Thành công khi bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí khi mới chỉ là cô nhóc 10 tuổi, Phương Mỹ Chi của thì hiện tại đã là mỹ nhân tuổi 20. Người đẹp hát nhạc dân ca khiến dân tình nể phục khi là 1 trong số những ngôi sao nhí hiếm hoi giữ được sức hút của tên tuổi sau cả thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Cuối năm 2022, học trò của Hiền Thục còn tiếp tục viết tiếp vào bảng thành tích của mình khi công bố thành lập công ty giải trí do chính mình điều hành.

Mới đây, xuất hiện trong một sự kiện, Phương Mỹ Chi tiếp tục xuất hiện với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng quen thuộc. "Chị Bảy" diện một bộ váy trắng với phần tay phồng và hoa văn viền cổ. Cô nàng phối cùng giày cao gót và túi xách cùng tông màu.

So với những cô nàng ở tuổi 20, Phương Mỹ Chi vẫn có phong cách trẻ trung và kín đáo hơn rất nhiều. Dù đã làm "bà chủ" của một công ty giải trí, " cô bé dân ca " vẫn không "trưng trổ" đồ hiệu hay những bộ cánh quyến rũ.

"Chị Bảy" vẫn tiếp tục duy trì phong cách vừa nữ tính lại rất giản dị như trước. Không trưng trổ quá nhiều hàng hiệu, item hàng hiệu có tiếng duy nhất của bộ outfit này chính là đôi giày cao gót từ Mach&Mach, có giá hơn 22 triệu đồng.

Nếu theo dõi "chị Bảy" thường xuyên, có thể thấy, item cao gót sang chảnh này vốn đã được Phương Mỹ Chi trưng dụng nhiều lần. Còn chiếc túi mà Phương Mỹ Chi xách cũng không đắt đỏ mà có kiểu dáng khá bình dân và quen thuộc, có dễ dàng mua được ở bất kỳ shop thời trang nào.

Quả thật, trong khi nhiều bạn bè cùng lứa tuổi hoặc thậm chí là nhỏ tuổi hơn đã sớm có phong cách thời trang quyến rũ hay trưởng thành, Phương Mỹ Chi lại duy trì phong cách gần gũi, giản dị và nhận được sự yêu mến từ đông đảo fan hâm mộ. Đặc biệt, dù có mức thu nhập khá ấn tượng từ khi còn rất bé, Phương Mỹ Chi không quá "se sua". Làm bà chủ ở tuổi 19, "cô bé dân ca" cũng đã sưu tầm nhiều item hàng hiệu nhưng chủ yếu là những món đồ có giá không quá đắt đỏ, "vừa túi tiền".

Suốt nhiều năm ca hát, Phương Mỹ Chi luôn giữ hình tượng với tà áo dài truyền thống và chiếc áo bà ba đặc trưng của dòng nhạc dân ca. Dường như rất hiếm hoi, Phương Mỹ Chi mới ăn mặc trễ nải và gợi cảm.

Áo dài là trang phục mà Phương Mỹ Chi thường xuyên diện.

Không chỉ diện áo dài lên sân khấu, "cô bé dân ca" cũng rất thích diện trang phục truyền thống của Việt Nam trong nhiều shoot ảnh. Có thể thấy, cô nàng sở hữu bộ sưu tập áo dài khổng lồ với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

Ngoài đam mê kết thân với áo dài, "chị Bảy" Phương Mỹ Chi cũng chuộng những chiếc áo bà ba đậm chất miền Tây lên sân khấu, phù hợp với những bài hát mà cô nàng biểu diễn. Đằng sau ánh đèn sân khấu, Phương Mỹ Chi trở về với phong cách thời trang đúng lứa tuổi. Cô nàng chọn những item đậm chất GenZ như những kiểu quần ống suông, áo croptop hay những đôi giày sneakers năng động,... Có một điều kiện kinh tế khá vững chắc dù mới 19 tuổi, Phương Mỹ Chi cũng sở hữu một số item hàng hiệu. Dù vậy, Phương Mỹ Chi chủ yếu sở hữu những đôi giày hay mũ, phụ kiện,... từ những thương hiệu ở phân khúc không quá đắt đỏ, mà khá bình dân.

Phong cách của Phương Mỹ Chi định hướng dường như không nhắm tới nét gợi cảm mà là sự cá tính, phá cách.

Trong những khoảnh khắc ngày thường, Phương Mỹ Chi quay trở về với phong cách trẻ trung, đúng lứa tuổi. Cô nàng lựa chọn những item quần ống suông kết hợp cùng giày thể thao "hack dáng", giúp trông cao lớn hơn. Nữ ca sĩ Gen Z cũng dần chú ý hơn tới việc giữ gìn vóc dáng. Sở hữu chiều cao không quá nổi bật, Phương Mỹ Chi cũng rất chuộng những outfit với quần short hoặc váy tennis ngắn ngang đùi giúp tạo hiệu ứng "kéo dài chân".