹp Sài thành vẫn không quên chăm chút cho bản thân, góp phần tạo nên hình ảnh rạng rỡ và xinh đẹp mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

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