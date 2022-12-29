Cuộc sống hiện tại của nữ hoàng ảnh lịch “làm mưa làm gió” ở thập niên 90: nhan sắc “lão hóa ngược”, da dáng vẫn mơn mởn ở tuổi U55

Sao Việt 29/12/2022 13:10

Cùng với Diễm My, Việt Trinh, Diễm Hương, Giáng My.... NSND Thu Hà từng là một trong những nữ hoàng ảnh lịch thập niên 1990. Cho đến nay, Thu Hà vẫn được xem là mỹ nhân hàng hiếm của thập niên 90 nhờ giữ nguyên vẹn vẻ đẹp lộng lẫy.

Sau khoảng thời gian dài ở ẩn cùng gia đình nhỏ, NSND Thu Hà đã chính thức tái xuất trên màn ảnh với vai diễn bà Thu Cúc mạnh mẽ nhưng đầy thủ đoạn trong "Hướng dương ngược nắng". Với giới trẻ, Thu Hà là một cái tên không quá quen thuộc, nhưng chỉ có thế hệ trước mới biết nữ nghệ sĩ này đã từng "làm mưa làm gió" như thế nào.

Cuộc sống hiện tại của nữ hoàng ảnh lịch “làm mưa làm gió” ở thập niên 90: nhan sắc “lão hóa ngược”, da dáng vẫn mơn mởn ở tuổi U55 - Ảnh 1
Thời gian đỉnh cao sự nghiệp, Thu Hà thường xuyên xuất hiện trên nhiều tranh ảnh, báo chí, đích thực là một trong những biểu tượng nhan sắc Việt thập niên 90.

NSND Thu Hà (1969, Tuyên Quang) thời những năm 1990 là một trong những tên tuổi hàng đầu, bảo chứng cho phòng vé của các rạp chiếu phim. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt diễm lệ và nét mặt "khuôn vàng thước ngọc", Thu Hà được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những vai diễn tiểu thư đài các trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Đêm hội Long Trì" (1989), "Lá ngọc cành vàng" (1989)... 

Cuộc sống hiện tại của nữ hoàng ảnh lịch “làm mưa làm gió” ở thập niên 90: nhan sắc “lão hóa ngược”, da dáng vẫn mơn mởn ở tuổi U55 - Ảnh 2

Quay trở lại thập niên, Thu Hà được cho là mỹ nhân xinh đẹp nhất điện ảnh Việt kể từ sau thành công của vai diễn tiểu thư trong bộ phim "Lá ngọc cành vàng". Gương mặt đoan trang, thánh thiện của cô đã khiến khán giả xem đài nhớ mãi không quên. 

Đặc biệt, bên cạnh những cái tên đình đám như Diễm My, Việt Trinh, Diễm Hương,...  NSND Thu Hà cũng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch" của làng giải trí phía Bắc thời bấy giờ nhờ vẻ đẹp trời cho "hiếm có khó tìm". Sự trong trẻo ánh lên từ đôi mắt, nét dịu dàng của thần thái và nụ cười ngọt ngào của mỹ nhân "Cành vàng lá ngọc" cũng góp phần đưa danh tiếng của Thu Hà lên đỉnh cao khi cô mới chỉ 20 tuổi.

Cuộc sống hiện tại của nữ hoàng ảnh lịch “làm mưa làm gió” ở thập niên 90: nhan sắc “lão hóa ngược”, da dáng vẫn mơn mởn ở tuổi U55 - Ảnh 3
Vẻ đẹp trời cho "hiếm có khó tìm" của NSND Thu Hà.

Ở thời điểm hiện tại, Thu Hà đã ngoài tuổi ngũ tuần nhưng vẫn giữ được nét đẹp đặc trưng e ấp, kiêu kì của người con gái Hà thành. Khi cô tái xuất màn ảnh nhỏ trong phim "Hướng dương ngược nắng", nhan sắc từ màn ảnh ra đời thật của nữ diễn viên đủ làm hội chị em trẻ tuổi hơn cũng phải ghen tị.

