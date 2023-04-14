Giọng ca 'Quê em mùa nước lũ' Phương Mỹ Chi trở thành CEO, tự lập công ty riêng khi vừa chạm ngưỡng tuổi 20

Nhờ bước đệm vững chắc khi trở thành Á quân The Voice Kids 2013, Phương Mỹ Chi vụt sáng thành gương mặt ca sĩ nhí tài năng và triển vọng. Ở tuổi 20, giọng ca 'Quê em mùa nước lũ' khiến mọi người bất ngờ khi nhanh chóng thành lập công ty riêng.

Chia sẻ về kế hoạch của mình trong năm 2023, Phương Mỹ Chi cho biết đây là một năm năng nổ của cô với nhiều dự định mới. Cô khẳng định bản thân không áp lực vì "cái bóng" của mình trước đó. Trải qua 10 năm với sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ sinh năm 2003 luôn trong trạng thái cân bằng mọi thứ. Trong đó, cô phải đạt được những kỳ vọng của khán giả và thực hiện niềm yêu thích của bản thân. Phương Mỹ Chi cũng từng chia sẻ trước đó. Cô chia sẻ mình không còn là cô bé dân ca 11 tuổi ngày nào với những suy nghĩ hồn nhiên, vô tư vô lo nữa. Cô đang ở độ tuổi phát triển và khám phá thế giới, chính vì thế nữ ca sĩ luôn đặt ra những 'nấc thang' để tự mình chinh phục cho mỗi giai đoạn cuộc đời

Trải qua 10 năm với sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ sinh năm 2003 luôn trong trạng thái cân bằng mọi thứ - Ảnh: Internet Ngoài những dự định trong tương lai, Phương Mỹ Chi cũng tiết lộ bản thân đang bảo lưu chương trình đại học. Nói về vấn đề này, cô cho biết bản thân muốn phân chia mọi thứ từng giai đoạn và biết mình cần dồn sức cho điều gì ở hiện tại. Cô khẳng định sẽ quay lại việc học sớm nhất có thể sau khi ổn định. Phương Mỹ Chi cũng tiết lộ bản thân đang bảo lưu chương trình đại học - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ 10X chia sẻ lý do quyết định điều hành công ty là vì chinh phục ước mơ của tuổi trẻ. Cô nàng là người không ngần ngại thử sức ở bất kỳ lĩnh vực nào, chỉ cần thấy thích và có quyết tâm thì sẽ luôn cố gắng để thực hiện mục tiêu đề ra.

Nữ ca sĩ cũng cho thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ khi tiết lộ điều quan trọng khiến cô thành lập công ty chính là sự gắn kết giữa Phương Mỹ Chi - một nghệ sĩ với những người yêu, hiểu, và luôn sát cánh bên cô. Phương Mỹ Chi đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi công bố thành lập công ty giải trí PMC Entertainment do chính cô điều hành - Ảnh: Internet Tháng 11/2022, Phương Mỹ Chi đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi công bố thành lập công ty giải trí PMC Entertainment do chính cô điều hành. Tại sự kiện ra mắt, nữ ca sĩ diện áo dài đỏ nổi bật. Cô nàng trưởng thành, tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh: FBNV Phương Mỹ Chi không chỉ “lột xác" về ngoại hình mà còn trưởng thành, tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng. Bản thân giọng ca sinh năm 2003 thừa nhận sau 9 năm hoạt động nghệ thuật, cô học hỏi được nhiều giúp tư duy phát triển hơn. Nhờ vị trí Á quân của Giọng hát Việt nhí và sở hữu giọng hát ngọt ngào, cô nàng được đông đảo khán giả yêu mến, quan tâm - Ảnh: Internet Phương Mỹ Chi nổi tiếng từ năm 2013, lúc đó chỉ mới 10 tuổi. Nhờ vị trí Á quân của Giọng hát Việt nhí và sở hữu giọng hát ngọt ngào, sau 10 năm nữ ca sĩ vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm.

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