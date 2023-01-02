Bất ngờ trước mối quan hệ họ hàng sở hữu visual đỉnh nhất Vbiz: người là Hoa hậu năm 16 tuổi, người làm mẹ 3 con vẫn sở hữu vóc dáng rực lửa

Hiếm ai biết cả hai mỹ nhân cùng tên là Phạm Quỳnh Anh - Hà Kiều Anh lại có mối quan hệ họ hàng và cùng sở hữu nhan sắc cực đỉnh.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh kề cạnh Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng lời giới thiệu "Hai cô cháu mình". Càng bất ngờ hơn khi hoá ra hai người đẹp này lại có mối quan hệ họ hàng ít khi nhắc tới, mà Phạm Quỳnh Anh lại trong vai "cô" của Hoa hậu Việt Nam 1992. Soi kỹ những hình ảnh của cặp cô cháu này mới thấy nhan sắc của cả hai cũng có đôi nét tương đồng. Khuôn mặt trái xoan phúc hậu, nét đẹp dịu dàng và bị thời gian bỏ quên là điểm chung của cặp cô cháu này. Giờ đây, cả hai đều đã là mẹ 3 con nhưng vẫn sở hữu dung nhan nổi bật. Điểm chung của cặp cô cháu là đều sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng. Hoạt động ở 2 lĩnh vực khác nhau nên cặp cô cháu ít khi xuất hiện cùng nhau. Tuy vai vế thuộc hàng "cháu" nhưng Hà Kiều Anh đã sớm bước chân vào làng giải trí và vẫn giữ được phong độ cho tới bây giờ. Người đẹp chẳng khác nào tường thành nhan sắc chính hiệu khi là một trong những Hoa hậu đời đầu, và cũng khi Hoa hậu đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất, khi cô chỉ mới 16 tuổi. Sau hơn 20 năm, Hà Kiều Anh quả là trẻ mãi không già khi vẫn tràn đầy sự tươi tắn ở độ tuổi U50.

Hà Kiều Anh nổi bần bật ở mỗi lần xuất hiện với vẻ đẹp luôn được chăm chút kỹ lưỡng. Không chỉ có nhan sắc rung động lòng người, vóc dáng của nàng hậu cũng chưa từng xê dịch phong độ trong suốt hai thập kỷ qua. Cô vẫn dư sức khoác lên mình những bộ cánh cắt xẻ, khoe trọn đôi chân dài chuẩn Hoa hậu. Bí quyết của nàng hậu trẻ mãi không già này nằm ở nỗ lực chăm chút làn da. Làn da sáng khỏe, luôn căng bóng đã giúp Hà Kiều Anh "cưa" bớt đi vài năm tuổi. Người đẹp chia sẻ mình có thói quen đắp mặt nạ hàng tuần. Bên cạnh đó, giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ bằng những môn vận động nhẹ nhàng cũng là cách để Hà Kiều Anh vừa tút dáng, vừa níu kéo tuổi xuân cực kỳ thành công.

Nàng hậu luôn chăm sóc làn da kĩ lưỡng để níu kéo tuổi xuân. Những lần đụng độ nhan sắc cùng đàn em "máu mặt", cả chiều cao hay nhan sắc của người đẹp đều không hề bị lép vế. Cũng chung gen mỹ nhân lão hóa ngược, Phạm Quỳnh Anh ngày càng nhuận sắc sau khi trở thành mẹ 3 con. Không chỉ có nét đẹp chẳng mấy thay đổi so với thời còn là thiếu nữ chuyên tạo "hit", cô nàng còn được khen ngợi trong khoản giữ gìn vóc dáng nuột nà. Từ lúc là mẹ bầu cho tới khi lên bàn sinh, nữ ca sĩ vẫn giữ vững phong độ cho đường cong cơ thể của mình. Làm mẹ 3 con nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn tươi tắn, rạng rỡ như ngày nào. Cả nhan sắc lẫn vóc dáng của người đẹp đều ăn điểm thu hút. Phạm Quỳnh Anh vẫn thon gọn và rạng rỡ dù đã làm mẹ 3 con. Không phải tự nhiên mà Phạm Quỳnh Anh lại dễ dàng chinh phục được vóc dáng chuẩn chỉnh như này sau thời kỳ bầu bí. Có lẽ với kinh nghiệm dày dặn của mẹ 3 con, giọng ca cũng biết cách chăm chút cho bản thân hơn, cũng như không còn quá bỡ ngỡ với hành trình tút dáng sau sinh. Khi được dân mạng hỏi bí quyết về dáng sau sinh, Phạm Quỳnh Anh cho biết cô tuân theo chế độ ăn uống và tập luyện riêng. “Nhưng nếu công việc của bạn không cần phải lên hình nhiều như Quỳnh Anh, thì cứ ăn uống đủ chất, không ăn vặt nhiều, tránh ăn sau 6h tối. Cứ kiên trì như vậy, sau vài tháng số cân sẽ giảm tự nhiên” - Phạm Quỳnh Anh chia sẻ. Cô nàng nhanh chóng lấy lại vóc dáng chỉ sau vài tháng sinh nở. Không chỉ chăm chút cho em bé, Phạm Quỳnh Anh còn kiên trì sử dụng những dịch vụ chăm sóc, xông hơi cho mẹ bỉm sau sinh: vừa bảo đảm cho sức khoẻ lại hỗ trợ đẹp da, đẹp dáng. Trước đây cô nàng cũng nổi tiếng với việc rèn luyện vóc dáng cực kỳ khắc nghiệt: detox để giảm cân hay chăm chỉ tập tành liên tục. Chứng tỏ mẹ 3 con hẳn cũng luôn kiểm soát kỹ càng chế độ ăn uống, vận động của mình mới tránh được tình trạng mũm mĩm không mong muốn Vẻ ngoài ít phấn son nhưng vô cùng rạng rỡ của Phạm Quỳnh Anh.

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