Tình duyên trái ngược của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn sau 9 năm ly hôn

Sau đổ vỡ hôn nhân, Trương Ngọc Ánh nhanh chóng trở lại hoạt động nghệ thuật và thành công rực rỡ với phim Hương Ga. Trương Ngọc Ánh giờ đây không chỉ là diễn viên nổi tiếng mà còn là nhà đầu tư sản xuất phim.

Từng là cặp đôi đình đám của làng giải trí Việt, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn ly hôn vào năm 2014 từng khiến nhiều người không khỏi nuối tiếc. Sau khi "đường ai nấy đi", cuộc sống của cặp đôi có nhiều chuyển biến, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Hiện tại, cô đang công khai hẹn hò với diễn viên trẻ Anh Dũng - nam chính trong phim truyền hình đình đám Sống chung với mẹ chồng.

Chuyện tình ái của cô cũng nhiều màu sắc, thu hút sự quan tâm của công chúng. Người đẹp từng có 2 năm hẹn hò với diễn viên điển trai Kim Lý, người hiện tại là chồng của ca sỹ Hồ Ngọc Hà.

Chuyện tình này được người trong cuộc ngầm xác nhận vào tháng 4/2021 nhưng tin đồn giữa họ có tình cảm xuất hiện từ năm 2019. Dù chênh lệch đến 14 tuổi nhưng Trương Ngọc Ánh và "phi công trẻ" được bạn bè, người hâm mộ khen là xứng đôi. Anh Dũng điển trai, chững chạc và nam tính, trong khi Trương Ngọc Ánh trẻ hơn tuổi thật nên không tạo cảm giác "đũa lệch".

Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh chênh nhau 14 tuổi nhưng trông rất xứng đôi.

Kể từ khi công khai yêu nhau, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng luôn cùng xuất hiện tại mọi sự kiện lớn nhỏ. Cặp đôi thoải mái thể hiện các cử chỉ thân mật.

Lệ Quyên cùng bạn trai - Lâm Bảo Châu (phải) góp mặt trong sinh nhật của Trương Ngọc Ánh

Hiện tại, Bảo Tiên sống cùng mẹ ở Việt Nam. Nói về việc con không ở cùng, Trần Bảo Sơn chia sẻ: "Tôi có ý định đưa con qua Mỹ để học và cho nhà nội chăm sóc. Tuy nhiên, hiện tại tôi nghĩ bé sống ở Việt Nam sẽ thích hợp hơn".

Trương Ngọc Ánh khoe ảnh cùng con gái Bảo Tiên tham dự một sự kiện thời trang. Ở tuổi 15, cô bé đã sở hữu chiều cao ấn tượng cùng gương mặt sắc sảo.

Kể từ khi công khai yêu nhau, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng luôn cùng xuất hiện tại mọi sự kiện lớn nhỏ. Cặp đôi thoải mái thể hiện các cử chỉ thân mật.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về chuyện kết hôn, người đẹp chia sẻ: “Tôi chưa có dự định gì cả, cứ thế mà yêu thôi, đến khi nào đủ duyên thì 'cây trái nở hoa'. Tôi không dám nói trước điều gì cả. Hiện tại tôi thấy hạnh phúc bên Anh Dũng.Tôi trải nhiều sóng gió, nhiều mối tình. Nếu xác định ổn định với ai đó, phải là mối nhân duyên bền vững. Với tôi, người sống bên cạnh rất quan trọng. Tôi mong ước có người ở bên mình lúc hoạn nạn lẫn thành công, cùng trải qua mọi thăng trầm cuộc sống”.

Ở tuổi 51, diễn viên Trần Bảo Sơn vẫn giữ được phong độ và sự trẻ trung. Trông nam diễn viên không khác mấy so với khi anh mới vào showbiz.

Trần Bảo Sơn sinh năm 1972, sang Mỹ định cư từ lúc 10 tuổi. Trước khi bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, Trần Bảo Sơn kinh doanh dược phẩm và bất động sản.

Diễn viên Trần Bảo Sơn từng được biết đến là chồng của diễn viên Trương Ngọc Ánh. Là một trong những cặp đôi đẹp trong showbiz nên việc họ đột ngột ly hôn 8 năm trước khiến nhiều người tiếc nuối. Sau khi ly hôn, cả Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh cư xử văn minh, cùng chăm sóc con gái Bảo Tiên (sinh năm 2008).

Năm 2005 sau khi kết hôn với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn bước chân vào showbiz với tư cách diễn viên. Anh tham gia một số phim như: "Huyền thoại bất tử", "Giao lộ định mệnh", "Ngôi nhà trong hẻm", "Đoạt hồn", "Đập cánh giữa không trung"...

Vô cùng kín tiếng, nam diễn viên không hề công khai hẹn hò và không chia sẻ bất cứ thông tin gì về đời sống riêng. Tháng 5/2021, khán giả bất ngờ khi biết Trần Bảo Sơn có con gái thứ 2 - Bảo Khanh (hay còn gọi Kendall Trần). Khá thoải mái đăng ảnh cùng con nhưng anh vẫn giữ kín danh tính mẹ của con gái thứ 2 và không công khai hình ảnh với cô.

Trần Bảo Sơn bên con gái thứ 2.

Trần Bảo Sơn và hai con gái.

Ngày 6/4, nam diễn viên xác nhận đã chia tay bạn gái - cũng là mẹ của bé gái thứ 2, cách đây 2 năm. Trần Bảo Sơn cho biết con gái 3 tuổi ở với mẹ. Là doanh nhân thành đạt và có nhiều người hâm mộ nhưng tài tử sinh năm 1972 chia sẻ không may mắn trong tình cảm. Tuy vậy, Trần Bảo Sơn hạnh phúc vì có hai con gái giống bố, lại cùng cầm tinh con chuột giống anh. Mặc dù chia tay với mẹ của con gái, nam diễn viên chia sẻ, anh vẫn có trách nhiệm với con và giữ mối quan hệ tốt với mẹ bé Bảo Khanh.

Với vợ cũ Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn cũng giữ quan hệ rất tốt. Cả hai vẫn cùng nhau xuất hiện trong tiệc sinh nhật của con gái Bảo Tiên hàng năm. Diễn viên Trần Bảo Sơn vẫn thường xuyên đưa con gái Bảo Tiên đi du lịch vào những dịp đặc biệt hoặc về Mỹ gặp bà nội.