Phương Mỹ Chi hát nhạc của Như Quỳnh bằng 5 thứ tiếng, cư dân mạng trầm trồ: Đúng là cô nàng đa tài!

Sao Việt 19/04/2023 09:29

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với khả năng hát nhạc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh của Phương Mỹ Chi trên 1 sân khấu âm nhạc. Xuất hiện trên trước đông đảo khán giả, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng trước hình ảnh nền nã, đằm thắm khi diện chiếc áo dài thướt tha cùng mái tóc suôn dài, đen óng.

Sau khi hoàn thành các màn trình diễn được chuẩn bị sẵn trước đó, Phương Mỹ Chi đã có màn giao lưu cùng nam MC của chương trình. Tại đây, nam MC này đã bật mí với khán giả rằng "cô bé dân ca" là một nữ ca sĩ rất tài năng khi có thể hát ca khúc Người tình mùa đông - một ca khúc nổi tiếng của Như Quỳnh bằng tận.... 5 thứ tiếng khác nhau.


Nữ ca sĩ vẫn có thể "cân ngọt" ca khúc khi thể hiện bằng 5 thứ tiếng khác nhau - Ảnh: Cắt từ clip 

Và khi được nam MC đề nghị "thị phạm" khả năng này ngay tại sân khấu, Phương Mỹ Chi cũng không thể từ chối. Mặc dù không được chuẩn bị trước, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn có thể "cân ngọt" ca khúc này khi thể hiện bằng 5 thứ tiếng khác nhau bao gồm: Hàn Quốc, Quảng Đông, tiếng Anh, Thái Lan và cả tiếng... Việt Nam. 

Phương Mỹ Chi được đông đảo khán giả biết đến khi cán đích ngôi vị Á quân trong chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2013. 9 năm trước, cô bé gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, dễ thương cùng giọng hát dân ca, trữ tình đặc trưng đầy nội lực. Thời điểm đó, phải nói rất hiếm thí sinh nhí nào chọn dòng nhạc dân ca làm thế mạnh cho bản thân ở một cuộc thi âm nhạc. Phương Mỹ Chi đã chọn theo con đường ít người đi này và cô bé đã thành công khi tạo dấu ấn sâu đậm cho khán giả.

Phương Mỹ Chi hát nhạc của Như Quỳnh bằng 5 thứ tiếng, cư dân mạng trầm trồ: Đúng là cô nàng đa tài! - Ảnh 1
Phương Mỹ Chi hiện tại được xem là tài năng trẻ đình đám của dòng nhạc dân ca Việt Nam - Ảnh: Internet

Phương Mỹ Chi hiện tại được xem là tài năng trẻ đình đám của dòng nhạc dân ca Việt Nam. Cô bé nhỏ nhắn năm nào giờ đã lột xác trở thành thiếu nữ xinh đẹp, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và ra mắt những sản phẩm mang đậm tinh thần quê hương. Ở tuổi 20, Phương Mỹ Chi có nhiều bước tiến trong sự nghiệp khi kết hợp cùng các nghệ sĩ khác, điển hình như Erik với ca khúc Nam Quốc Sơn Hà. Mỗi sản phẩm âm nhạc của cô nàng đều được khán giả đón nhận.

Phương Mỹ Chi đồng loạt bị khán giả nhận xét "đứng tuổi" khi biểu diễn trên sân khấu

Phương Mỹ Chi đồng loạt bị khán giả nhận xét "đứng tuổi" khi biểu diễn trên sân khấu

Không phải giọng hát, đây mới là điều mà khán giả đồng loạt "chê" trong màn trình diễn mới đây của Phương Mỹ Chi.

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