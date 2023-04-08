Được biết, đây là một trong những lần hiếm hoi Nam Em nhắc về cha trên trang mạng xã hội. Còn nhớ trước đó, trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên cùng chị gái Nam Anh đã có màn hồi tưởng về quá khứ đầy nước mắt khi nhắc về đấng sinh thành.

Theo đó, nữ diễn viên không nén được sự xúc động, rưng rưng gửi lời xin lỗi đến cha: "Thương ba cả đời bị dèm pha, tới đời con gái cũng không thoát. Xin lỗi ba nhiều lắm. Lúc con vui thì không thấy đâu. Lúc buồn thì cứ ba ơi ba ở đâu. Con bất hiếu", nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Khi chia sẻ về người cha quá cố, Nam Em không giấu nỗi sự hối hận, nghẹn ngào kể về lần cuối cùng cả hai gặp mặt. Năm đó khi nữ diễn viên vừa tròn 17 tuổi, cô thấy cha mệt nên xuống bếp pha ly nước chanh. Tuy nhiên, khi đem gần tới nơi, Nam Em bỗng thấy giận và đem cất ly nước đi, không cho cha uống vì trách ông không nuôi dưỡng mà để nữ diễn viên lông bông, suốt ngày phải quần quật chăm heo.

Thiếu thốn tình cảm gia đình từ khi còn nhỏ, hai chị em Nam Anh - Nam Em đã phải chịu nhiều tổn thương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý hiện tại. Ngay khi cha mất, Nam Anh rơi vào căn bệnh trầm cảm mà không một ai hay biết, về phía nữ diễn viên, cô cho biết bản thân lúc đó mạnh mẽ hơn chị nên đã dũng cảm đứng dậy, làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

"Sự ra đi của cha đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Từ một người nhút nhát, bi quan, tôi tự tin, mạnh mẽ hơn. Nỗi đau đó chính là động lực để tôi quyết tâm thi vào trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật", cô chia sẻ.

Nam Em cho biết bài hát Giá như cha còn ở trên đời cô viết từ chính những suy nghĩ, cảm xúc của mình khi cha qua đời. Lời bài hát gần gũi, giản dị gợi nhớ lại kỷ niệm của những đứa con và hình ảnh người cha.

Vai diễn trong phim cũng giống cô ngoài đời luôn mang theo nỗi nhớ cha và khao khát được gặp lại người thân yêu.

Nam Em cho biết MV này cô muốn dành tặng mọi người, đặc biệt là những người đã không may mất đi cha mẹ của mình.

Giá như cha còn ở trên đời do Nam Em tự sáng tác, được cô biểu diễn lần đầu trong một chương trình trên truyền hình. Nam Em mồ côi cha từ nhỏ. Cô và chị gái ở cùng mẹ. Ca khúc chất chứa nỗi cô đơn, trống vắng của Nam Em khi thiếu thốn tình cha.

Cảnh quay trong MV chủ yếu được thực hiện tại một ngôi chùa. Ngoài ra, MV còn sử dụng khá nhiều cảnh của phim Lô tô song chưa xuất hiện trên màn ảnh rộng. Đối với Nam Em, bộ phim đầu tay là ký ức đẹp với mình.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại sân khấu trong đêm nhạc gần đây của Nam Em. Theo đó, người đẹp gốc Tiền Giang chính là một trong số khách mời trong đêm nhạc tại phòng trà của nhạc sĩ Đức Trí. Xuất hiện tại đêm diễn với chiếc đầm trắng tinh khiết cùng cách layout trang điểm, tóc tai phù hợp đã giúp Nam Em vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ trên sân khấu.

Nam Em không chỉ chân thành cúi chào khán giả

Nam Em còn ghi điểm mạnh với hành động đẹp đối với các thành viên trong band nhạc

Đáng chú ý, khi vừa bước lên sân khấu, không vội ngồi ngay xuống ghế, Nam Em khiến ai cũng thích thú trước hành động cúi chào khán giả một cách đầy nghiêm túc và lễ phép. Không chỉ chào hỏi khán giả ở phía dưới, Nam Em còn ghi điểm mạnh mẽ khi quay sang cúi chào band nhạc rồi sau đó mới yên vị trên ghế, bắt đầu phần trình diễn.

Hành động lễ phép của Nam Em nhanh chóng nhận được đông đảo bình luận tích cực, lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng. Không chỉ chào hỏi khán giả khi vừa xuất hiện, cư dân mạng cũng đã tiết lộ rằng người đẹp luôn có những hành động lịch thiệp mỗi khi được khán giả lên sân khấu tặng hoa, quà