Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu trải lòng về sai lầm trong quá khứ, thừa nhận bản thân cảm thấy hối hận: 'Có mất tất cả cũng là hình phạt xứng đáng'

Nhìn lại quá khứ, Hoa hậu Kỳ Duyên là nhân vật điển hình cho người trẻ thành công từ rất sớm.

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những nàng hậu hiện 'đắt show' nhất nhì showbiz Việt. Mới đây, trong một buổi trò chuyện với siêu mẫu Minh Tú, Kỳ Duyên hiếm hoi trải lòng về những va vấp trong quá khứ, những lùm xùm tiêu cực sau gần 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Nhìn lại quá khứ, Hoa hậu Kỳ Duyên là nhân vật điển hình cho người trẻ thành công từ rất sớm. Do đó, nhận được hào quang lớn khi còn trẻ, nàng hậu chắc chắn không tránh khỏi những sai lầm. Cụ thể, những scandal lớn bao gồm việc dự họp báo trễ, bị bắt gặp hút thuốc lá trong quán cà phê và đang say xỉn trong quán bar. Vì những scandal này đến quá nhanh và bất ngờ khiến Kỳ Duyên đã phải nhận kỷ luật nghiêm khắc từ phía ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam.

Kỳ Duyên hiếm hoi trải lòng về những va vấp trong quá khứ, những lùm xùm tiêu cực sau gần 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 - Ảnh: Internet Chia sẻ về những sai lầm này, Kỳ Duyên cho biết cảm thấy hối hận vì những điều đã làm trong quá khứ: "Giá như lúc đó mình không như thế thì bây giờ khác rồi. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, tôi phải cảm ơn những vấp ngã đó đã tạo nên con người của tôi hôm nay". Kỳ Duyên đã học cách chấp nhận những lời nhận xét tiêu cực và tích cực từ khán giả để thay đổi bản thân. Ngoài ra, người đẹp Nam Định thừa nhận những hành động khi còn trẻ của cô đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh Hoa hậu trong cộng đồng.

Kỳ Duyên đã học cách chấp nhận những lời nhận xét tiêu cực và tích cực từ khán giả để thay đổi bản thân - Ảnh: Internet Đồng thờim theo Kỳ Duyên, thời gian đó, cô mang tâm thế thoải mái, vô tư khi đi thi Hoa hậu nên chưa ý thức được sức nặng của vương miện. Nàng hậu cho biết, cho dù bị mất đi tất cả những gì đã có thì cũng là một hình phạt xứng đáng. Kỳ Duyên từng gây xôn xao với hình ảnh hút thuốc lá trong quán cà phê - Ảnh: Internet May mắn rằng, thời điểm hiện tại, Kỳ Duyên đã kịp thời thay đổi để bản thân trở nên trưởng thành, chín chắn hơn và nhận lại được nhiều sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Bị phản ứng khi khoe ảnh bán nude, Kỳ Duyên đáp trả Hoa hậu Kỳ Duyên thẳng thắn đáp trả những bình luận trái chiều về những hình ảnh cô chia sẻ trên trang cá nhân.

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