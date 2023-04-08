Sau khi công khai chuyện tình cảm, Ngô Thanh Vân và Huy Trần là một trong những cặp đôi nhận được sự yêu thích và ủng hộ từ người hâm mộ. Đặc biệt, từ ngày về chung một nhà, cả hai càng được quan tâm hơn khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, Huy Trần còn gia nhập "hội chiều vợ" khi thường xuyên vào bếp nấu ăn cho nữ diễn viên và chăm sóc cô như em bé.



Từ ngày về chung một nhà, cả hai càng được quan tâm hơn khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Mới đây, chiều ngày 7/4, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân tiếp tục "xả" loạt ảnh tình tứ bên chồng trẻ kèm dòng trạng thái nũng nịu: "Ơ thứ sáu rồi chồng ơi. Cho ăn gì ngon với". Có thể thấy trong lọt ảnh mới, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đầy hạnh phúc. Cặp đôi thoải mái thể hiện loạt cử chỉ thân mật dành cho đối phương. Phía dưới phần bình luận, nhiều người khen ngợi cặp đôi có nét phu thê. Cặp đôi được khen ngợi có nét phu thê - Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngô Thanh Vân từng vướng nghi vấn mang thai sau 1 năm kết hôn vì vô tình để lộ vòng 2 lùm lùm trong một đoạn clip nấu ăn. Không những thế, Huy Trần cũng gây bất ngờ với câu nói trong lúc hướng dẫn bà xã nấu ăn: "Anh dạy cho nấu ăn mà cứ đòi đi hoài vậy, em bắt buộc phải học. Mai mốt ai nấu cho con".