Dù mới 2 tuổi nhưng Suchin - con gái của Cường Đô La, Đàm Thu Trang đã sở hữu loạt hàng hiệu đắt đỏ trị giá hàng tỷ đồng.
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Để mà kể tên những cô công chúa "ngậm thìa vàng" của Vbiz thì không thể thiếu Suchin Tuệ San - cục cưng của đại gia phố núi Cường Đô La và chân dài Đàm Thu Trang. Không chỉ được khen ngợi là lấy hết nét đẹp của bố mẹ và sở hữu gương mặt cực kỳ đáng yêu, Suchin còn chiếm sóng mạng xã hội nhờ style ăn mặc "đắt xắt ra miếng".
Từ khi Suchin mới chào đời, Cường Đô La đã mua cho con gái bộ túi xách mini hàng limited của Chanel gồm 4 chiếc, với mức giá lên tới gần 700 triệu đồng. Bốn chiếc túi nhỏ nhắn được đựng trong một chiếc rương tinh xảo, gồm các dòng: Classic Flap Bag, Reissue 2.55, Chanel Boy và Gabrielle. Đây đều là những mẫu túi xách kinh điển của Chanel, với mức giá tính riêng từng chiếc còn đắt hơn cả size chuẩn.
Cường Đô La và Đàm Thu Trang dành hẳn một trang cá nhân Instagram để chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của Suchin. Đây cũng chính là "sân khấu" trình diễn tủ đồ đa dạng của rich-kid 2 tuổi này.
Đầu tư ngay từ thời trang trong nhà, nên đến khi ra phố thì "giao diện" của Suchin Tuệ San càng ấn tượng hơn. Từ nhỏ, cô bé này đã sở hữu rất nhiều túi xách hàng hiệu, quần áo của các nhãn hiệu đắt đỏ cũng như vô số phụ kiện xa xỉ. Có mẹ là tín đồ của Dior, 'tiểu công chúa' cũng thường xuyên diện đồ của thương hiệu cao cấp nhà mốt nước Pháp. Hai vợ chồng Cường Đô La không ngại chi hàng chục triệu đồng để sắm váy vóc, giày của Dior cho con gái.
Càng lớn, Suchin lại ra dáng fashionista và super model khi thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Showbiz Việt có nhiều rich kid nhưng nhỏ tuổi như Suchin mà ăn mặc "chất ngất" và đa dạng như vậy chắc chỉ có mình Suchin mà thôi! Nhiều người còn dự đoán rằng Suchin Tuệ San sẽ sớm trở thành biểu tượng thời trang đầy tiềm năng trong tương lai.