Cuộc sống hiện tại của nữ hoàng ảnh lịch “làm mưa làm gió” ở thập niên 90: nhan sắc “lão hóa ngược”, da dáng vẫn mơn mởn ở tuổi U55 - Ảnh 4
Tạo hình của NSND Thu Hà trong "Hướng dương ngược nắng".

 

Cuộc sống hiện tại của nữ hoàng ảnh lịch “làm mưa làm gió” ở thập niên 90: nhan sắc “lão hóa ngược”, da dáng vẫn mơn mởn ở tuổi U55 - Ảnh 5
tuổi 52, NSND Thu Hà vẫn khiến biết bao cô gái trẻ “nối gót” theo dài dài vì sở hữu nét đẹp trẻ trung, cùng gu ăn mặc thời thượng, hiện đại.

Không thể phủ nhận, dù đã trải qua nhiều năm nhưng vẻ ngoài của nữ nghệ sĩ vẫn rất đẹp, mặn mà theo thời gian, không hổ danh là "mỹ nhân không tuổi" từng khuynh đảo màn ảnh Việt một thời. Trong khi đó ở đời thường, những bức ảnh mộc mạc vẫn cho thấy phong độ dung mạo rực rỡ của quý cô U55. Làn da hồng hào, mịn màng và căng bóng của Thu Hà là điều bao chị em phụ nữ ao ước. Chia sẻ bí quyết gìn giữ vẻ đẹp, nghệ sĩ cho biết, quan trọng nhất là giữ lối sống lành mạnh, sinh hoạt điều độ và không thể bỏ qua việc chăm sóc làn da cũng như cơ thể mỗi ngày. Cô duy trì lối sinh hoạt điều độ, không nhuộm tóc, không lạm dụng mỹ phẩm và sử dụng một số biện pháp hỗ trợ làm đẹp khác để nuôi dưỡng, duy trì làn da căng mịn, trẻ trung.

Cuộc sống hiện tại của nữ hoàng ảnh lịch “làm mưa làm gió” ở thập niên 90: nhan sắc “lão hóa ngược”, da dáng vẫn mơn mởn ở tuổi U55 - Ảnh 6

Cuộc sống hiện tại của nữ hoàng ảnh lịch “làm mưa làm gió” ở thập niên 90: nhan sắc “lão hóa ngược”, da dáng vẫn mơn mởn ở tuổi U55 - Ảnh 7

Cuộc sống hiện tại của nữ hoàng ảnh lịch “làm mưa làm gió” ở thập niên 90: nhan sắc “lão hóa ngược”, da dáng vẫn mơn mởn ở tuổi U55 - Ảnh 8
Thu Hà tự tin "cân" được đủ kiểu trang phục từ kín đáo đến phóng khoáng. 

Ngoài ra, nữ NSND Thu Hà cũng cho biết cô theo đuổi bí quyết làm đẹp đơn giản đến không tưởng: "Có người hỏi tôi về bí quyết làm đẹp, đơn giản lắm, tôi không tốn tiền đi spa hay đến phòng tập mà chỉ đi bộ, đạp xe. Mọi thứ cứ diễn ra bền bỉ, nhẹ nhàng. Bao nhiêu năm vẫn để một kiểu tóc, gần như một năm đến tiệm tóc được 2, 3 lần".

Bên cạnh đó, cuộc sống an yên giản dị bên tổ ấm nhỏ cũng chính là nguồn tinh thần, nguồn vui của cô giúp cô tươi trẻ hơn. Cô từng bộc bạch: "Mọi người cứ nghĩ đẹp trên màn ảnh thì sẽ có cuộc sống thế này thế kia và ở vị trí khác với người thường, nhưng mình cũng có cuộc sống như tất cả những người phụ nữ khác thôi. Nó ở mức đủ và mình luôn biết cân bằng mọi thứ. Mình cho rằng, bằng lòng với cuộc sống là điều quan trọng nhất".

Cuộc sống hiện tại của nữ hoàng ảnh lịch “làm mưa làm gió” ở thập niên 90: nhan sắc “lão hóa ngược”, da dáng vẫn mơn mởn ở tuổi U55 - Ảnh 9
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