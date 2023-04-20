Sốc: Phương Mỹ Chi bất ngờ thay đổi một điểm trên gương mặt sau 10 năm đi diễn

Sao Việt 20/04/2023 10:01

Hình ảnh mới của Phương Mỹ Chi khiến nhiều người xôn xao.

Vừa qua, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi khiến cõi mạng xôn xao trước sự thay đổi về hình ảnh cá nhân. Không còn là cô bé dân ca với tà áo dài truyền thống hay áo bà ba cùng cặp kiếng cận quen thuộc, thay vào đó nữ ca sĩ 20 tuổi nay đã bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để thay đổi với phong cách trẻ trung, độc đáo mà vẫn truyền tải tinh thần văn hóa dân tộc một cách khéo léo trong loạt ảnh mới.

Sốc: Phương Mỹ Chi bất ngờ thay đổi một điểm trên gương mặt sau 10 năm đi diễn - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi khiến cõi mạng xôn xao trước sự thay đổi về hình ảnh cá nhân - Ảnh: FBNV

Phương Mỹ Chi là nữ ca sĩ duy nhất tại Việt Nam luôn xuất hiện trước công chúng với cặp kính cận. Vốn dĩ, cô nàng bị cận và loạn bẩm sinh lên đến 7 độ nên từ khi nổi tiếng sau thành công của The Voice Kids 2013, công chúng quen thuộc với hình ảnh “chị Bảy” cùng “đít chai” dày cộp.

Trong suốt 10 năm ca hát, nữ ca sĩ 10X gặp vô vàn những trở ngại khi làm nghề vì cặp kính của mình. Nhiều makeup artists than phiền về độ khó khi tô điểm cho đôi mắt của Phương Mỹ Chi bởi có vẽ đẹp thế nào cũng trở nên vô nghĩa khi bị che bởi mắt kính. 

Sốc: Phương Mỹ Chi bất ngờ thay đổi một điểm trên gương mặt sau 10 năm đi diễn - Ảnh 2
Công chúng quen thuộc với hình ảnh “chị Bảy” cùng “đít chai” dày cộp - Ảnh: Internet

 

Sốc: Phương Mỹ Chi bất ngờ thay đổi một điểm trên gương mặt sau 10 năm đi diễn - Ảnh 3
Nữ ca sĩ 10X gặp vô vàn những trở ngại khi làm nghề vì cặp kính của mình - Ảnh: Internet

Không giống như các nghệ sĩ khác có thể dùng kính áp tròng để thay thế hoặc tạo điểm nhấn cho layout makeup, mắt của Phương Mỹ Chi bị mẫn cảm với kính áp tròng. Đó là lý do rất hiếm khi khán giả thấy trên mũi cô không phải gánh 2 mảnh thủy tinh. Giọng ca 10X từng nhận được khá nhiều câu hỏi của khán giả mỗi khi đi diễn khiến cô cũng phải cân nhắc như "Khi nào Chi tháo kính?" hay trong MV Hẹn em kiếp sau, nhiều khán giả cũng để lại bình luận mong muốn nữ ca sĩ tháo bỏ cặp kính như: "Nét đẹp đang bị phong ấn bởi chiếc kính. Đã đến lúc Chi tháo kính rồi đó!". 

Sốc: Phương Mỹ Chi bất ngờ thay đổi một điểm trên gương mặt sau 10 năm đi diễn - Ảnh 4
Giọng ca 10X từng nhận được khá nhiều câu hỏi của khán giả mỗi khi đi diễn - Ảnh : FBNV

 

Sốc: Phương Mỹ Chi bất ngờ thay đổi một điểm trên gương mặt sau 10 năm đi diễn - Ảnh 5
Quyết định mổ mắt cận và tháo kính vì nữ ca sĩ 10X muốn bản thân mới mẻ và để thuận tiện hơn khi làm nghề - Ảnh: FBNV

Quyết định mổ mắt cận và tháo kính vì nữ ca sĩ 10X muốn bản thân mới mẻ và để thuận tiện hơn khi làm nghề. Không còn dính "2 mảnh thủy tinh" trên mặt, Phương Mỹ Chi không ít lần cảm thấy hoang mang về định hướng phong cách, hình ảnh cá nhân sau này. Cô cho biết dù thay đổi nhưng cô vẫn muốn giữ những gì thuộc về truyền thống. Nữ ca sĩ không muốn biến mình theo phong cách táo bạo hay quyến rũ. Làm cách nào để tạo dựng hình ảnh mới trong lòng công chúng thì cô chưa tưởng tượng được. 

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