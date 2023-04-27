Phương Mỹ Chi thay đổi phong cách hoàn toàn ở tuổi 20 nhưng 'sợ bị chê'

Vào ngày 26/4, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi ra mặt video nhạc Vũ Trụ Có Anh, cùng lúc này khán giả nhận ra sự khác biệt từ cô bé dân ca 10 năm trước đến hình ảnh thiếu nữ dịu dangg tuổi 20 của cô.

Vào ngày 26/4, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi trở lại bản đồ âm nhạc Vpop với sản phẩm mang tên Vũ trụ có anh. Được biết trong MV mới, cô không chọn khúc dân ca theo sở trường mà quyết định thử sức với nhạc hiện đại, kết hợp nhóm DTAP và rapper Pháo. Phương Mỹ Chi bỏ cặp mắt kính quen thuộc với khán giả nhiều năm qua, thể hiện khả năng vũ đạo sôi động. Màn lột xác của nữ ca sĩ trong MV mới - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ thay đổi hình tượng hoàn toàn - Ảnh: Internet Ca sĩ cho biết đã suy nghĩ trong hai năm về màn "lột xác". "Tôi muốn thay đổi để bớt nhàm chán. Có lúc tôi sợ sẽ khiến khán giả bị ngợp, chê bai. Tôi cũng có những áp lực riêng ở tuổi này. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng đối mặt tất cả", cô chia sẻ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng nói anh rất khâm phục tài năng, sức trẻ của Phương Mỹ Chi. Anh nhìn nhận, một người đi hát hàng chục năm, để thay đổi phong cách không phải dễ dàng. Còn Phương Mỹ Chi đã in dấu ấn lớn với khán giả qua dòng nhạc sở trường, để lột xác cần thêm thời gian, nỗ lực. "Tôi luôn ủng hộ và tin Phương Mỹ Chi sẽ còn thành công hơn hiện tại", Đàm Vĩnh Hưng nói. Phương Mỹ Chi xinh đẹp trong buổi họp báo - Ảnh: Internet Ngoài ra dân tình còn được một phen bất ngờ đến từ nữ ca sĩ trẻ tuổi khi gần đây cô thay đổi hình tượng sau khi phẫu thuật xóa cận thị. Hình ảnh nữ ca sĩ sau khi tháo kính, mái tóc dài và trang điểm kỹ lưỡng khiến nhiều người không nhận ra Á quân Giọng hát Việt nhí năm nào.

Phương Mỹ Chi sau phẫu thuật xóa cận - Ảnh: Internet Cô nàng nhận được nhiều lời khen tích cực - Ảnh: Internet Phương Mỹ Chi bị cận đến 7 độ, kèm theo chứng loạn thị. 10 năm qua, nữ ca sĩ gắn với cặp mắt kính, chỉ bỏ ra lúc ngủ. Việc này khiến nhiều chuyên gia trang điểm đau đầu, bởi khi trang điểm phần mắt đẹp đến đâu cũng vô nghĩa khi mang kính lên sân khấu. Phương Mỹ Chi cho biết cô muốn thay đổi hình tượng, mới mẻ hơn để phù hợp với thị trường âm nhạc. "Dù thay đổi, tôi vẫn muốn giữ lại nét truyền thống. Tôi không muốn mình táo bạo hay quyến rũ quá. Làm cách nào để tạo dựng hình ảnh mới thì tôi chưa tưởng tượng được", nữ ca sĩ nói.

Phương Mỹ Chi chính thức lên tiếng khi bị cho là 'ăn theo' đàn chị Hoàng Thùy Linh Thực hiện sản phẩm với concept khá tương đồng với Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi khẳng định không "ăn theo" và đang nỗ lực cùng ê-kíp tìm hướng đi riêng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-my-chi-thay-doi-phong-cach-hoan-toan-o-tuoi-20-nhung-so-bi-che-576867.html