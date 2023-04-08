Ngô Thanh Vân tiếp tục để lộ ngoại hình thay đổi rõ hậu nghi vấn mang thai, tích cực diện đồ rộng thùng thình che chắn vòng 2?

Hậu trường 08/04/2023 08:13

Sau đám cưới, Huy Trần còn gia nhập "hội chiều vợ" khi thường xuyên vào bếp nấu ăn cho nữ diễn viên và chăm sóc vợ như em bé.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Ngô Thanh Vân và Huy Trần là một trong những cặp đôi nhận được sự yêu thích và ủng hộ từ người hâm mộ. Đặc biệt, từ ngày về chung một nhà, cả hai càng được quan tâm hơn khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, Huy Trần còn gia nhập "hội chiều vợ" khi thường xuyên vào bếp nấu ăn cho nữ diễn viên và chăm sóc cô như em bé.

Ngô Thanh Vân tiếp tục để lộ ngoại hình thay đổi rõ hậu nghi vấn mang thai, tích cực diện đồ rộng thùng thình che chắn vòng 2? - Ảnh 1
 Từ ngày về chung một nhà, cả hai càng được quan tâm hơn khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Mới đây, chiều ngày 7/4, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân tiếp tục "xả" loạt ảnh tình tứ bên chồng trẻ kèm dòng trạng thái nũng nịu: "Ơ thứ sáu rồi chồng ơi. Cho ăn gì ngon với". Có thể thấy trong lọt ảnh mới, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đầy hạnh phúc. Cặp đôi thoải mái thể hiện loạt cử chỉ thân mật dành cho đối phương. Phía dưới phần bình luận, nhiều người khen ngợi cặp đôi có nét phu thê. 

Ngô Thanh Vân tiếp tục để lộ ngoại hình thay đổi rõ hậu nghi vấn mang thai, tích cực diện đồ rộng thùng thình che chắn vòng 2? - Ảnh 2
Cặp đôi được khen ngợi có nét phu thê - Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngô Thanh Vân từng vướng nghi vấn mang thai sau 1 năm kết hôn vì vô tình để lộ vòng 2 lùm lùm trong một đoạn clip nấu ăn. Không những thế, Huy Trần cũng gây bất ngờ với câu nói trong lúc hướng dẫn bà xã nấu ăn: "Anh dạy cho nấu ăn mà cứ đòi đi hoài vậy, em bắt buộc phải học. Mai mốt ai nấu cho con". 

Ngô Thanh Vân tiếp tục để lộ ngoại hình thay đổi rõ hậu nghi vấn mang thai, tích cực diện đồ rộng thùng thình che chắn vòng 2? - Ảnh 3
 Thời gian gần đây, đả nữ màn ảnh Việt liên tục diện đồ rộng thùng thình, giấu bụng kĩ lưỡng - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, ngay sau đó Ngô Thanh Vân đã có động thái ngầm phủ nhận tin đồn này bằng một câu nói: "Tối mà đầu bếp (Huy Trần) chơi kiểu này mỡ tràn bờ đê đến người ta đồn có bầu. Khổ ghê". Cô cho biết, bản thân tròn trịa hơn là do được chồng chăm khéo. 

Ngô Thanh Vân tiếp tục để lộ ngoại hình thay đổi rõ hậu nghi vấn mang thai, tích cực diện đồ rộng thùng thình che chắn vòng 2? - Ảnh 4
Ngô Thanh Vân tiếp tục để lộ ngoại hình thay đổi rõ hậu nghi vấn mang thai, tích cực diện đồ rộng thùng thình che chắn vòng 2? - Ảnh 5
Ngô Thanh Vân đã có động thái ngầm phủ nhận tin đồn mang thai - Ảnh: Chụp màn hình

Dù đã lên tiếng đập tan tin đồn nhưng thời gian gần đây, đả nữ màn ảnh Việt liên tục diện đồ rộng thùng thình, giấu bụng kĩ lưỡng nên khó tránh việc netizen vẫn nghi ngờ cô có "tin vui" với chồng trẻ. 

Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do?

Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do?

Trong những ngày qua, Ngô Thanh Vân bất ngờ vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn với Huy Trần. Trước những ồn ào đó, "đả nữ" đã chính thức lên tiếng phản hồi. Thế nhưng, kèm theo đó, netizen lại bất ngờ gọi tên bà xã Trấn Thành.

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Từ khóa:   Huy Trần - Ngô Thanh Vân Huy Trần và Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân mang thai

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