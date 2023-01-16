Đúng chuẩn rich kid: con gái Cường Đô La mới 2 tuổi đã xách túi nghìn đô, sắm hàng hiệu “mỏi tay”

Sao Việt 16/01/2023 06:46

Dù mới 2 tuổi nhưng Suchin - con gái của Cường Đô La, Đàm Thu Trang đã sở hữu loạt hàng hiệu đắt đỏ trị giá hàng tỷ đồng.

Để mà kể tên những cô công chúa "ngậm thìa vàng" của Vbiz thì không thể thiếu Suchin Tuệ San - cục cưng của đại gia phố núi Cường Đô La và chân dài Đàm Thu Trang. Không chỉ được khen ngợi là lấy hết nét đẹp của bố mẹ và sở hữu gương mặt cực kỳ đáng yêu, Suchin còn chiếm sóng mạng xã hội nhờ style ăn mặc "đắt xắt ra miếng".

Đúng chuẩn rich kid: con gái Cường Đô La mới 2 tuổi đã xách túi nghìn đô, sắm hàng hiệu “mỏi tay” - Ảnh 1

Từ khi Suchin mới chào đời, Cường Đô La đã mua cho con gái bộ túi xách mini hàng limited của Chanel gồm 4 chiếc, với mức giá lên tới gần 700 triệu đồng. Bốn chiếc túi nhỏ nhắn được đựng trong một chiếc rương tinh xảo, gồm các dòng: Classic Flap Bag, Reissue 2.55, Chanel Boy và Gabrielle. Đây đều là những mẫu túi xách kinh điển của Chanel, với mức giá tính riêng từng chiếc còn đắt hơn cả size chuẩn.

Đúng chuẩn rich kid: con gái Cường Đô La mới 2 tuổi đã xách túi nghìn đô, sắm hàng hiệu “mỏi tay” - Ảnh 2
Ông bố bỉm sữa gây xôn xao khi sắm cả bộ túi hiệu Chanel xa xỉ cho công chúa nhỏ của mình khi cô nàng vừa chào đời.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang dành hẳn một trang cá nhân Instagram để chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của Suchin. Đây cũng chính là "sân khấu" trình diễn tủ đồ đa dạng của rich-kid 2 tuổi này.

Đúng chuẩn rich kid: con gái Cường Đô La mới 2 tuổi đã xách túi nghìn đô, sắm hàng hiệu “mỏi tay” - Ảnh 3
Tủ đồ với sức chứa khổng lồ của cô công chúa nhà Cường Đô La.

Đầu tư ngay từ thời trang trong nhà, nên đến khi ra phố thì "giao diện" của Suchin Tuệ San càng ấn tượng hơn. Từ nhỏ, cô bé này đã sở hữu rất nhiều túi xách hàng hiệu, quần áo của các nhãn hiệu đắt đỏ cũng như vô số phụ kiện xa xỉ. Có mẹ là tín đồ của Dior, 'tiểu công chúa' cũng thường xuyên diện đồ của thương hiệu cao cấp nhà mốt nước Pháp. Hai vợ chồng Cường Đô La không ngại chi hàng chục triệu đồng để sắm váy vóc, giày của Dior cho con gái. 

Đúng chuẩn rich kid: con gái Cường Đô La mới 2 tuổi đã xách túi nghìn đô, sắm hàng hiệu “mỏi tay” - Ảnh 4
Kể từ lúc chưa biết đi, Suchin đã "tậu" về chiếc túi xách có tên mình từ thương hiệu sang chảnh Dior.
Đúng chuẩn rich kid: con gái Cường Đô La mới 2 tuổi đã xách túi nghìn đô, sắm hàng hiệu “mỏi tay” - Ảnh 5
Ở tiệc sinh nhật 2 tuổi, Suchin lên đồ điệu đà chẳng khác gì người lớn.

Càng lớn, Suchin lại ra dáng fashionista và super model khi thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Showbiz Việt có nhiều rich kid nhưng nhỏ tuổi như Suchin mà ăn mặc "chất ngất" và đa dạng như vậy chắc chỉ có mình Suchin mà thôi! Nhiều người còn dự đoán rằng Suchin Tuệ San sẽ sớm trở thành biểu tượng thời trang đầy tiềm năng trong tương lai.

Đúng chuẩn rich kid: con gái Cường Đô La mới 2 tuổi đã xách túi nghìn đô, sắm hàng hiệu “mỏi tay” - Ảnh 6
Suchin diện mẫu túi Louis Vuitton xa xỉ có giá dao động từ 18-23 triệu đồng.

Đúng chuẩn rich kid: con gái Cường Đô La mới 2 tuổi đã xách túi nghìn đô, sắm hàng hiệu “mỏi tay” - Ảnh 7

Đúng chuẩn rich kid: con gái Cường Đô La mới 2 tuổi đã xách túi nghìn đô, sắm hàng hiệu “mỏi tay” - Ảnh 8

Đúng chuẩn rich kid: con gái Cường Đô La mới 2 tuổi đã xách túi nghìn đô, sắm hàng hiệu “mỏi tay” - Ảnh 9
Suchin ra dáng fashionista từ khi còn bé.
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Từ khóa:   bé Suchin con gái Cường Đô la Cường Đô La và Đàm Thu Trang

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